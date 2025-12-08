HILIGHT
ร้านสุกี้ ชื่อพ้องกับผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกทีมดัง ประกาศปิดสาขา 4 ม.ค. 69

          ร้านสุกี้ ชื่อพ้องกับผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกทีมดัง ประกาศปิดสาขา โดยจะเปิดวันที่ 4 มกราคม 2569 เป็นวันสุดท้าย

สล็อธ สุกี้ยากี้ ปิดสาขาพระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sloth Sukiyaki - สล็อธ สุกี้ยากี้

          วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Sloth Sukiyaki - สล็อธ สุกี้ยากี้ มีการโพสต์เรื่องการปิดสาขาว่า Sloth Sukiyaki Buffet สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 วันสุดท้ายครับ

สล็อธ สุกี้ยากี้ ปิดสาขาพระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sloth Sukiyaki - สล็อธ สุกี้ยากี้

          ตลอดเวลาที่ผ่านมา… สาขานี้ไม่ใช่แค่ร้านชาบู

          แต่เป็นบ้านเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความทรงจำของใครหลาย ๆ คน

สล็อธ สุกี้ยากี้ ปิดสาขาพระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sloth Sukiyaki - สล็อธ สุกี้ยากี้

          ก่อนเราจะปิดสาขานี้ อยากชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมาทานด้วยกันอีกครั้งนะครับ มาปิดฉากความทรงจำดี ๆ ไปพร้อมกัน

สล็อธ สุกี้ยากี้ ปิดสาขาพระราม 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sloth Sukiyaki - สล็อธ สุกี้ยากี้

