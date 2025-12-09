HILIGHT
จบสวย ไดกิ้น คุยลงตัว นายจ้าง - พนักงาน ได้ข้อยุติ ส่องโบนัส + เงินพิเศษ ปีนี้ได้เท่าไหร่

           ไดกิ้น ปิดดีลโบนัสปี 68 หลังเจรจากว่า 12 ชั่วโมง จ่าย 7 เดือนบวก 15,000 บาท จบดราม่าแจกทอง พนักงานกลับทำงานวันนี้

ไดกิ้น ได้ข้อสรุป นายจ้าง พนักงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง

          วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงผลการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด กับ สหภาพแรงงานไดกิ้น อมตะ รักษ์เสรี ว่า หลังการเจรจานานกว่า 12 ชั่วโมง โดยมีการเจรจาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. - วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2568 เวลา 00.30 น. ในที่สุดก็ได้ข้อยุติเป็นทางออกร่วมกัน

ไดกิ้น ได้ข้อสรุป นายจ้าง พนักงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง

          เจรจาไกล่เกลี่ยดังกล่าว มีนายประสิทธิ์ ปาตังคะโร ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายเชิดศักดิ์ อุ่นคำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี นายดุสิต สุขไสย ผอ.กลุ่มงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้ง นายชุมพล ไพโรจน์สมบัติ นักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักแรงงานสัมพันธ์ และทีมงาน ร่วมเจรจา ณ ห้องลานนา โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุวรรณภูมิ 

          จากการเจรจาอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้ โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง มีสาระสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

ไดกิ้น ได้ข้อสรุป นายจ้าง พนักงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง

          1. บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2568 ในอัตรา 7 เดือน + 12,000 + 3,000 บาท

          2. บริษัทฯ ตกลงปรับขึ้นค่าจ้างประจำปี 2569 ที่ค่ากลางเกรด C ในอัตรา 3.0%

          3. สวัสดิการรางวัลสถิติการทำงานต่อเนื่อง เปลี่ยนระบบการจ่ายจากทองคำเป็นการจ่ายด้วยเงิน 10 ปีขึ้นไป 50,000 บาท

          4. บริษัทตกลงปรับเพิ่มสวัสดิการค่ากะจากเดิม 150 บาท/วัน เปลี่ยนเป็น 160 บาท/วัน

          5. บริษัทตกลงพิจารณากำหนดวันหยุดเพิ่มเติมในปฏิทินปี 2569 วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 9 วัน และวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 9 วัน

ไดกิ้น ได้ข้อสรุป นายจ้าง พนักงาน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง

          นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ข้อตกลงมีอายุ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานฯ จะกลับเข้าทำงานตามปกติในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ขอแสดงความยินดีกับทุกฝ่ายที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ดีร่วมกันในครั้งนี้ กระทรวงแรงงานพร้อมที่จะดูแลสิทธิประโยชน์และคุ้มครองแรงงานทั้งนายจ้างและลูกจ้างอย่างดีที่สุด

          ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง เผยรางวัลสถิติการทำงานต่อเนื่อง จากเดิมเป็นทองคำ เปลี่ยนเป็นจ่ายเงิน โดยมีอัตราดังต่อไปนี้

          1 ปี 1,000 บาท
          2 ปี 2,000 บาท
          3 ปี 3,000 บาท
          4 ปี 4,000 บาท
          5 ปี 20,000 บาท
          6 ปี 30,000 บาท
          7 ปี 30,000 บาท
          8 ปี 40,000 บาท
          9 ปี  40,000 บาท
          10 ปี 50,000 บาท


ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก บ่อวิน ปลวกแดง



