เป๋าตัง - Krungthai NEXT กำลังจะปิดปรับปรุงแอปฯ ทำให้ใช้คนละครึ่งพลัสไม่ได้ชั่วคราว


 
          เป๋าตัง - Krungthai NEXT กำลังจะปิดปรับปรุงแอปฯ ทำให้ใช้คนละครึ่งพลัสไม่ได้ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 - 06.00 น.
Krungthai Care

          วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ธนาคารกรุงไทย มีการประกาศปรับปรุงระบบแอปฯ Krungthai NEXT และเป๋าตัง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 - 06.00 น. มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้

ช่องทาง/บริการที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว :


          - Krungthai NEXT

          - เป๋าตัง : บริการโอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล, บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีต่างๆ และบริการอื่นๆ เช่น บริการ ibank, การยืนยันตัวตนผ่านเป๋าตัง เป็นต้น

          - Krungthai Debit Card ไม่สามารถทำรายการ ซื้อสินค้าออนไลน์ (E-commerce) ผ่านร้านค้า ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน 3D Secure

          - ถอนเงิน/ฝากเงินแบบไม่ใช้บัตร และถอนเงินด้วยบัตรต่างประเทศที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศผ่านตู้ Krungthai ATM/CDM

          - Krungthai Business

          - Krungthai Business Onboarding

          - Krungthai Corporate Online

          - Krungthai Fleet Card

          - บริการ Cross Border ได้แก่ Inter Transfer, PromptPay International, QR Cross Border Payment และ Inward Remittance

          - อื่น ๆ เช่น บริการ Western Union เว็บไซต์ krungthai.com

          ทั้งนี้ สามารถใช้บัตร ATM กรุงไทย ถอนเงินที่ตู้ ATM และบริการอื่น ๆ ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ


Krungthai Care
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krungthai Care

Krungthai Care






