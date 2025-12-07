HILIGHT
ดราม่า หนุ่มบอกลูกค้าอยู่ตรงป้อมยาม เจอ รปภ. สวนทันควัน ชี้เรียกคำนี้คือดูถูกกัน


           คลิปดราม่าหน้าหมู่บ้าน รปภ.โวยถูกเรียก ยาม ชี้เหมือนเป็นคำดูถูก หนุ่มคนขับวอนอย่าคิดลบ แค่คำมันสั้นและเรียกง่ายกว่าเท่านั้น ทำโซเชียลถกเดือด 


รปภ.โวย ฉุนถูกเรียก ยาม ชี้คำชี้ดูถูกกัน
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

           วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา เผยคลิปที่โลกออนไลน์กำลังถกเถียงสนั่น กรณีหนุ่มกำลังขับรถเข้าไปในหมู่บ้าน ซึ่งขณะที่แลกบัตรและคุยกับลูกค้าอยู่ที่ปลายสาย กลับมีเสียงของ รปภ. พูดแทรกเข้ามา เนื่องจากไม่พอใจที่เจ้าตัวพูดคำว่า "ป้อมยาม

           จากคลิปเป็นเหตุการณ์ขณะที่หนุ่มคนขับรถกำลังคุยกับลูกค้าผู้หยิงเพื่อสอบถามเส้นทาง พร้อมกับแจ้งลูกค้าว่าตอนนี้อยู่ที่ "ป้อมยาม" แล้ว แต่กลับมีเสียงของ รปภ. ด้านนอกรถ พูดแทรกขึ้นมาทันทีว่า "ป้อม รปภ. เรียก รปภ. ก็ได้" โดยที่หนุ่มคนขับก็รับฟัง และตอบสั้น ๆ ว่า "ครับ"



           ปรากฏว่า รปภ. ยังกล่าวต่ออีกว่า "ยามถ้าพูดแล้ว มันดูถูก" จนคนขับรถต้องพยายามชี้แจงว่า ตนเองไม่ได้ดูถูก และพี่ก็ไม่ควรไปคิดแบบนั้น แต่อีกฝ่ายก็ย้อนว่า "ถ้าน้องลองมาทำงานอย่างพี่ ถ้าพี่เรียกน้องยาม น้องรู้สึกยังไง" ทางคนขับจึงบอกว่า "ผมไม่รู้สึกอะไรเลย อันนี้ผมสาบาน ผมพูดจริง ๆ

           จากนั้น รปภ. ยังถามคนขับรถว่า ทำไมถึงไม่เรียกคำว่า รปภ. ทางคนขับรถจึงตอบว่า มันเรียกง่ายกว่า เพราะ รปภ. มันต้องพูด 3 คำ แต่ ยาม พยางค์เดียว ในมุมตนมองว่าไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไร พี่คิดมากไป คิดลบเกินไป มันอยู่ที่มุมมอง แต่ ทาง รปภ. ก็ถามซ้ำ ๆ ว่า จริงเหรอ ก่อนที่คนขับรถจะขับเข้าหมู่บ้านไป

ชมคลิป




