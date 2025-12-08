HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รางวัลคนขยัน สาวมาทำงานเช้า สุดท้ายถูกไล่ออก งงทำอะไรผิด - ศาลเข้าข้างใคร

          รางวัลคนขยัน สาวเข้างานเร็วประจำ สุดท้ายถูกไล่ออก งงทำอะไรผิด-ไม่ได้มาสาย ยื่นฟ้องบริษัท คำตัดสินจากศาลทำอึ้งอีกรอบ 

สาวเข้างานเร็วประจำ ถูกไล่ออก

          ในขณะที่การมาทำงานสาย อาจกลายเป็นเรื่องร้ายแรงถึงขั้นตัดเงินเดือนหรือไล่ออก แต่ใครจะเชื่อว่าการมาทำงานก่อนเวลาของหญิงรายหนึ่ง จะสร้างปัญหาให้เธอเช่นกัน นำมาสู่การฟ้องร้องนายจ้างเมื่อเธอมองว่าตัวเองถูกไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดสักนิด 

          รายงานจากเว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เผยว่า หญิงสาวซึ่งทำงานให้กับบริษัทเดลิเวอรี่ในเมืองอาลิกันเต ประเทศสเปน ได้ยื่นฟ้องทางบริษัทที่ไล่เธอออกจากงาน เพราะมักจะมาทำงานเร็วเกินไปในตอนเช้า โดยพบว่าเธอมักจะมาถึงที่ทำงานก่อนเวลาเป็นประจำ ช่วงประมาณ 06.45 - 07.00 น. แม้ในสัญญาจะระบุว่าเธอต้องเริ่มงานเวลา 07.30 น. 

          การมาเช้าของเธอทำให้เธอเข้ากะเร็วกว่าเพื่อนร่วมงาน จนผู้จัดการไม่พอใจ เธอเคยถูกตำหนิเรื่องพฤติกรรมนี้รอบแรกเมื่อปี 2566 แต่เธอยังคงมาทำงานเช้าอยู่ดี โดยไม่สนใจคำขู่ที่แฝงไว้จากฝ่ายบริหาร 
  
          จนเมื่อต้นปี 2568 นายจ้างตัดสินใจไล่เธอออกด้วยข้อหา "ประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรง" โดยอ้างว่าการที่พนักงานมาเข้างานเร็วเกินไป ทำให้ลูกจ้างของเขาไม่มีงานอะไรทำ และไม่ได้มีส่วนช่วยบริษัทแต่อย่างใด แต่ฝั่งพนักงานไม่ได้คิดแบบนั้น สุดท้ายเลยตัดสินใจโต้แย้งการไล่ออกนั้นด้วยการฟ้องศาล 

          แต่หญิงสาวต้องประหลาดใจ เมื่อศาลยืนอยู่ฝั่งเดียวกับทางนายจ้าง โดยชี้ว่าการเพิกเฉยต่อคำเตือนของฝ่ายบริหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเธอ ส่งผลกระทบทางลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
 
          "พฤติกรรมของลูกจ้าง กระทบต่อความสัมพันธ์ในเรื่องความไว้วางใจและความภักดี เพราะแม้ทางบริษัทจะออกคำเตือน แต่โจทย์กลับยืนกรานที่จะมาเข้างานก่อนเวลา" ศาลระบุ พร้อมชี้ว่าพฤติกรรมของลูกจ้างมีน้ำหนักและความสำคัญเพียงพอที่จะเกิดเป็นการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรง เช่น ความไม่จงรักภักดี การละเมิดความไว้วางใจ และไม่เชื่อฟัง ซึ่งเป็นเหตุที่สามารถยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานได้ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รางวัลคนขยัน สาวมาทำงานเช้า สุดท้ายถูกไล่ออก งงทำอะไรผิด - ศาลเข้าข้างใคร โพสต์เมื่อ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 09:56:58 5,172 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย