เปิดวาร์ป อาร์ม กรกันต์ - นุ่น นัชชานันท์ พิธีกรพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ที่คนชมกันเพียบ

เปิดวาร์ป อาร์ม กรกันต์ - นุ่น นัชชานันท์ พิธีกรพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 คนชื่นชมสนั่น มีความเป็นมืออาชีพ ทำหน้าที่ดีจนมงลง เป็นสีสันที่ได้ใจ
เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือซีเกมส์ 2025 ซึ่งได้จัดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมา (9 ธันวาคม) ซึ่งแม้จะมีจุดผิดพลาดซึ่งเป็นที่พูดถึงอยู่มาก แต่หนึ่งในสิ่งที่เรียกเสียงชื่นชมได้อย่างมาก ก็คือการทำหน้าที่ของพิธีกรทั้ง 2 คน
โดยมีกระแสชื่นชมพิธีกรพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ว่าทำหน้าที่อย่างดีเยี่ยมจนมงลง มีความเป็นมืออาชีพ จนนับเป็นอีกสีสันที่สำคัญ แถมยังพูดได้อย่างฉะฉาน สำเนียงปังทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้ชมต่างอยากรู้จักทั้งคู่กันเพียบ
สำหรับพิธีกรพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 คือ อาร์ม กรกันต์ นักร้อง นักแสดง และพิธีกรหนุ่มหล่อคนดัง ซึ่งมีผลงานเป็นที่คุ้นเคยกันดีในวงการบันเทิง ส่วนอีกคนคือ นุ่น นัชชานันท์ หรือที่รู้จักในชื่อ ครูนุ่น - English AfterNoonz เจ้าของเพจสอนภาษาอังกฤษที่มีผู้ติดตามเป็นล้าน และยังมีผลงานพิธีกรอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจพิธีกรในครั้งนี้ ครูนุ่น นัชชานันท์ ได้โพสต์ภารส่งรอยยิ้มกว้างบนเฟซบุ๊ก พร้อมระบุว่า "#MCNoonz for Thailand คืนนี้กลับบ้านแบบหมดแรง แต่ภูมิใจมากค่ะ"
ขณะที่ อาร์ม กรกันต์ ก็ได้แชร์โมเมนต์ของเขาในการทำหน้าที่พิธีกรผ่านทางไอจีสตอรี่ ระบุว่า "We did it !!!!!" (เราทำได้ !!!!!)