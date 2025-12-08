เปิดคดีสยอง มือเชือดเวียดนาม ปล่อยคลิปขายดาร์กเว็บ จัดการเหยื่อในสำนักงานรัฐ

เปิดคดีสยอง ว่อนคลิปฆ่าตัดคอ-ต้มกิน พบมือเชือดเป็นข้าราชการเวียดนาม จับแล้วหลังปล่อยคลิปขายลงดาร์กเว็บ หลอนโซเชียลมาตั้งแต่ต้นปี
ภาพจาก Lang Son Police
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday รายงานกรณีสยองที่สร้างความสะอิดสะเอียนบนโลกออนไลน์ หลังปรากฏคลิปที่แสดงภาพการตัดหัว ชำแหละศพ และนำมาปรุงอาหาร กลายเป็นกระแสไวรัลบนดาร์กเว็บ ก่อนจะมีภาพหลุดออกมายังสื่อกระแสหลัก สร้างความช็อกและหวาดผวาแก่ชาวเน็ตจำนวนมากมานานหลายเดือน กระทั่งในที่สุดทางตำรวจเวียดนามก็สามารถจับกุมคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังความสยองดังกล่าวได้
โดยในช่วงปลายเดือนพฤจิกายน ทางตำรวจเวียดนามได้เผยตัวตนที่แท้จริงของ "คนเชือดเนื้อชาวเวียดนาม" ซึ่งก็คือ ดวอน วาน ซาง (Doan Van Sang) ข้าราชการพลเรือนวัย 57 ปี ซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายบริหารตลาดที่ 4 ของจังหวัดหลั่งเซิน
จากรายงานของ VN Express เจ้าหน้าที่สืบสวนเปิดเผยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ว่าผู้ตายคือ เหงียน ซวน ด๊าต (Nguyen Xuan Dat) ชายวัย 36 ปี จากจังหวัดฮึงเอียน โดยฆาตกรกับผู้ตายรู้จักกันมาตั้งแต่ปี 2563 ทั้งคู่มีปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่มออนไลน์ และมักมีบทสนทนากันอย่างบิดเบี้ยวและผิดแปลก
กระทั่งวันที่ 25 มกราคม 2568 ก่อนตรุษจีน มือเชือดได้โทร. เรียกเหยื่อมายังสำนักงานใหญ่ของทีมฝ่ายบริหารตลาดที่ 4 ในตำบลฮูหลุง ซึ่งเป็นที่ทำงานของตนเอง จากนั้นได้ลงมือฆ่าเหยื่อภายในอาคาร ก่อนจะพยายามลบร่องรอยและซ่อนศพไว้
แต่สิ่งที่ตามมาสร้างความตกตะลึงแก่ชุดสืบสวน เมื่อพบว่าหลังเกิดเหตุ เหงียน ซวน ด๊าต ยังคงไปทำงานตามปกติ เล่นเฟซบุ๊กและใช้โอเพ่นแชตคในกรุ๊ปออนไลน์ จนเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม จึงมีคลิปการก่อเหตุของเขาถูกแชร์ไปบนโลกออนไลน์ ก่อนจะถูกลบไปอย่างรวดเร็ว
ภาพจาก 163.com
ภาพจาก 163.com
คดีนี้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน เมื่อเอกสาร 88 หน้า ที่บรรยายเนื้อหาอาชญากรรม และชี้ชัดไปที่ผู้ก่อเหตุถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์ ทำให้เกิดความไม่พอใจในสังคม และกดดันเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการสืบสวนอย่างเปิดเผย กระทั่งวันที่ 28 พฤศจิกายน ทางตำรวจจึงเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ก่อเหตุ และเดินทางไปยังสำนักงานใหญ่ที่เขาเคยทำงาน เพื่อนำรถดูดสิ่งปฏิกูลเข้าไปเก็บหลักฐาน
อาคารดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากตลาดประมาณ 100 เมตร เป็นอาคารโทรม ๆ ขนาด 500 ตารางเมตร มีทั้งส่วนสำนักงาน ห้องครัว โกดัง และห้องสุขา โดยชาวบ้านชี้ว่าทีมบริหารตลาดที่ 4 ใช้อาคารนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานมานานกว่า 15 ปี ก่อนจะเพิ่งย้ายสำนักงานไปเมื่อกลางปี 2568 แม้จะยังเจ้าหน้าที่เข้ามายังอาคารเก่าเป็นประจำ
แม้ชาวบ้านจะไม่สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในคืนวันเกิดเหตุ แต่ในช่วงต้นปี หลายบ้านมีการแจ้งว่าได้กลิ่นเหม็นแปลก ๆ ออกมาจากบริเวณดังกล่าว พร้อมฝูงแมลงวัน บางคนเห็นสุนัขในละแวกคาบเศษกระดูกกลับมาบ้านด้วย อย่างไรก็ตาม ทางตำรวจจะยังดำเนินการสอบสวนต่อไป
ภาพจาก Ministry of Public Security
