ฮุน เซน ปล่อยคลิป อนุทิน ร่วมโต๊ะผู้ว่าฯ เขมร ฟาดเห็นแก่คะแนนเสียงจนทำสงคราม

 
            ฮุน เซน สวมบทเหยื่อ ปล่อยคลิป อนุทิน ร่วมเฟรมแฮปปี้กับผู้ว่าฯ เขมร ฟาดเห็นแก่คะแนนเสียงจนประกาศสงคราม ลืมเลือนมิตรภาพหลังเป็นนายกฯ 


ฮุน เซน ปล่อยคลิป อนุทิน ร่วมโต๊ะผู้ว่าฯ เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia

ฮุน เซน ปล่อยคลิป อนุทิน ร่วมโต๊ะผู้ว่าฯ เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia

ฮุน เซน ปล่อยคลิป อนุทิน ร่วมโต๊ะผู้ว่าฯ เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia


             ยังคงระอุสำหรับปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งขณะนี้เกิดการปะทะอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฝั่งกัมพูชายังคงปล่อยข่าวบิดเบือนต่าง ๆ ใส่ร้ายไทยว่าเป็นฝ่ายรุกราน สวนทางกลับข้อเท็จจริงจากฝั่งไทย ที่ชี้ว่าเป็นปฏิบัติการตอบโต้ที่กัมพูชายิงก่อน 
 
             ล่าสุด (8 ธันวาคม 2568) สมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์เฟซบุ๊กอีกรอบ คราวนี้โชว์คลิปยาว 16 วินาที ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย พร้อมภริยา ถ่ายรูปและคลิปร่วมกับ นางบาน สเรยมัม ผู้ว่าราชการจังหวัดไพลิน ของกัมพูชา ขณะร่วมโต๊ะอาหารกันในบรรยากาศชื่นมื่น สนิทสนม 

ฮุน เซน ปล่อยคลิป อนุทิน ร่วมโต๊ะผู้ว่าฯ เขมร


             นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายคู่กับคนจากฝั่งกัมพูชา รวมถึงพาภริยาไปไหว้พระกัมพูชาด้วย โดยมีการโพสต์ข้อความเดือด ดังนี้.... 

             "ไม่น่าเชื่อว่านายกรัฐมนตรีไทย จะหัวรั้นเพื่อเป้าหมายคะแนนเสียงในอนาคต จนกล้านำชีวิตของกองทัพและประชาชนมาเสี่ยง ด้วยการประกาศสงครามกับกัมพูชา ในขณะที่กัมพูชายังไม่ได้ตอบโต้เลย"

             "ตอนยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นเพื่อนที่ดี พอขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็ลืมเลือนมิตรภาพ เราเข้าใจในความรักชาติ แต่ไม่ควรประกาศทำสงครามกับคนที่ไม่ตอบโต้"
  
ฮุน เซน ปล่อยคลิป อนุทิน ร่วมโต๊ะผู้ว่าฯ เขมร

ฮุน เซน ปล่อยคลิป อนุทิน ร่วมโต๊ะผู้ว่าฯ เขมร

ฮุน เซน ปล่อยคลิป อนุทิน ร่วมโต๊ะผู้ว่าฯ เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia

ฮุน เซน ปล่อยคลิป อนุทิน ร่วมโต๊ะผู้ว่าฯ เขมร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia

 




