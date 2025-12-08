รางวัลคนขยัน สาวมาทำงานเช้า สุดท้ายถูกไล่ออก งงทำอะไรผิด - ศาลเข้าข้างใคร

รางวัลคนขยัน สาวเข้างานเร็วประจำ สุดท้ายถูกไล่ออก งงทำอะไรผิด-ไม่ได้มาสาย ยื่นฟ้องบริษัท คำตัดสินจากศาลทำอึ้งอีกรอบ
ในขณะที่การมาทำงานสาย อาจกลายเป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นตัดเงินเดือนหรือไล่ออก แต่ใครจะเชื่อว่าการมาทำงานก่อนเวลาของหญิงรายหนึ่ง จะสร้างปัญหาให้เธอเช่นกัน นำมาสู่การฟ้องร้องนายจ้างเมื่อเธอมองว่าตัวเองถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดสักนิด
รายงานจากเว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เผยว่า หญิงสาวซึ่งทำงานให้กับบริษัทเดลิเวอรี่ในเมืองอาลิกันเต ประเทศสเปน ได้ยื่นฟ้องทางบริษัทที่ไล่เธอออกจากงาน เพราะมักจะมาทำงานเร็วเกินไปในตอนเช้า โดยพบว่าเธอมักจะมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาเป็นประจำ ช่วงประมาณ 06.45 - 07.00 น. แม้ในสัญญาจะระบุว่าเธอต้องเริ่มงานเวลา 07.30 น.
การมาเช้าของเธอทำให้เธอเข้ากะเร็วกว่าเพื่อนร่วมงาน จนผู้จัดการไม่พอใจ เธอเคยถูกตำหนิเรื่องพฤติกรรมนี้รอบแรกเมื่อปี 2566 แต่เธอยังคงมาทำงานเช้าอยู่ดี โดยไม่สนใจคำขู่ที่แฝงไว้จากฝ่ายบริหาร
จนเมื่อต้นปี 2568 นายจ้างตัดสินใจไล่เธอออกด้วยข้อหา "ประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรง" โดยอ้างว่าการที่พนักงานมาเข้างานเร็วเกินไป ทำให้ลูกจ้างของเขาไม่มีงานอะไรทำ และไม่ได้มีส่วนช่วยบริษัทแต่อย่างใด แต่ฝั่งพนักงานไม่ได้คิดแบบนั้น สุดท้ายเลยตัดสินใจโต้แย้งการไล่ออกนั้นด้วยการฟ้องศาล
แต่หญิงสาวต้องประหลาดใจ เมื่อศาลยืนอยู่ฝั่งเดียวกับทางนายจ้าง โดยชี้ว่าการเพิกเฉยต่อคำเตือนของฝ่ายบริหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเธอ ส่งผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
"พฤติกรรมของลูกจ้าง กระทบต่อความสัมพันธ์ในเรื่องความไว้วางใจและความภักดี เพราะแม้ทางบริษัทจะออกคำเตือน แต่โจทย์กลับยืนกรานที่จะมาเข้างานก่อนเวลา" ศาลระบุ พร้อมชี้ว่าพฤติกรรมของลูกจ้างมีน้ำหนักและความสำคัญเพียงพอที่จะเกิดเป็นการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรง เช่น ความไม่จงรักภักดี การละเมิดความไว้วางใจ และไม่เชื่อฟัง ซึ่งเป็นเหตุที่สามารถยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานได้
ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral