ความลับพนักงานซูเปอร์มาร์เกต อาหาร 4 อย่าง ที่จะไม่ซื้อกินเอง ลูกค้าไม่รู้แต่คนในรู้

 
             ความลับพนักงานซูเปอร์มาร์เกต อาหาร 4 ประเภท ที่จะไม่ซื้อกินเอง ลูกค้าไม่รู้แต่คนในรู้ บางอย่างมีความเสี่ยง ไม่สดใหม่อย่างที่คิด 


ซูเปอร์มาร์เก็ต

             อาหารหลายอย่างที่มีจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เกตนั้นได้รับความนิยมสูงจากลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยความอร่อย ราคา หรือแม้กระทั่งความสะดวกสบาย แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอาหารบางอย่างที่คนวงในมักจะหลีกเลี่ยงไม่ซื้อกิน และนี่ก็คือของบางอย่างที่พนักงานซูเปอร์มาร์เกตเองหลีกเลี่ยงที่จะซื้อ เพราะไม่ใช่อาหารที่ปลอดภัยเสมอไป รวมถึงคุณภาพอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิด 
 

1. ผลไม้ที่หั่นใส่ถาดไว้


             ผลไม้ที่หั่นไว้พร้อมแล้วเหล่านี้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคนที่รักความสะดวกสบาย ไม่เพียงแค่จะเป็นของกินที่ดีต่อสุขภาพ แต่การจัดเรียงผลไม้ที่มีสีสันไว้อย่างสวยงาม ยังเพิ่มความน่ากิน 

             แต่พนักงานซูเปอร์มาร์เกตที่มีประสบการณ์หลายคน ยอมรับว่าไม่เคยซื้อผลไม้เหล่านี้เลย เพราะการนำผลไม้มาหั่นเรียงบนถาดแบบนี้ คือวิธีการกำจัดผลไม้ที่มีปัญหา เช่นอาจมีรอยช้ำจากการขนส่ง สุกเกินไป หรือบางส่วนเริ่มเน่าแล้ว 

             ดังนี้สิ่งที่ลูกค้าซื้อไปจึงอาจไม่ใช่ของสดใหม่อย่างที่คิด แต่นี่ถือเป็นช่องทางอันชาญฉลาดของซูเปอร์มาร์เกต ในการเปลี่ยนสิ่งที่ปกติควรจะถูกทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้สูง หากอยากกินอย่างสบายใจ ทางเลือกดีที่สุดคือซื้อผลไม้สด ๆ ทั้งลูกไปหั่นเอง

ซูเปอร์มาร์เก็ต

2. เนื้อหมักสำเร็จรูป


             เนื้อหมักสำเร็จรูปช่วยประหยัดเวลาให้กับแม่บ้านได้มาก แต่นี่กลับเป็นของกินอีกอย่างที่พนักงานซูเปอร์มาร์เกตมักหลีกเลี่ยง เพราะน้ำหมักเข้มข้นนั้น เป็นสิ่งที่นำมาใช้เพื่อซ่อนคุณภาพจริง ๆ ของเนื้อไว้ 

             เนื้อสัตว์บางชนิดอาจใกล้หมดอายุ มีสีซีด หรือเริ่มมีกลิ่นเล็กน้อย ซึ่งคนทั่วไปจะสังเกตได้ยาก เนื่องจากมีการหมักและแต่งกลิ่นมาแล้ว ที่น่ากังวลคือเพื่อให้เนื้อมีสีสดและนุ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีปริมาณโซเดียมสูงจนเป็นอันตราย และมีสารเติมแต่งมากมายจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ซูเปอร์มาร์เก็ต


3. ขนมปัง/ขนมอบสดใหม่


             ในขณะที่กลิ่นหอมจากแผนกเบเกอรี่นั้นช่างชวนหลงใหล แต่ขนมปังและขนมอบที่โฆษณาว่า "อบสดใหม่ทุกวัน" และ "ปราศจากสารปรุงแต่ง" ถูกพนักงานหลายคนชี้ว่าเป็นเพียงคำโกหกที่สวยงามเท่านั้น แผนกเบเกอรี่ในซูเปอร์มาร์เกตหลายแห่งเป็นเพียงแค่ "โรงงานอุ่นอาหาร" เท่านั้น

             โดยแป้งเค้กส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง ที่จัดส่งจากโรงงาน มีการเติมสารเพิ่มรสชาติ สารที่ทำหน้าที่เป็นตัวประสาน และสารปรุงแต่งอื่น ๆ อยู่แล้วเพื่อรักษารสชาติและยืดอายุการเก็บรักษา หน้าที่ของพนักงานคือการนำแป้งมาอบในเตา
 
             ดังนั้น หากคุณใส่ใจสุขภาพจริง ๆ ควรเลือกขนมปังโฮลวีตแบบบรรจุหีบห่อที่มีรายการส่วนผสมที่ชัดเจน มีเพียงแป้ง น้ำ ยีสต์ และเกลือ หรือไปยังร้านเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียง

ซูเปอร์มาร์เก็ต

4. อาหารทะเลในตู้แช่แข็ง 


             อาหารทะเลในตู้แช่แข็งจะถูกหุ้มในชั้นน้ำแข็งหนา ๆ ซึ่งหลายคนเชื่อว่าทำให้สดใหม่ แต่ควรระมัดระวังอาหารทะเลที่ผ่านการแช่แข็งซ้ำ เพราะบางชนิดอาจถูกละลายน้ำแข็งมาแล้วระหว่างการขนส่ง หรือการจัดเก็บเป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อรักษารูปร่างและน้ำหนัก ผู้ขายจะนำอาหารทะเลเหล่านี้มาหุ้มชั้นน้ำแข็งอีกรอบ 

             กระบวนการละลายและนำมาแช่แข็งซ้ำ ทำให้เนื้อสัมผัสของอาหารทะเลถูกทำลาย จนแห้งและเหนียว แถมยังสูญเสียสารอาหารไปอย่างมาก ดังนั้นหากอยากเลือกซื้อของอร่อย ควรเลือกซื้ออาหารทะเลแช่เย็นที่สดใหม่แทน

ซูเปอร์มาร์เก็ต


ขอบคุณข้อมูลจาก Soha


ความลับพนักงานซูเปอร์มาร์เกต อาหาร 4 อย่าง ที่จะไม่ซื้อกินเอง ลูกค้าไม่รู้แต่คนในรู้ อัปเดตล่าสุด 8 ธันวาคม 2568
