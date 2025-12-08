Google Thailand เปิดเผย Year in Search 2025 สะท้อนพฤติกรรมการค้นหาของคนไทย โดย Gemini ครองอันดับคำค้นหายอดนิยมสูงสุดของปี 2568
ภาพจาก Olenapolll / Shutterstock.com
ปี 2568 Google Thailand ได้เผยภาพรวม คำค้นหายอดนิยม ที่เป็นกระจกสะท้อนความสนใจของผู้คนทั่วประเทศ พบว่ากระแสเทคโนโลยี AI กลายเป็นหัวข้อหลักที่คนไทยเสิร์ชมากที่สุด ขณะเดียวกันประเด็นเศรษฐกิจและสถานการณ์รอบตัวก็ยังเป็นสิ่งที่ผู้คนติดตามอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในข้อมูลที่โดดเด่นของปีนี้คือ คำค้นหาที่มาแรงที่สุด ได้แก่ "Gemini" ซึ่งสะท้อนการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างเห็นได้ชัด ส่วนอันดับรองลงมาคือ เที่ยวไทยคนละครึ่ง และ ChatGPT ตามลำดับ โดยลิสต์คำค้นหา 10 อันดับยังรวมไปถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำค้นหาในกลุ่มบันเทิงอย่าง
10 คำค้นหายอดนิยมปี 2568 มีดังนี้
1. Gemini
2. เที่ยวไทยคนละครึ่ง
3. ChatGPT
4. แผ่นดินไหว
5. คนละครึ่ง พลัส
6. สงคราม ส่งด่วน
7. กุญแจกลางใจ
8. iPhone 17
9. DeepSeek
10. คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงส์
ภาพจาก : MD Grafik / Shutterstock.com
ภาพจาก คนละครึ่ง
10 ข่าวที่มีการค้นหามากสุดปี 2568
1. แผ่นดินไหว
2. คนละครึ่งพลัส
3. ปราสาทตาเมือนธม
4. บ้านเพื่อคนไทย
5. ปราสาทตาควาย
6. วัดไร่ขิง
7. ไทย-กัมพูชา
8. พายุวิภา
9. พายุคาจิกิ
10. ตึกถล่ม
ขณะเดียวกัน Google ยังเปิดเผยรายชื่อ บุคคลที่ถูกค้นหามากที่สุดประจำปี 2568 ซึ่งมีความหลากหลายทั้งจากแวดวงบันเทิง โซเชียล รวมไปถึงการเมือง อันดับที่ 1 คือ "สีกากอล์ฟ" ตามด้วย "ดิว อริสรา" และ "ลำไย ไหทองคำ" ส่วนรายชื่ออื่น ได้แก่ เป๊ก ผลิตโชค, หมอบี, อนุทิน ชาญวีรกูล และบุคคลที่เป็นกระแสบนโลกออนไลน์อย่าง พร้อม ราชภัทร และทราย สก๊อต
10 บุคคลที่มีการค้นหามากสุดปี 2568
1. สีกากอล์ฟ
2. ดิว อริสรา
3. ลำไย ไหทองคำ
4. เป๊ก ผลิตโชค
5. หมอบี
6. อนุทิน ชาญวีรกูล
7. พร้อม ราชภัทร
8. หมอแอร์
9. ทราย สก๊อต
10. วอน บิน
ภาพรวมของ Year in Search 2025 ชี้ว่าคนไทยปรับตัวเข้าสู่กระแสโลกอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้าน AI พร้อมกับให้ความสำคัญต่อข่าวสาร ปากท้อง การเฝ้าระวังภัยพิบัติ และสถานการณ์ฉุกเฉินในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยค้นหามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง