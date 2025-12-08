HILIGHT
  ข่าวฮิตสังคมออนไลน์

เปิดวาร์ป ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ. สวยทะลุจอกลางโหนกระแส

            ท่ามกลางการรายงานสถานการณ์ชายแดนสุดตึงเครียด รายการโหนกระแสกลับมีโมเมนต์ผ่อนคลาย เมื่อการปรากฏตัวของ ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ทำผู้ชมหลุดโฟกัส แห่ชมความน่ารักกันแบบถล่มไลฟ์สด
ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Champoo Nuchrawee

           ในรายการโหนกระแสที่ออกอากาศวันนี้ (8 ธันวาคม 2568) หนุ่ม กรรชัย ได้นำเสนอประเด็นความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเชิญ พลตรีวินธัย สุวารี และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์แบบเข้มข้น ขณะเดียวกัน ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษกกองทัพบก เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ในสตูดิโอด้วย

           ระหว่างการสนทนา หนุ่ม กรรชัย ได้หันไปสอบถามทีมงานและขอให้กล้องแพนไปที่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส เพื่ออัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ซึ่งผู้พันชมพู่ได้ให้ข้อมูลผ่านไมโครโฟนว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์เพิ่มเติม ไม่พบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ และไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนฝั่งกัมพูชายังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด แต่มีการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะ Fake News ว่าถูกฝ่ายไทยโจมตีมากกว่า

ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ.

ภาพจาก รายการโหนกระแส

ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ.

ภาพจาก รายการโหนกระแส

           หลังการรายงาน หนุ่ม กรรชัย ได้พูดแซวว่า ตอนถามโฆษกตนไม่เห็นอ่อนโยนแบบนี้ ก่อนจะอ่านคอมเมนต์จากผู้ชมที่ต่างแห่ชื่นชม ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ว่าสวย มีความสามารถ และทำให้รายการดูผ่อนคลายแม้กำลังรายงานข่าวหนัก ๆ อยู่

            ทางด้านผู้ชมรายการต่างหลั่งไหลเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก ชื่นชมความน่ารัก สุภาพ และบุคลิกมืออาชีพของ ผู้พันชมพู่ แม้จะปรากฏตัวเพียงช่วงสั้น ๆ แต่ก็สร้างความประทับใจอย่างมาก
ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Champoo Nuchrawee

            กระแสความฮือฮาทำให้หลายคนอยากรู้จัก ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส มากขึ้น ซึ่งเป็นนายทหารหญิงที่ทั้งสวย เก่ง และรับผิดชอบหลายตำแหน่งสำคัญ ได้แก่

            - รองโฆษกกองทัพบก

            - รอง ผอ.สน.สมท.ปรมน.ทบ.

            - รองผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.

ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Champoo Nuchrawee

         นอกจากนี้ ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้พันชมพู่ ยังพบว่าท่านมีครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกชาย 1 คน และลูกสาว 1 คน รวมถึงสามารถติดตามการทำงานของท่านได้ที่ Facebook : Champoo Nuchrawee

           การปรากฏตัวของ ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ในรายการโหนกระแส แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่กลับกลายเป็นโมเมนต์ที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของข่าวสถานการณ์ชายแดน และยังทำให้ผู้ชมจำนวนมากประทับใจในความสวย ความสุภาพ และความเป็นมืออาชีพ จนเกิดกระแสชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์ 

ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Champoo Nuchrawee

ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษก ทบ.

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Champoo Nuchrawee

