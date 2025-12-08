ในรายการโหนกระแสที่ออกอากาศวันนี้ (8 ธันวาคม 2568) หนุ่ม กรรชัย ได้นำเสนอประเด็นความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเชิญ พลตรีวินธัย สุวารี และ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล มาร่วมวิเคราะห์สถานการณ์แบบเข้มข้น ขณะเดียวกัน ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส รองโฆษกกองทัพบก เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์ในสตูดิโอด้วย
ระหว่างการสนทนา หนุ่ม กรรชัย ได้หันไปสอบถามทีมงานและขอให้กล้องแพนไปที่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส เพื่ออัปเดตสถานการณ์ล่าสุด ซึ่งผู้พันชมพู่ได้ให้ข้อมูลผ่านไมโครโฟนว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานเหตุการณ์เพิ่มเติม ไม่พบความเคลื่อนไหวในพื้นที่ และไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนฝั่งกัมพูชายังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด แต่มีการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะ Fake News ว่าถูกฝ่ายไทยโจมตีมากกว่า
ทางด้านผู้ชมรายการต่างหลั่งไหลเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมาก ชื่นชมความน่ารัก สุภาพ และบุคลิกมืออาชีพของ ผู้พันชมพู่ แม้จะปรากฏตัวเพียงช่วงสั้น ๆ แต่ก็สร้างความประทับใจอย่างมาก
กระแสความฮือฮาทำให้หลายคนอยากรู้จัก ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส มากขึ้น ซึ่งเป็นนายทหารหญิงที่ทั้งสวย เก่ง และรับผิดชอบหลายตำแหน่งสำคัญ ได้แก่
- รองโฆษกกองทัพบก
- รอง ผอ.สน.สมท.ปรมน.ทบ.
- รองผู้อำนวยการสำนักส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.
นอกจากนี้ ในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้พันชมพู่ ยังพบว่าท่านมีครอบครัวที่อบอุ่น มีลูกชาย 1 คน และลูกสาว 1 คน รวมถึงสามารถติดตามการทำงานของท่านได้ที่ Facebook : Champoo Nuchrawee
การปรากฏตัวของ ผู้พันชมพู่ พ.อ.หญิง นุชระวี แจ่มจำรัส ในรายการโหนกระแส แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่กลับกลายเป็นโมเมนต์ที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของข่าวสถานการณ์ชายแดน และยังทำให้ผู้ชมจำนวนมากประทับใจในความสวย ความสุภาพ และความเป็นมืออาชีพ จนเกิดกระแสชื่นชมอย่างล้นหลามในโลกออนไลน์