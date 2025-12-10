HILIGHT
ส่องเงื่อนไขบอลไทย ซีเกมส์ จะได้เจอใครในรอบรองฯ หลังแบ่ง 3 กลุ่ม เลขไม่ลงตัว

          ฟุตบอลไทย ซีเกมส์ 2025 ส่องเงื่อนไข ไทยจะได้เจอใครในรอบรองฯ หลังแบ่งรอบแรกเป็น 3 กลุ่ม เลขไม่ลงตัว

ฟุตบอลไทย ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

          ฟุตบอลชายซีเกมส์ 2025 ผ่านการแข่งขันไปแล้ว 2 นัด ครั้งนี้เป็นครั้งที่มีการจัดการแข่งขันที่แตกต่างจากครั้งก่อน คือ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม แล้วคัดเอาแชมป์กลุ่ม + อันดับ 2 ที่ดีที่สุดเพียง 1 ทีมเข้ารอบรองชนะเลิศ

          ปัญหาคือ แล้วแบบนี้จะประกบคู่รอบรองชนะเลิศอย่างไร กระปุกดอทคอม มีคำตอบ

ฟุตบอลไทย ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

เงื่อนไขการเข้ารอบ


          1. ตอนนี้ไทยรั้งอันดับ 1 ของกลุ่ม A ดังนั้นมีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงมาก โดยไขว้ไปเจอ อันดับ 1 ของกลุ่ม C หรืออันดับ 2 ที่ดีที่สุด

          2. จะได้เจอใครนั้น

          - ไทยคว้าแชมป์กลุ่ม ไทยจะพบ ทีมอันดับ 2 ที่ดีที่สุด (มาเลเซีย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย หรือเมียนมา)

          - ไทยคว้าแชมป์กลุ่ม แต่ที่ 2 ที่ดีที่สุดมาจากกลุ่ม A ไทยจะพบ ฟิลิปปินส์

          - ไทยคว้าอันดับ 2 ที่ดีที่สุด ไทยจะพบ มาเลเซีย หรือ เวียดนาม

ฟุตบอลไทย ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย

โปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไป


          นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ไทย พบ สิงคโปร์ วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ ราชมังคลากีฬาสถาน

ฟุตบอลไทย ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ช้างศึก - ฟุตบอลทีมชาติไทย


