  ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง - พระราชินี ทรงเปิดพิธีซีเกมส์ 2025 - พระราชินี ทรงร่วมทัพนักกีฬา เข้าสู่สนาม

          ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 - พระราชินี ทรงพระดำเนินร่วมทัพนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าสู่สนาม
ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

          วานนี้ (9 ธันวาคม 2568) เฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เผยแพร่ภาพ ขณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือซีเกมส์ 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

          เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง นายอนุทิน  ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33  ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

          จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประทับรับรอง ชั้น 2 ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประทับหน้าอัฒจันทร์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายก้องศักด ยอดมณี  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

          จากนั้น ทอดพระเนตรวีดิทัศน์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ธ สถิตในดวงใจปวงชนตลอดไป" และถวายความอาลัย 

          เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการแสดงประกอบด้วย การแสดงร่ายรำประกอบสื่อผสม แสง สี เสียง และการแสดงกีฬาทางน้ำบนสายน้ำชุด "WE ARE ONE - WE ARE CONNECTERD BY THE SEA - สายน้ำหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียว"  การแสดงศิลปะมวยไทยประกอบสื่อผสม แสง สี เสียง ชุด "ONE SPIRIT – จิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่ง" การแสดงการเบ่งบานของดอกไม้ที่เป็นตัวแทนจาก 11 ประเทศ ประกอบบทเพลงของศิลปินนักร้อง และสื่อผสม แสง สี เสียง ชุด "BLOOMING OF ONE VICTORY - มิตรภาพ คือ ชัยชนะ"

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เพื่อทรงพระดำเนินร่วมกับนักกีฬาทีมชาติไทยเดินเข้าสู่สนาม

          จากนั้น ทอดพระเนตรขบวนเชิญธงชาติ และขบวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 11 ประเทศ เดินเข้าสู่สนาม เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พุทธศักราช 

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

          ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา  และเชิญธงสัญลักษณ์มนตรีซีเกมส์และธงการแข่งขันขึ้นสู่ยอดเสา  ตัวแทนคณะนักกีฬา และตัวแทนคณะกรรมการผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณ 

          ต่อจากนั้น ตัวแทนนักกีฬา โดย เด็กหญิงวารีรยา สุขเกษม พันโท สมจิตร จงจอหอ และเรืออากาศโทหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ วิ่งคบเพลิงไฟพระฤกษ์ไปจุดไฟในกระถางคบเพลิงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และทอดพระเนตรการแสดงโดรนแปรอักษร 

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ในหลวง - พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

          สมควรแก่เวลา จึงเสด็จออกจากที่ประทับหน้าอัฒจันทร์ ราชมังคลากีฬาสถาน ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

          ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมการแข่งขันเรือใบในนามทีมชาติไทย รายการ คีลโบ้ท เอสเอสแอล 47 (Keelboat SSL47) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2568 ณ สนามแข่งขันโอเชี่ยนมารีน่า ยอช์ท คลับ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

