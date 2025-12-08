สรุปเหตุปะทะไทย - กัมพูชา โรงพยาบาลปิดชั่วคราว 4 แห่ง - BM21 ลงบ้านคนไทย

HILIGHT
           สรุปเหตุการณ์การปะทะไทย - กัมพูชา วันนี้ (8 ธ.ค.) เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืน จนถึง 8 โมงก็ยังมีการปะทะ โรงพยาบาลปิดชั่วคราวไป 4 แห่ง


          วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก กองทัพภาคที่ 2 แถลงถึงสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา หลังเกิดการปะทะในวันนี้ว่า

          เวลา 03.00 น. ปรากฏภาพข่าวฝ่ายกัมพูชากำหนดเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนมายังฝั่งไทยในพื้นที่ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

          เวลา 05.00 น. ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงมายังแนวการวางกำลังของฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ตามกฎการปะทะ กำลังพลฝ่ายเราปลอดภัย

          เวลา 06.00 น. ฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธยิงวิถีโค้งระดมยิงต่อฝ่ายเราในพื้นที่ช่องอานม้าการอพยพประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดน มีประชาชนในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดน อพยพออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ 70 มีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้ว จำนวน 35,623 รายคาดว่าประชาชนบางส่วนเดินทางไปพักอาศัยที่บ้านญาติ และที่เหลืออยู่ระหว่างการเดินทางเคลื่อนย้าย ในระหว่างการอพยพ มีประชาชนเสียชีวิต 1 ราย ด้วยโรคประจำตัวในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

โรงพยาบาลปิดให้บริการชั่วคราวหลังการปะทะ มีดังนี้


          - โรงพยาบาลน้ำยืน จ.อุบลราชธานี

          - โรงพยาบาลน้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

          - โรงพยาบาลนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

          - โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ตอนเช้ามียิงกันอีก


          เวลา 08.30 น. มีรายงานว่า กัมพูชาทำการยิงด้วย BM21 ลงพื้นที่บ้านเรือนประชาชนฝั่งไทย บ้านสายโท 10 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ยังไม่ได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและสูญเสีย

          เวลา 09.30 น. กองทัพไทยทำลายกระเช้าเนิน 350 อยู่ทางทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย 300 เมตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

