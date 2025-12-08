นารากร ติยายน มองเรื่องนัทปงยังไง พร้อมเตือนสติสื่อ ทำแบบนี้ไม่ถูกต้อง

นารากร ติยายน มองเรื่องนัทปงยังไง หลังเสียชีวิตโดยอาจมีไซยาไนด์มาเกี่ยว วอนคืนความเป็นส่วนตัวให้น้อง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
การเสียชีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 กลายเป็นปริศนาเงื่อนงำจนมีการตีข่าวกันเป็นวงกว้าง รวมถึงมีการอายัดศพผู้ตายเอาไว้
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน สื่อมวลชนชื่อดัง โพสต์แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ หลังเธอมองว่า มีการนำเสนอข่าวที่ลึกเกินไป จนล้วงความเป็นส่วนตัวไปหมด ดังนี้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นารากร ติยายน
ฉันไม่รู้จักน้องนัทปง เป็นการส่วนตัว ช่วงเวลาที่น้องเข้ามาทำงานข่าวห่างจากฉันกว่า 20 ปี และช่วงหลัง ๆ นี้ฉันไม่ได้ดูข่าวทางทีวีเลย แต่เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องฉันก็ใจหาย
ยิ่งช่วงแรก ๆ ข่าวออกมาว่าน้องเสียชีวิตเพราะการทำงานหนักและพักผ่อนน้อย ยิ่งทำให้ฉันนึกเศร้าใจถึงคุณภาพชีวิตของนักข่าวในยุคที่การแข่งขันระหว่างแพลตฟอร์มมันดุเดือดเลือดสาดเหลือเกิน
แต่เมื่อผลนิติเวชออกมาว่า นัทปงเสียชีวิตเพราะสารพิษไซยาไนด์ ก็เริ่มมีการขุดภาพจากกล้องวงจรปิด เอามาเล่นเป็นฉาก ๆ เล่าอย่างละเอียดยิบ เล่าซ้ำไปซ้ำมา เปิดเผยชีวิตส่วนตัวที่ควรเป็นความลับของผู้เสียชีวิต และควรจะถูกปิดเป็นความลับตลอดไป
ที่ฉันตกใจมากกว่าคือการเอาแชทส่วนตัวมาเปิดเผย เอาชีวิตส่วนตัวของน้องมาเล่นเป็นข่าว ได้คิดถึงความรู้สึกของญาติพี่น้องของนัทปงกันบ้างมั้ย?? คิดถึงชีวิตของคนที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ตาย และยังต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปบ้างหรือไม่???
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พุทธ อภิวรรณ
อาจจะมีการอ้างว่า ข้อมูลเหล่านี้แหละที่ทำให้ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของน้อง คุณกำลังมอบความยุติธรรมให้แก่น้อง นั่นก็ถูก ที่คุณทำก็ถูกต้องแล้ว
แต่คุณควรจะมอบข้อมูลเหล่านี้ให้ตำรวจได้ทำหน้าที่ตามกระบวนยุติธรรม และเปิดเผยข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตเท่านั้น
เรื่องส่วนตัว ความรัก การคบหา ความหึงหวง ขอเถอะ ขอเก็บไว้เป็นความลับของผู้วายชนม์เถิด