หนุ่มเจอกระดูกปริศนาที่น้ำตก ดูแล้วไม่ค่อยคุ้นตา ผู้เชี่ยวชาญเฉลยเองคืออะไร


           หนุ่มเจอกระดูกปริศนาที่น้ำตก จ.พะเยา รูปทรงแปลกตา ด้านผู้เชี่ยวชาญเฉลยคืออะไร พบคือของหายากตามความเชื่อโบราณ


หนุ่มเจอกระดูกปริศนาที่น้ำตก เฉลยแล้วคืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Apithan Khonkhan

           วันที่ 7 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Apithan Khonkhan โพสต์ในกลุ่ม นี่ตัวอะไร ลงภาพของก้อนแข็งรูปทรงรี ขนาดค่อนข้างใหญ่ ผิวด้านบนมีร่องลึกหลายเส้น ลักษณะคล้ายกระดูกของสัตว์บางอย่าง

           เจ้าของโพสต์ ระบุว่า "พอจะทราบไหมครับกระดูกของอะไร น้าเจอที่น้ำตกที่ อ.ปง จ.พะเยาครับ"


           ด้าน คุณวาสนา ทองสุข เจ้าของปางช้างแม่แตง เข้ามาคอมเมนต์ให้ความรู้ว่า วัตถุในภาพนั้นคือ กรามช้าง หรือ ฟันของช้าง นั่นเอง

หนุ่มเจอกระดูกปริศนาที่น้ำตก เฉลยแล้วคืออะไร


หนุ่มเจอกระดูกปริศนาที่น้ำตก เฉลยแล้วคืออะไร


เปิดอีกแง่มุมของ กรามช้าง ตามความเชื่อของสมัยโบราณ


           เพจเฟซบุ๊ก ช้างไทย ช้างทวีชัย เคยโพสต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องฟันกรามช้างเอาไว้ว่า ตามคติของคนโบราณถือว่าฟันกรามช้าง เหมาะสำหรับเจ้าขุนมูลนาย เช่น นายทหาร ข้าราชการตำรวจ ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโต จึงจะได้ครอบครอง ท่านว่าผู้ใดครอบครองฟันกรามช้างนี้ จะต้องเป็นผู้มีบุญวาสนา ฟันกรามช้างจึงช่วยหนุนส่งให้ได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์ ลูกน้องหรือบริวารเกรงขาม เดินทางสะดวกปลอดภัย ไปไหนมาไหนมีแต่คนรักเมตตา ทำมาหากินง่าย มีแต่โชค อำนาจ วาสนา ช่วยดลบันดาลคอยหนุนนำส่ง

           นอกจากนี้ ฟันกรามช้างยังมีความเชื่อว่า มีญาณบารมี คือ คุณพระศีรัตนตรัยคอยช่วยปกปักรักษาและองค์ญาณขององค์ช้างเอราวัณ พระพิฆเนศ ชีปะขาว ช่วยขับเสนียดจัญไร อาถรรพ์ อาเพศร้ายต่าง ๆ แก้คุณไสย กันชง ชนะมารอุปสรรค เป็นต้น

หนุ่มเจอกระดูกปริศนาที่น้ำตก เฉลยแล้วคืออะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Apithan Khonkhan




หนุ่มเจอกระดูกปริศนาที่น้ำตก ดูแล้วไม่ค่อยคุ้นตา ผู้เชี่ยวชาญเฉลยเองคืออะไร โพสต์เมื่อ 7 ธันวาคม 2568 เวลา 21:10:49 1,011 อ่าน
