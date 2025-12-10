HILIGHT
ไทยคว้า 2 เหรียญทองแรก ซีเกมส์ 2025 เทควันโดพุมเซ่ - เสือภูเขา ประเดิมการแข่งวันแรก


          มาแล้ว 2 เหรียญทอง ! นาโน วัชรกุล คว้าทองเทควันโดพุมเซ่ หญิง กีฬาซีเกมส์ 2025 - เบส เมธาสิทธิ์ จักรยานเสือภูเขาดาวน์ฮิล คว้าอีกเหรียญทอง

นาโน วัชรกุล ลิ้มจิตรกร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย Taekwondo Association of Thailand

          ชาวไทยได้เฮสนั่น เมื่อล่าสุด (10 ธันวาคม 2568) น้องนาโน วัชรกุล ลิ้มจิตรกร นักเทควันโดพุมเซ่ (ท่ารำ) ทีมชาติไทย สามารถคว้าเหรียญทองแรกของไทย ในกีฬาซีเกมส์ 2025 จากประเภทฟรีสไตล์ เดี่ยวหญิง ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
          
          การทำผลงานครั้งนี้นับเป็นการประเดิมแต้มสำคัญของไทย ตั้งแต่วันแรกของการแข่งขัน โดย นาโน วัชรกุล เผยว่า ก่อนแข่งตื่นเต้น กดดันเล็กน้อย เพราะทราบว่าชิงทองแรก ก็พยายามทำสมาธิ ตั้งใจซ้อม วันนี้คิดว่าทำได้ดี ส่วนเป้าหมายปีหน้าคือชิงแชมป์เอเชีย และชิงแชมป์โลก
          

          อนึ่ง ปัจจุบัน นาโน วัชรกุล ศึกษาอยู่ชั้นปี 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นหลานสาวของคุณอา เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.พรรคประชาชน 
          
          นอกจากนี้ เหรียญทองที่ 2 ยังตามมาติด ๆ จาก เบส เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ นักจักรยานเสือภูเขาดาวน์ฮิลทีมชาติไทย ที่สามารถคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพจักรยานไทย ด้วยเวลา 2:37.856 นาที จากการแข่งขันที่สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี

เบส เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Backbone MCOT

เบส เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Backbone MCOT

ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์, Backbone MCOT 

