ป้ามาซื้อยา พูดก็ไม่ได้ ชื่อยาก็ไม่รู้ จะสื่อสารยังไง จนวาดรูปบอกใบ้ คนทึ่ง เป๊ะมาก !

ร้านขายยาเจอคุณป้าเป็นใบ้ ชื่อยาก็ไม่รู้ กุมขมับจะสื่อสารยังไง คุณป้าหยิบปากกามาวาดแบบเขิน ๆ อะไรแฉก ๆ ชาวเน็ตเห็นเฉลยแล้วทึ่ง เหมือนเป๊ะ !
ภาพจาก Threads the520123
การทำร้านขายยานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นอกจากจะต้องดูแลโดยเภสัชกรที่มีใบอนุญาตถูกต้อง มีความรู้เรื่องยาอย่างแม่นเป๊ะแล้ว การรับมือกับลูกค้าก็เป็นความท้าทายไม่แพ้กัน ทำให้การซักประวัติและการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่หญิงรายหนึ่งกลับเจอสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่านั้น เมื่อลูกค้าที่เธอได้พบดันเป็นคุณป้าที่เป็นใบ้หูหนวก ไม่สามารถสื่อสารได้ แถมคุณป้ายังไม่รู้ชื่อยาไปอีก แล้วงานนี้จะไปจบลงตรงไหน บอกเลยว่าผลสุดท้ายทำให้ชาวเน็ตต่างทึ่งมาก
โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ ETtoday เผยเรื่องราวจากเภสัชกรสาวที่เปิดร้านขายยาในไต้หวัน เธอเล่าผ่าน Threads ว่า มีคุณป้าสูงวัยคนหนึ่งมาที่ร้าน แต่คุณป้านั้นเป็นใบ้หูหนวก คุณป้าพยายามทำท่าทางต่าง ๆ อยู่สักพัก แล้วก็ลูบหัวตัวเอง แต่เธอก็ยังคงไม่เข้าใจว่าคุณป้าต้องการอะไร
ดังนั้นเธอจึงทำท่าทาง บอกให้คุณป้าลองเขียนหรือวาดลงบนกระดาษ แต่คุณป้าดูเขินอายเล็กน้อย ทำให้เธอสงสัยว่า บางทีคุณป้าอาจจะอ่านเขียนไม่ได้
แต่ถึงอย่างนั้น คุณป้าก็ยังคงหยิบปากกาขึ้นมา วาดรูปบางอย่างซึ่งมีลักษณะเป็นขีด ๆ
เห็นแบบนี้หลายคนคงสับสนหนักกว่าเดิม ไม่รู้เลยว่าจะเดาถูกได้ยังไง แต่นั่นไม่ใช่กับเคสนี้
ภาพจาก Threads the520123
"หลังดูอยู่สักพัก ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง อยู่ ๆ ฉันก็นึกขึ้นได้ว่าเธอดูเหมือนจะต้องการอะไรบางอย่าง และกลายเป็นว่าฉันเดาถูกจริง ๆ" เจ้าของร้านขายยา ระบุ
ปรากฏว่าเจ้าของร้านพอจับทางได้ว่ายาที่คุณป้าต้องการ มีลักษณะเป็นแท่ง ๆ ซึ่งเมื่อรวมกับภาพวาด ก็ทำให้เธอพอจะเดาออก ปรากฏว่าขีดแฉก ๆ ที่คุณป้าวาด คือตัวคนที่แสดงท่าทางคล้ายกับรูปคนบนกล่องยานั่นเอง
"ทุกวันนี้ เปิดร้านขายยาไม่ใช่เรื่องง่ายเลย" เจ้าของร้านขายยา เผย
ต่อมาเธอเข้ามาอธิบายว่า ในยุคก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าถึงการเรียนอ่านเขียนได้ อีกทั้งเมื่อการอ่านถือเป็นเรื่องยาก ต่อให้คุณป้ามีโทรศัพท์มือถือ ก็คงเป็นเรื่องยากที่จะใช้งาน ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการพิมพ์หาข้อมูลเลย
ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น ทึ่งในความสามารถทั้งฝั่งเจ้าของร้านและคุณป้า โดยมีคอมเมนต์ เช่น "คุณป้าน่าทึ่งมาก เธอเน้นตรงประเด็นเลย" "นอกจากชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อเครื่องหมายการค้า เธอยังรู้กระทั่งภาพบนกล่องยา" "เหมือนกันเป๊ะ" และ "ประเด็นคือ.. คุณป้าลืมชื่อแต่ยังวาดภาพได้ น่าทึ่งมาก"
ขณะที่เจ้าของร้านได้เข้ามาตอบถึงคนที่ชื่นชมในความสามารถของเธอว่า "ยังไงซะฉันก็ทำงานอยู่ที่ร้านขายยามา 12 ปีแล้วนะ" จึงไม่แปลกใจที่เธอจะคุ้นเคยกับยา ตลอดจนกล่องยาต่าง ๆ และหยิบยาให้คุณป้าได้ถูกต้อง
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday