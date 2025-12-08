HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดเทรนด์ค้นหา 2568 คนไทยเสิร์ชคำค้นหายอดนิยม ข่าว และบุคคลไหนมากที่สุด ?

 
             Google Thailand เปิดเผย Year in Search 2025 สะท้อนพฤติกรรมการค้นหาของคนไทย โดย Gemini ครองอันดับคำค้นหายอดนิยมสูงสุดของปี 2568

Google Thailand เปิดเผย Year in Search 2025
ภาพจาก Olenapolll / Shutterstock.com

              ปี 2568 Google Thailand ได้เผยภาพรวม คำค้นหายอดนิยม ที่เป็นกระจกสะท้อนความสนใจของผู้คนทั่วประเทศ พบว่ากระแสเทคโนโลยี AI กลายเป็นหัวข้อหลักที่คนไทยเสิร์ชมากที่สุด ขณะเดียวกันประเด็นเศรษฐกิจและสถานการณ์รอบตัวก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่อง

              หนึ่งในข้อมูลที่โดดเด่นของปีนี้คือ คำค้นหาที่มาแรงที่สุด ได้แก่ "Gemini" ซึ่งสะท้อนการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด ส่วนอันดับรองลงมาคือ เที่ยวไทยคนละครึ่ง และ ChatGPT ตามลำดับ โดยลิสต์คำค้นหา 10 อันดับยังรวมไปถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำค้นหาในกลุ่มบันเทิงอย่าง 

10 คำค้นหายอดนิยมปี 2568 มีดังนี้ 


              1. Gemini
              2. เที่ยวไทยคนละครึ่ง
              3. ChatGPT
              4. แผ่นดินไหว
              5. คนละครึ่ง พลัส
              6. สงคราม ส่งด่วน
              7. กุญแจกลางใจ
              8. iPhone 17
              9. DeepSeek
              10. คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์

Google Thailand เปิดเผย Year in Search 2025
ภาพจาก : MD Grafik / Shutterstock.com

Google Thailand เปิดเผย Year in Search 2025
ภาพจาก คนละครึ่ง

              นอกจากคำค้นทั่วไปรวมถึงเทรนด์ยอดนิยม Google ยังสรุป ข่าวที่ถูกค้นหามากที่สุดปี 2568 ซึ่งสะท้อนความสนใจของสังคมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและความไม่แน่นอน อันดับหนึ่งคือ "แผ่นดินไหว" ตามด้วย "คนละครึ่งพลัส" และข่าวเกี่ยวกับสถานที่สำคัญบริเวณชายแดน เช่น ปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาควาย รวมถึงประเด็นภัยธรรมชาติอย่างพายุวิภา - คาจิกิ และข่าว "ตึกถล่ม" ที่ขึ้นมาในอันดับท้ายของลิสต์

10 ข่าวที่มีการค้นหามากสุดปี 2568


              1. แผ่นดินไหว
              2. คนละครึ่งพลัส
              3. ปราสาทตาเมือนธม
              4. บ้านเพื่อคนไทย
              5. ปราสาทตาควาย
              6. วัดไร่ขิง
              7. ไทย-กัมพูชา
              8. พายุวิภา
              9. พายุคาจิกิ
              10. ตึกถล่ม

              ขณะเดียวกัน Google ยังเปิดเผยรายชื่อ บุคคลที่ถูกค้นหามากที่สุดประจำปี 2568 ซึ่งมีความหลากหลายทั้งจากแวดวงบันเทิง โซเชียล รวมไปถึงการเมือง อันดับที่ 1 คือ "สีกากอล์ฟ" ตามด้วย "ดิว อริสรา" และ "ลำไย ไหทองคำ" ส่วนรายชื่ออื่น ได้แก่ เป๊ก ผลิตโชค, หมอบี, อนุทิน ชาญวีรกูล และบุคคลที่เป็นกระแสบนโลกออนไลน์อย่าง พร้อม ราชภัทร และทราย สก๊อต

10 บุคคลที่มีการค้นหามากสุดปี 2568


              1. สีกากอล์ฟ
              2. ดิว อริสรา
              3. ลำไย ไหทองคำ
              4. เป๊ก ผลิตโชค
              5. หมอบี
              6. อนุทิน ชาญวีรกูล
              7. พร้อม ราชภัทร
              8. หมอแอร์
              9. ทราย สก๊อต
              10. วอน บิน

              ภาพรวมของ Year in Search 2025 ชี้ว่าคนไทยปรับตัวเข้าสู่กระแสโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้าน AI พร้อมกับให้ความสำคัญต่อข่าวสาร ปากท้อง การเฝ้าระวังภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ  ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยค้นหามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเทรนด์ค้นหา 2568 คนไทยเสิร์ชคำค้นหายอดนิยม ข่าว และบุคคลไหนมากที่สุด ? โพสต์เมื่อ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 16:28:41
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย