นิค Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านงูถูกจงอางฉก ขับรถ 40 นาทีลงจากเขาเข้าห้องฉุกเฉิน

นิค Wildlife ผู้เชี่ยวชาญด้านงูถูกจงอางฉก เล่านาทีระทึกเกิดอะไรขึ้น ใช้เวลา 40 นาทีลงเขาส่งห้องฉุกเฉิน รอดหวุดหวิด
ภาพจาก Nick Wildlife
ภาพจาก Nick Wildlife
ภาพจาก Nick Wildlife
ภาพจาก Nick Wildlife
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นิค Wildlife ผู้เชึ่ยวชาญด้านงู มีการลงคลิป
Nick Wildlife เล่าเรื่องว่า นิค Wildlife เจออุบัติเหตุถูกงูจงอางยาว 3 เมตร กัดที่ จ.น่าน โดยจังหวะที่จับคอมันแล้วเอาใส่ถุง เป็นจังหวะที่ถูกเขี้ยวงูฝั่งขวากัดที่นิ้วพอดี กระทั่งเกิดเหตุ นิ้วของ นิค Wildlife ก็บวมขึ้นมาทันที
ภาพจาก Nick Wildlife
ภาพจาก Nick Wildlife
ด้านทีมงานก็รีบพาขึ้นรถไปหาหมอ ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีถึงโรงพยาบาล ขับแบบเร็วสุดชีวิตแม้เป็นทางโค้ง เพราะกลัวไม่ทัน อีกทั้งระหว่างเดินทาง นิค Wildlife ก็เบลอ ๆ ทีมงานต้องเรียกอยู่ตลอด
ภาพจาก Nick Wildlife
เมื่อถึงโรงพยาบาลมีการฉีดเซรุ่ม เบื้องต้น นิค Wildlife แพ้เซรุ่ม แต่สุดท้ายก็ปลอดภัย หลังจากนี้รอดูอาการและผลข้างเคียงอีกที
ภาพจาก Nick Wildlife