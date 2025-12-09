HILIGHT
อาลัย หมอสุนันทา จินดารัตน์ รอง ผอ.รพ.อู่ทอง เจ้าของคลินิกเด็ก เสียชีวิตด้วยวัย 47 ปี

          แพทย์หญิงสุนันทา จินดารัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง เสียชีวิตด้วยวัย 47 ปี เพื่อนร่วมงาน-ชาวอู่ทองร่วมไว้อาลัย

อาลัย หมอสุนันทา จินดารัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pat Tamma

          วันที่ 8 ธันวาคม 2568 วงการแพทย์ต้องเผชิญความสูญเสีย กับการจากไปของ แพทย์หญิงสุนันทา จินดารัตน์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอู่ทอง ซึ่งเสียชีวิต ด้วยอายุ 47 ปี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา

อาลัย หมอสุนันทา จินดารัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Su Ped 

          สำหรับ คุณหมอสุนันทา เป็นหมอรักษาเด็กเล็ก และเป็นเจ้าของคลินิกเด็กหมอสุนันทา ซึ่งเป็นคุณหมอที่ใจดีและเอาใจใส่คนไข้เด็ก ๆ จนเป็นที่รักของชาวอู่ทอง 

          ด้าน ผู้ใช้เฟซบุ๊ก อนุชษรา อ้น รักอู่ หนึ่งในผู้ที่เคยพาลูกไปรักษากับคุณหมอสุนันทา โพสต์แสดงความเสียใจกับข่าวการจากไปของคุณหมอสุ พร้อมเล่าเรื่องราวความน่ารักและทุ่มเทของคุณหมอที่คอยดูแลเด็กป่วยจนหายดี

อาลัย หมอสุนันทา จินดารัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Su Ped 

          โพสต์ดังกล่าว ระบุว่า เมื่อคืนตกใจมากกับข่าวที่ได้รับรู้ถึงการจากไปของคุณหมอผู้ใจดี  เคยร่วมงานกับหมอสุในช่วงที่อ้นเคยทำงานที่โรงพยาบาล เพราะอ้นอยู่ตึกเด็ก หมอสุ น่ารัก ใจดี ในยามที่ลูก ๆ ของอ้นเจ็บป่วยในวัยเด็ก ไปหาหมอที่คลินิก หมอชอบให้วิตามินซีกับน้องฟิวส์น้องโฟม เพื่อไม่ให้ลูกของอ้นร้องไห้ 

อาลัย หมอสุนันทา จินดารัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Su Ped 

          มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่น้องโฟมป่วยเป็นไข้เลือดออกอยู่ในภาวะช็อก ตอนนั้นน้องโฟมอายุยังไม่ถึงขวบเลย หมอสุรีบเขียนใบรีเฟอร์ให้เลย ให้น้องโฟมแอดมิท และหมอก็เป็นคนดูแลเองจนน้องโฟมออกจากโรงพยาบาล  หนูจำมาจนวันนี้ไม่เคยลืมเลย ถึงแม้อ้นจะไม่ได้ทำงานที่โรงพยาบาลมาเป็นสิบ ๆ ปีแล้ว แต่พอพบเจอกันข้างนอก หมอก็ยังทักทายอ้นทุกครั้งที่เจอกัน เสียใจค่ะที่หมอสุจากไปอย่างกะทันหัน ขอให้หมอสุไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวคุณหมอด้วยนะคะ ด้วยรักและอาลัยอย่างสุดซึ้งค่ะ

อาลัย หมอสุนันทา จินดารัตน์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Wichian Hemlee 

          สำหรับกำหนดการสวดอภิธรรม และฌาปนกิจศพ วันที่  7-9 ธันวาคม 2568 พิธีสวดอภิธรรม  วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม 2568 พิธีฌาปนกิจศพ ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่าพระยาจักร (ช่องลม) ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี


