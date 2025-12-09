HILIGHT
โปรดเกล้าฯ พล.ต.หญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ มอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีปทุม

          โปรดเกล้าฯ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันที่ 20-22 ธ.ค. 68

พล.ต.หญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Classic

          วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยศรีปทุม SPU Sripatum University มีการโพสต์ข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 20-22 ธันวาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

พล.ต.หญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Classic


โปรดเกล้าฯ พล.ต.หญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ มอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีปทุม โพสต์เมื่อ 9 ธันวาคม 2568
