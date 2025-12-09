ชาวเน็ตจับโป๊ะ พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 พลาดตรงไหนบ้าง ก่อนนักกีฬาพาเหรดลงสนาม

ซีเกมส์ 2025 พิธีเปิดเริ่มต้นขึ้น พร้อมข้อผิดพลาดหลายจุดที่เกิดขึ้นที่ชาวเน็ตร่วมจับโป๊ะ แต่การแสดงแบมแบม GOT7 เป็นไฮไลต์สำคัญ
วันที่ 9 ธันวาคม 2568 พิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ โดยมีการแสดงดนตรีของนักร้องดังหลายคน เช่น วี วิโอเล็ต, โต้ง ทูพี
ส่วนการแสดงก็มีการเล่นเจ็ตสกีอยู่ภายในสนาม ด้วยเทคโนโลยีสร้างสระน้ำจำลอง รวมถึงมีบัวขาว บัญชาเมฆ มาแสดงแม่ไม้มวยไทยให้ดู สุดท้าย มีการปิดการแสดงที่หลายคนรอคอย นั่นคือ แบมแบม GOT7
เมื่อการแสดงจบ ก็เป็นขบวนพาเหรดนักกีฬาทั้ง 11 ประเทศ และพิธีจุดคบเพลิงปิดท้าย
คนที่ดูถ่ายทอดสด จับจุดผิดพลาดในพิธีเปิดครั้งนี้ เน้น ๆ มี 4 จุด ได้แก่
- โดรนขึ้นตัวเลขจำนวนเหรียญทองทั้งหมด 574 เหรียญทอง แต่ขึ้นโชว์ 547 เหรียญทอง
- จอวีทีอาร์ย้อนไปซีเกมส์ 1997 ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ แต่ขึ้นธงชาติสิงคโปร์
- เสียงซ้อนจากไมโครโฟนที่จุดอื่น ๆ ขณะที่พิธีกรกำลังพูด
- คบเพลิงพิธีเปิดไม่อลังการอย่างที่คิด
ชาวเน็ตจับโป๊ะ จุดผิดพลาดพิธีเปิด
