เป๋าตัง - Krungthai NEXT กำลังจะปิดปรับปรุงแอปฯ ทำให้ใช้คนละครึ่งพลัสไม่ได้ชั่วคราว

เป๋าตัง - Krungthai NEXT กำลังจะปิดปรับปรุงแอปฯ ทำให้ใช้คนละครึ่งพลัสไม่ได้ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 - 06.00 น.
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ธนาคารกรุงไทย มีการประกาศปรับปรุงระบบแอปฯ Krungthai NEXT และเป๋าตัง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 - 06.00 น. มีรายละเอียดทั้งหมดดังนี้
ช่องทาง/บริการที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว :
- Krungthai NEXT
- เป๋าตัง : บริการโอนเงิน เติมเงิน จ่ายบิล, บริการเรียกดูข้อมูลบัญชีต่างๆ และบริการอื่นๆ เช่น บริการ ibank, การยืนยันตัวตนผ่านเป๋าตัง เป็นต้น
- Krungthai Debit Card ไม่สามารถทำรายการ ซื้อสินค้าออนไลน์ (E-commerce) ผ่านร้านค้า ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน 3D Secure
- ถอนเงิน/ฝากเงินแบบไม่ใช้บัตร และถอนเงินด้วยบัตรต่างประเทศที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศผ่านตู้ Krungthai ATM/CDM
- Krungthai Business
- Krungthai Business Onboarding
- Krungthai Corporate Online
- Krungthai Fleet Card
- บริการ Cross Border ได้แก่ Inter Transfer, PromptPay International, QR Cross Border Payment และ Inward Remittance
- อื่น ๆ เช่น บริการ Western Union เว็บไซต์ krungthai.com
ทั้งนี้ สามารถใช้บัตร ATM กรุงไทย ถอนเงินที่ตู้ ATM และบริการอื่น ๆ ยังสามารถใช้ได้ตามปกติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Krungthai Care