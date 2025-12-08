กองทัพเตือน กัมพูชาจ่อใช้จรวด BM-21 ยิงเข้าฝั่งไทย คืนนี้ ! - เช็กพื้นที่ศูนย์พักพิงชายแดน

กองทัพเตือน กัมพูชาจ่อใช้จรวด BM-21 ยิงเข้าฝั่งไทย คืนนี้ ! มุ่งหวังสร้างความสูญเสีย - เช็กพื้นที่ศูนย์พักพิงชายแดน พร้อมเบอร์ติดต่อ
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังระอุ ล่าสุด (8 ธันวาคม 2568) กองทัพภาคที่ 2 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ ว่าอาจเกิดเหตุปะทะขึ้นอีกครั้งในคืนนี้
ภาพจาก กองทัพภาคที่ 2
โดยแหล่งข่าวระบุว่า กัมพูชาจะใช้จรวดหลายลำกล้อง (BM-21) ทำการยิงเข้ามายังดินแดนไทย เพื่อทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน โดยอาศัยห้วงเวลากลางคืนที่ยากต่อการตรวจการณ์ และยังทำให้เกิดการตื่นตระหนกต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดน
กองทัพภาคที่ 2 จะยับยั้ง ป้องกัน และตอบโต้ภัยคุกคามนี้อย่างหนักหน่วงและเต็มขีดความสามารถ จึงขอให้ประชาชนอยู่ในที่ปลอดภัยและรับฟังการแจ้งเตือนข่าวสารจากหน่วยงานราชการในโอกาสต่อไป
ขณะเดียวกัน ทางแม่ทัพภาคที่ 2 และผู้ว่าราชการจังหวัด มีความห่วงใยประชาชน ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน จึงขอประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ อุบลราชธานี สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ โดยสามารถตรวจสอบพื้นที่อำเภอที่มีการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมเบอร์ติดต่อได้ ตามภาพด้านล่างนี้
ภาพจาก กองทัพภาคที่ 2
ภาพจาก กองทัพภาคที่ 2
ภาพจาก กองทัพภาคที่ 2
ภาพจาก กองทัพภาคที่ 2