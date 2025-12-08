ร้านสุกี้ ชื่อพ้องกับผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกทีมดัง ประกาศปิดสาขา 4 ม.ค. 69

ร้านสุกี้ ชื่อพ้องกับผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีกทีมดัง ประกาศปิดสาขา โดยจะเปิดวันที่ 4 มกราคม 2569 เป็นวันสุดท้าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sloth Sukiyaki - สล็อธ สุกี้ยากี้
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก Sloth Sukiyaki - สล็อธ สุกี้ยากี้ มีการโพสต์เรื่องการปิดสาขาว่า Sloth Sukiyaki Buffet สาขาเซ็นทรัล พระราม 2 จะเปิดให้บริการถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 วันสุดท้ายครับ
ตลอดเวลาที่ผ่านมา… สาขานี้ไม่ใช่แค่ร้านชาบู
แต่เป็นบ้านเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความทรงจำของใครหลาย ๆ คน
ก่อนเราจะปิดสาขานี้ อยากชวนเพื่อน ๆ ทุกคนมาทานด้วยกันอีกครั้งนะครับ มาปิดฉากความทรงจำดี ๆ ไปพร้อมกัน
