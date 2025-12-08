โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าคนดู ช่วยกันชุลมุน ชี้กลิ่นขนมกระตุ้นให้น้องหิว

โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าผู้ชม ชุลมุนเกือบนาทีกว่าจะช่วยออกมาได้ ชี้กลิ่นขนมทำให้น้องหิว จนหมีจะเข้าไปแย่งขนม
ภาพจาก Weibo
วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เซี่ยงไฮ้เดลี่ รายงานเหตุการณ์ช็อกที่สวนสัตว์ซาฟารีหางโจว (Hangzhou Safari Park) ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน หลังการโชว์สัตว์แปรเปลี่ยนเป็นความโกลาหล เมื่ออยู่ ๆ หมีดำ 1 ใน 2 ตัวที่กำลังจะทำการแสดง ได้พุ่งเข้าตะครุบผู้ดูแลจนล้ม ขณะที่ผู้ดูแลสัตว์คนอื่น ๆ ต้องรีบวิ่งเข้ามาช่วย ท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้ชม
ภาพจาก Weibo
โดยผู้ดูแลสัตว์ 4 คน ได้รีบคว้าอุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าที่จะหาได้บนเวที เข้าไปดันหรือแยกตัวหมีออกจากผู้ดูแลที่โดนหมีจู่โจม เหตุการณ์ชุลมุนอยู่สักพักก็สามารถแยกหมีออกมาได้สำเร็จ ส่วนหมีตัวดังกล่าวถูกนำออกไปจากพื้นที่โชว์แล้ว
ภาพจาก Weibo
รายงานระบุว่า กลิ่นของขนมที่อยู่กับผู้ดูแล อาจกระตุ้นความอยากอาหารของหมี ทำให้มันพุ่งเข้าใส่เขา และขณะนี้ผู้ดูแลปลอดภัยดี
ภาพจาก Weibo
คลิปยาว 46 วินาทีที่ถูกบันทึกได้จากที่นั่งผู้ชม กลายมาเป็นไวรัลที่สร้างความตื่นตกใจอย่างมาก และนำมาซึ่งการถกเถียงว่าการจัดแสดงสัตว์แบบนี้ สมควรถูกห้ามได้หรือยัง ซึ่งจากคลิปจะพบว่ามีหมีดำที่ถูกนำมาใช้ในการแสดง 2 ตัว โดยระหว่างที่ตัวหนึ่งจู่โจมผู้ดูแล ผู้ดูแลก็รีบจูงหมีอีกตัวให้เดินออกไปทันที
ภาพจาก Weibo
ภาพจาก Weibo
ต่อมาทางสวนสัตว์ได้ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่าได้ยกเลิกการโชว์หมีดำทันทีหลังเกิดเหตุ พร้อมอธิบายว่า หมีดำตัวดังกล่าวพยายามจะแย่งอาหารจากผู้ดูแล ระหว่างการแสดง แม้ว่าทั้งผู้ดูแลและหมีดำไม่มีฝ่ายไหนบาดเจ็บ แต่ทางสวนสัตว์จะดูแลสัตว์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามันมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดี และจะตรวจสอบเหตุการณ์นี้อย่างละเอียด เพื่อยกระดับการจัดการและความสามารถในการรับมือเหตุฉุกเฉินต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก Shanghai Daily, Global Times