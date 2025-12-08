ความลับพนักงานซูเปอร์มาร์เกต อาหาร 4 อย่าง ที่จะไม่ซื้อกินเอง ลูกค้าไม่รู้แต่คนในรู้

ความลับพนักงานซูเปอร์มาร์เกต อาหาร 4 ประเภท ที่จะไม่ซื้อกินเอง ลูกค้าไม่รู้แต่คนในรู้ บางอย่างมีความเสี่ยง ไม่สดใหม่อย่างที่คิด
อาหารหลายอย่างที่มีจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เกตนั้นได้รับความนิยมสูงจากลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยความอร่อย ราคา หรือแม้กระทั่งความสะดวกสบาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอาหารบางอย่างที่คนวงในมักจะหลีกเลี่ยงไม่ซื้อกิน และนี่ก็คือของบางอย่างที่พนักงานซูเปอร์มาร์เกตเองหลีกเลี่ยงที่จะซื้อ เพราะไม่ใช่อาหารที่ปลอดภัยเสมอไป รวมถึงคุณภาพอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิด
1. ผลไม้ที่หั่นใส่ถาดไว้
ผลไม้ที่หั่นไว้พร้อมแล้วเหล่านี้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่รักความสะดวกสบาย ไม่เพียงแค่จะเป็นของกินที่ดีต่อสุขภาพ แต่การจัดเรียงผลไม้ที่มีสีสันไว้อย่างสวยงาม ยังเพิ่มความน่ากิน
แต่พนักงานซูเปอร์มาร์เกตที่มีประสบการณ์หลายคน ยอมรับว่าไม่เคยซื้อผลไม้เหล่านี้เลย เพราะการนำผลไม้มาหั่นเรียงบนถาดแบบนี้ คือวิธีการกำจัดผลไม้ที่มีปัญหา เช่นอาจมีรอยช้ำจากการขนส่ง สุกเกินไป หรือบางส่วนเริ่มเน่าแล้ว
ดังนี้สิ่งที่ลูกค้าซื้อไปจึงอาจไม่ใช่ของสดใหม่อย่างที่คิด แต่นี่ถือเป็นช่องทางอันชาญฉลาดของซูเปอร์มาร์เกต ในการเปลี่ยนสิ่งที่ปกติควรจะถูกทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้สูง หากอยากกินอย่างสบายใจ ทางเลือกดีที่สุดคือซื้อผลไม้สด ๆ ทั้งลูกไปหั่นเอง
2. เนื้อหมักสำเร็จรูป
เนื้อหมักสำเร็จรูปช่วยประหยัดเวลาให้กับแม่บ้านได้มาก แต่นี่กลับเป็นของกินอีกอย่างที่พนักงานซูเปอร์มาร์เกตมักหลีกเลี่ยง เพราะน้ำหมักเข้มข้นนั้น เป็นสิ่งที่นำมาใช้เพื่อซ่อนคุณภาพจริง ๆ ของเนื้อไว้
เนื้อสัตว์บางชนิดอาจใกล้หมดอายุ มีสีซีด หรือเริ่มมีกลิ่นเล็กน้อย ซึ่งคนทั่วไปจะสังเกตได้ยาก เนื่องจากมีการหมักและแต่งกลิ่นมาแล้ว ที่น่ากังวลคือเพื่อให้เนื้อมีสีสดและนุ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีปริมาณโซเดียมสูงจนเป็นอันตราย และมีสารเติมแต่งมากมายจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
3. ขนมปัง/ขนมอบสดใหม่
ในขณะที่กลิ่นหอมจากแผนกเบเกอรี่นั้นช่างชวนหลงใหล แต่ขนมปังและขนมอบที่โฆษณาว่า "อบสดใหม่ทุกวัน" และ "ปราศจากสารปรุงแต่ง" ถูกพนักงานหลายคนชี้ว่าเป็นเพียงคำโกหกที่สวยงามเท่านั้น แผนกเบเกอรี่ในซูเปอร์มาร์เกตหลายแห่งเป็นเพียงแค่ "โรงงานอุ่นอาหาร" เท่านั้น
โดยแป้งเค้กส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง ที่จัดส่งจากโรงงาน มีการเติมสารเพิ่มรสชาติ สารที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสาน และสารปรุงแต่งอื่น ๆ อยู่แล้วเพื่อรักษารสชาติและยืดอายุการเก็บรักษา หน้าที่ของพนักงานคือการนำแป้งมาอบในเตา
ดังนั้น หากคุณใส่ใจสุขภาพจริง ๆ ควรเลือกขนมปังโฮลวีตแบบบรรจุหีบห่อที่มีรายการส่วนผสมที่ชัดเจน มีเพียงแป้ง น้ำ ยีสต์ และเกลือ หรือไปยังร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียง
4. อาหารทะเลในตู้แช่แข็ง
อาหารทะเลในตู้แช่แข็งจะถูกหุ้มในชั้นน้ำแข็งหนา ๆ ซึ่งหลายคนเชื่อว่าทำให้สดใหม่ แต่ควรระมัดระวังอาหารทะเลที่ผ่านการแช่แข็งซ้ำ เพราะบางชนิดอาจถูกละลายน้ำแข็งมาแล้วระหว่างการขนส่ง หรือการจัดเก็บเป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อรักษารูปร่างและน้ำหนัก ผู้ขายจะนำอาหารทะเลเหล่านี้มาหุ้มชั้นน้ำแข็งอีกรอบ
กระบวนการละลายและนำมาแช่แข็งซ้ำ ทำให้เนื้อสัมผัสของอาหารทะเลถูกทำลาย จนแห้งและเหนียว แถมยังสูญเสียสารอาหารไปอย่างมาก ดังนั้นหากอยากเลือกซื้อของอร่อย ควรเลือกซื้ออาหารทะเลแช่เย็นที่สดใหม่แทน
ขอบคุณข้อมูลจาก Soha