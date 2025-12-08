HILIGHT
ฮุน เซน โชว์ภาพนั่งบัญชาการ ใส่ร้ายไทยยั่วยุ ย้ำนักกีฬาให้แข่งซีเกมส์ ตามปกติ

 
            ฮุน เซน โชว์ภาพนั่งบัญชาการกองทัพ รอบนี้ไม่มีกาแฟแบรนด์ดัง ลั่นแนวหน้าทุกคนต้องอดทน ใส่ร้ายไทยถล่มยิงข้ามคืน ยั่วยุให้ตอบโต้ ย้ำนักกีฬาให้แข่งซีเกมส์ 2025 ตามปกติ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia

             ภายหลังเกิดเหตุปะทะกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา หลังกัมพูชาเริ่มยิงยั่วยุไทย ก่อนเริ่มใช้อาวุธวิถีโค้งระดมยิงไทยในพื้นที่ช่องอานม้า ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา รวมถึงใช้อาวุธ BM21 ยิงบ้านเรือนประชาชนฝั่งไทย ขณะที่ไทยมีปฏิบัติการตอบโต้ ทั้งทางบกและอากาศ กระทั่งทำลายกระเช้าเนิน 350 ได้แล้วนั้น 

             ล่าสุด (8 ธันวาคม 2568) สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia โชว์ภาพขณะเข้าร่วมประชุมเพื่อบัญชาการสถานการณ์ พร้อมระบุข้อความว่า 

             "กองกำลังแนวหน้าทุกคนต้องอดทน เพราะผู้รุกรานกลำงใช้อาวุธทุกชนิดยิงใส่เราตั้งแต่เมื่อวาน เมื่อคืน และเช้าวันนี้ โดยมีเป้าหมายดึงให้เราตอบโต้ เพื่อทำลายข้อตกลงหยุดยิง และแถลงการณ์สันติภาพกัมพูชา-ไทย"
  
             พร้อมกันนั้น ยังระบุว่า เส้นแดงที่ต้องต่อสู้ได้ถูกำหนดไว้แล้ว ผู้บัญชาการทุกระดับต้องให้ความรู้เจ้านหาที่และทหารเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องพยายามให้การช่วยผู้ที่หลบหนีออกจากพื้นที่อันตราย ไปยังพื้นที่ปลอดภัย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia

           นอกจากนี้ สมเด็จฮุน เซน ยังประกาศว่า ได้ยกเลิกหมายกำหนดการทั้งหมดแล้ว เพื่อมาบัญชาการกองทัพร่วมกับนายกรัฐมนตรี เพื่อต่อต้านการรุกราน ขอให้ผู้มาเยือนทั้งจากในและต่างประเทศที่ไม่สามารถเข้าพบตนโปรดเข้าใจ

            อย่างไรก็ตาม สมเด็จฮุน เซน ชี้ว่า "ขอให้นักกีฬาที่จะไปร่วมแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันตามปกติ" 
  
  ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia



