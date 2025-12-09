HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ชาวเน็ตจับโป๊ะ พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 พลาดตรงไหนบ้าง ก่อนนักกีฬาพาเหรดลงสนาม

          ซีเกมส์ 2025 พิธีเปิดเริ่มต้นขึ้น พร้อมข้อผิดพลาดหลายจุดที่เกิดขึ้นที่ชาวเน็ตร่วมจับโป๊ะ แต่การแสดงแบมแบม GOT7 เป็นไฮไลต์สำคัญ


พิธีเปิดซีเกมส์ 2025

          วันที่ 9 ธันวาคม 2568 พิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เริ่มต้นอย่างเป็นทางการ โดยมีการแสดงดนตรีของนักร้องดังหลายคน เช่น วี วิโอเล็ต, โต้ง ทูพี

          ส่วนการแสดงก็มีการเล่นเจ็ตสกีอยู่ภายในสนาม ด้วยเทคโนโลยีสร้างสระน้ำจำลอง รวมถึงมีบัวขาว บัญชาเมฆ มาแสดงแม่ไม้มวยไทยให้ดู สุดท้าย มีการปิดการแสดงที่หลายคนรอคอย นั่นคือ แบมแบม GOT7

          เมื่อการแสดงจบ ก็เป็นขบวนพาเหรดนักกีฬาทั้ง 11 ประเทศ และพิธีจุดคบเพลิงปิดท้าย



ชาวเน็ตจับโป๊ะ จุดผิดพลาดพิธีเปิด


          คนที่ดูถ่ายทอดสด จับจุดผิดพลาดในพิธีเปิดครั้งนี้ เน้น ๆ มี 4 จุด ได้แก่

          - โดรนขึ้นตัวเลขจำนวนเหรียญทองทั้งหมด 574 เหรียญทอง แต่ขึ้นโชว์ 547 เหรียญทอง

          - จอวีทีอาร์ย้อนไปซีเกมส์ 1997 ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ แต่ขึ้นธงชาติสิงคโปร์

          - เสียงซ้อนจากไมโครโฟนที่จุดอื่น ๆ ขณะที่พิธีกรกำลังพูด

          - คบเพลิงพิธีเปิดไม่อลังการอย่างที่คิด


พิธีเปิดซีเกมส์ 2025

พิธีเปิดซีเกมส์ 2025

พิธีเปิดซีเกมส์ 2025

พิธีเปิดซีเกมส์ 2025

พิธีเปิดซีเกมส์ 2025

พิธีเปิดซีเกมส์ 2025

พิธีเปิดซีเกมส์ 2025





เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชาวเน็ตจับโป๊ะ พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 พลาดตรงไหนบ้าง ก่อนนักกีฬาพาเหรดลงสนาม อัปเดตล่าสุด 9 ธันวาคม 2568 เวลา 23:03:53 4,734 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย