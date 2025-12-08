วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 จะได้หยุดกันกี่วัน อาจมีผลกับคนละครึ่งพลัส คำนวณให้ดี

วันหยุดเดือนธันวาคม 2568 จะได้หยุดกันกี่วัน พร้อมเช็กคนละครึ่งให้ดี ระวังขาดทุนจากยอดเงินที่รัฐให้ เงินคงเหลือเพราะร้านปิดก่อน
เข้าสู่เดือนธันวาคม 2568 เดือนนี้มีวันหยุดยาวพิเศษอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงวันพ่อ วันรัฐธรรมนูญ และปีใหม่ เป็นโอกาสดีที่หลายคนจะได้หยุดพัก
วันที่ 8 ธันวาคม 2568 กระปุกดอทคอม ตรวจสอบพบว่า ในช่วงปีใหม่นั้น มีวันหยุดยาวแบบต่อเนื่อง 2-3 วัน โดยไม่นับวันลาพักร้อนกับเสาร์อาทิตย์ ดังนี้
- พุธ 31 ธันวาคม 2568
- พฤหัสบดี 1 มกราคม 2569
- ศุกร์ 2 มกราคม 2569 (หยุดราชการแบบพิเศษ)
ขณะเดียวกัน คนละครึ่งพลัสก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย จะหมดอายุโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้านค้าบางร้านอาจหยุดยาว ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องตรวจสอบยอดเงินและการเปิดของร้านให้ดี จะได้ไม่เสียโอกาสในการใช้เงิน
