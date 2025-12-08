HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าคนดู ช่วยกันชุลมุน ชี้กลิ่นขนมกระตุ้นให้น้องหิว

          โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าผู้ชม ชุลมุนเกือบนาทีกว่าจะช่วยออกมาได้ ชี้กลิ่นขนมทำให้น้องหิว จนหมีจะเข้าไปแย่งขนม

โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าคนดู
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 7 ธันวาคม 2568 เซี่ยงไฮ้เดลี่ รายงานเหตุการณ์ช็อกที่สวนสัตว์ซาฟารีหางโจว (Hangzhou Safari Park) ในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน หลังการโชว์สัตว์แปรเปลี่ยนเป็นความโกลาหล เมื่ออยู่ ๆ หมีดำ 1 ใน 2 ตัวที่กำลังจะทำการแสดง ได้พุ่งเข้าตะครุบผู้ดูแลจนล้ม ขณะที่ผู้ดูแลสัตว์คนอื่น ๆ ต้องรีบวิ่งเข้ามาช่วย ท่ามกลางความตื่นตกใจของผู้ชม 

โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าคนดู
ภาพจาก Weibo

          โดยผู้ดูแลสัตว์ 4 คน ได้รีบคว้าอุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าที่จะหาได้บนเวที เข้าไปดันหรือแยกตัวหมีออกจากผู้ดูแลที่โดนหมีจู่โจม เหตุการณ์ชุลมุนอยู่สักพักก็สามารถแยกหมีออกมาได้สำเร็จ ส่วนหมีตัวดังกล่าวถูกนำออกไปจากพื้นที่โชว์แล้ว 

โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าคนดู
ภาพจาก Weibo

          รายงานระบุว่า กลิ่นของขนมที่อยู่กับผู้ดูแล อาจกระตุ้นความอยากอาหารของหมี ทำให้มันพุ่งเข้าใส่เขา และขณะนี้ผู้ดูแลปลอดภัยดี  

โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าคนดู
ภาพจาก Weibo

          คลิปยาว 46 วินาทีที่ถูกบันทึกได้จากที่นั่งผู้ชม กลายมาเป็นไวรัลที่สร้างความตื่นตกใจอย่างมาก และนำมาซึ่งการถกเถียงว่าการจัดแสดงสัตว์แบบนี้ สมควรถูกห้ามได้หรือยัง ซึ่งจากคลิปจะพบว่ามีหมีดำที่ถูกนำมาใช้ในการแสดง 2 ตัว โดยระหว่างที่ตัวหนึ่งจู่โจมผู้ดูแล ผู้ดูแลก็รีบจูงหมีอีกตัวให้เดินออกไปทันที

โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าคนดู
ภาพจาก Weibo

โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าคนดู
ภาพจาก Weibo

          ต่อมาทางสวนสัตว์ได้ออกแถลงการณ์ ยืนยันว่าได้ยกเลิกการโชว์หมีดำทันทีหลังเกิดเหตุ พร้อมอธิบายว่า หมีดำตัวดังกล่าวพยายามจะแย่งอาหารจากผู้ดูแล ระหว่างการแสดง แม้ว่าทั้งผู้ดูแลและหมีดำไม่มีฝ่ายไหนบาดเจ็บ แต่ทางสวนสัตว์จะดูแลสัตว์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่ามันมีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดี และจะตรวจสอบเหตุการณ์นี้อย่างละเอียด เพื่อยกระดับการจัดการและความสามารถในการรับมือเหตุฉุกเฉินต่อไป 

ขอบคุณข้อมูลจาก Shanghai Daily, Global Times

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โชว์สัตว์ระทึก หมีจู่โจมผู้ดูแลต่อหน้าคนดู ช่วยกันชุลมุน ชี้กลิ่นขนมกระตุ้นให้น้องหิว โพสต์เมื่อ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 16:43:54
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย