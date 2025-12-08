HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

นิค Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านงูถูกจงอางฉก ขับรถ 40 นาทีลงจากเขาเข้าห้องฉุกเฉิน

          นิค Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านงูถูกจงอางฉก เล่านาทีระทึกเกิดอะไรขึ้น ใช้เวลา 40 นาทีลงเขาส่งห้องฉุกเฉิน รอดหวุดหวิด

นิค Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านงูถูกจงอางฉก
ภาพจาก Nick Wildlife

          วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นิค Wildlife ผู้เชึ่ยวชาญด้านงู มีการลงคลิป
Nick Wildlife เล่าเรื่องว่า นิค Wildlife เจออุบัติเหตุถูกงูจงอางยาว 3 เมตร กัดที่ จ.น่าน โดยจังหวะที่จับคอมันแล้วเอาใส่ถุง เป็นจังหวะที่ถูกเขี้ยวงูฝั่งขวากัดที่นิ้วพอดี กระทั่งเกิดเหตุ นิ้วของ นิค Wildlife ก็บวมขึ้นมาทันที

นิค Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านงูถูกจงอางฉก
ภาพจาก Nick Wildlife

นิค Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านงูถูกจงอางฉก
ภาพจาก Nick Wildlife

          ด้านทีมงานก็รีบพาขึ้นรถไปหาหมอ ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีถึงโรงพยาบาล ขับแบบเร็วสุดชีวิตแม้เป็นทางโค้ง เพราะกลัวไม่ทัน อีกทั้งระหว่างเดินทาง นิค Wildlife ก็เบลอ ๆ ทีมงานต้องเรียกอยู่ตลอด

นิค Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านงูถูกจงอางฉก
ภาพจาก Nick Wildlife

          เมื่อถึงโรงพยาบาลมีการฉีดเซรุ่ม เบื้องต้น นิค Wildlife แพ้เซรุ่ม แต่สุดท้ายก็ปลอดภัย หลังจากนี้รอดูอาการและผลข้างเคียงอีกที

นิค Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านงูถูกจงอางฉก
ภาพจาก Nick Wildlife

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นิค Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านงูถูกจงอางฉก ขับรถ 40 นาทีลงจากเขาเข้าห้องฉุกเฉิน อัปเดตล่าสุด 8 ธันวาคม 2568 เวลา 16:56:13 1,868 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย