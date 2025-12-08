HILIGHT
ไว้อาลัย จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต ทหารกล้าผู้พลีชีพ หลังเหตุปะทะไทย-กัมพูชา

          กองทัพบกเผยรายชื่อกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา โดยหนึ่งในนั้นคือ จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต ทหารกล้าที่พลีชีพขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

          กองทัพบกได้เปิดเผยรายชื่อกำลังพลฝั่งไทยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุปะทะเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 จำนวนทั้งสิ้น 4 นาย สังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่ 6 (ร้อย.ม.(ลว.) 6) ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

          ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้คือ จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต สังกัด ร้อย.ม.(ลว.) 6 ถูกอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามจนเสียชีวิต เหตุสูญเสียครั้งนี้สร้างความอาลัยให้ทั้งเพื่อนทหาร ครอบครัวที่ยังรอคอยการกลับบ้านของเขา และประชาชนคนไทย

          สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บมี 3 นาย ประกอบด้วย จ.ส.อ.นภา เถื่อนไพล สังกัด ร้อย.ม.(ลว.) 6 ถูกยิงบาดเจ็บ ปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลเดชอุดม, พลทหาร ยุทธภูมิ ปริปุรณะ สังกัด ร้อย.ม.(ลว.) 6 ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส ปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำยืน และพลทหาร พีรวัส ตะเพียนทอง สังกัด ร้อย.ม.(ลว.) 6 ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส ปัจจุบันรักษาตัวที่โรงพยาบาลน้ำยืน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

ประวัติ จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต

          บ้านของ จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต ตั้งอยู่ในชุมชนเทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเจ้าตัวเพิ่งเลื่อนยศเป็นจ่าสิบเอกได้เพียง 8 เดือน และมีลูกสาว 2 คน โดยลูกคนเล็กเพิ่งเตรียมเข้าอนุบาลก่อนเกิดเหตุไม่กี่วัน ทำให้ข่าวการเสียชีวิตครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าให้ครอบครัวอย่างยิ่ง

          ก่อนหน้าที่จะพลีชีพ จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต หรือ "จ่าเพียว" เพิ่งเดินทางกลับบ้านเพื่อทำบุญร่วมกับภรรยา ลูก ๆ และพ่อแม่ แต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาต้องกลับไปทำหน้าที่ทหารชายแดน และครั้งนี้กลายเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขา

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

          ขณะที่เพื่อนร่วมกองร้อยต่างยกย่อง จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต ว่าเป็นหัวหน้าหมู่ที่รับผิดชอบ อ่อนโยนกับครอบครัว และเข้มแข็งเมื่ออยู่ในสนามรบ การเสียชีวิตของเขาถูกยกให้เป็น "ทหารกล้ารายที่ 18 ของไทยในเหตุการณ์ความไม่สงบครั้งนี้" และเป็นผู้เสียสละที่ปกป้องผืนแผ่นดินจนวาระสุดท้าย

          ขณะเดียวกัน บรรยากาศที่บ้านของ จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต เต็มไปด้วยความเศร้า ญาติพี่น้องและชุมชนต่างร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อรอรับร่างของเขากลับมาประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางความอาลัยของทุกคนที่รักและเคารพในตัวเขา

          เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา แต่ยังเตือนใจถึงความเสียสละของเหล่าทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงชีวิต โดยเฉพาะ จ.ส.อ. ศตวรรษ สุจริต วีรบุรุษผู้กล้า ซึ่งความเสียสละของเขาจะอยู่ในความทรงจำของผู้คนและประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดไป


โพสต์เมื่อ 8 ธันวาคม 2568
