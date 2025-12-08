HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นารากร ติยายน มองเรื่องนัทปงยังไง พร้อมเตือนสติสื่อ ทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง

          นารากร ติยายน มองเรื่องนัทปงยังไง หลังเสียชีวิตโดยอาจมีไซยาไนด์มาเกี่ยว วอนคืนความเป็นส่วนตัวให้น้อง

นารากร ติยายน มองเรื่องนัทปงยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          การเสียชีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 กลายเป็นปริศนาเงื่อนงำจนมีการตีข่าวกันเป็นวงกว้าง รวมถึงมีการอายัดศพผู้ตายเอาไว้

          วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน สื่อมวลชนชื่อดัง โพสต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังเธอมองว่า มีการนำเสนอข่าวที่ลึกเกินไป จนล้วงความเป็นส่วนตัวไปหมด ดังนี้

นารากร ติยายน มองเรื่องนัทปงยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน

          ฉันไม่รู้จักน้องนัทปง เป็นการส่วนตัว ช่วงเวลาที่น้องเข้ามาทำงานข่าวห่างจากฉันกว่า 20 ปี และช่วงหลัง ๆ นี้ฉันไม่ได้ดูข่าวทางทีวีเลย  แต่เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องฉันก็ใจหาย  

          ยิ่งช่วงแรก ๆ ข่าวออกมาว่าน้องเสียชีวิตเพราะการทำงานหนักและพักผ่อนน้อย ยิ่งทำให้ฉันนึกเศร้าใจถึงคุณภาพชีวิตของนักข่าวในยุคที่การแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์มมันดุเดือดเลือดสาดเหลือเกิน

          แต่เมื่อผลนิติเวชออกมาว่า นัทปงเสียชีวิตเพราะสารพิษไซยาไนด์ ก็เริ่มมีการขุดภาพจากกล้องวงจรปิด เอามาเล่นเป็นฉาก ๆ เล่าอย่างละเอียดยิบ เล่าซ้ำไปซ้ำมา เปิดเผยชีวิตส่วนตัวที่ควรเป็นความลับของผู้เสียชีวิต และควรจะถูกปิดเป็นความลับตลอดไป
 
          ที่ฉันตกใจมากกว่าคือการเอาแชทส่วนตัวมาเปิดเผย เอาชีวิตส่วนตัวของน้องมาเล่นเป็นข่าว ได้คิดถึงความรู้สึกของญาติพี่น้องของนัทปงกันบ้างมั้ย?? คิดถึงชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ตาย และยังต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปบ้างหรือไม่???

นารากร ติยายน มองเรื่องนัทปงยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ

          อาจจะมีการอ้างว่า ข้อมูลเหล่านี้แหละที่ทำให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของน้อง คุณกำลังมอบความยุติธรรมให้แก่น้อง นั่นก็ถูก ที่คุณทำก็ถูกต้องแล้ว

          แต่คุณควรจะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้ตำรวจได้ทำหน้าที่ตามกระบวนยุติธรรม และเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตเท่านั้น

          เรื่องส่วนตัว ความรัก การคบหา ความหึงหวง ขอเถอะ ขอเก็บไว้เป็นความลับของผู้วายชนม์เถิด


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นารากร ติยายน มองเรื่องนัทปงยังไง พร้อมเตือนสติสื่อ ทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง โพสต์เมื่อ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 13:10:22 2,664 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย