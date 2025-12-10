มาแล้ว 2 เหรียญทอง ! นาโน วัชรกุล คว้าทองเทควันโดพุมเซ่ หญิง กีฬาซีเกมส์ 2025 - เบส เมธาสิทธิ์ จักรยานเสือภูเขาดาวน์ฮิล คว้าอีกเหรียญทอง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย Taekwondo Association of Thailand
ชาวไทยได้เฮสนั่น เมื่อล่าสุด (10 ธันวาคม 2568) น้องนาโน วัชรกุล ลิ้มจิตรกร นักเทควันโดพุมเซ่ (ท่ารำ) ทีมชาติไทย สามารถคว้าเหรียญทองแรกของไทย ในกีฬาซีเกมส์ 2025 จากประเภทฟรีสไตล์ เดี่ยวหญิง ซึ่งจัดการแข่งขัน ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
การทำผลงานครั้งนี้นับเป็นการประเดิมแต้มสำคัญของไทย ตั้งแต่วันแรกของการแข่งขัน โดย นาโน วัชรกุล เผยว่า ก่อนแข่งตื่นเต้น กดดันเล็กน้อย เพราะทราบว่าชิงทองแรก ก็พยายามทำสมาธิ ตั้งใจซ้อม วันนี้คิดว่าทำได้ดี ส่วนเป้าหมายปีหน้าคือชิงแชมป์เอเชีย และชิงแชมป์โลก
อนึ่ง ปัจจุบัน นาโน วัชรกุล ศึกษาอยู่ชั้นปี 1 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นหลานสาวของคุณอา เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สส.พรรคประชาชน
นอกจากนี้ เหรียญทองที่ 2 ยังตามมาติด ๆ จาก เบส เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ นักจักรยานเสือภูเขาดาวน์ฮิลทีมชาติไทย ที่สามารถคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพจักรยานไทย ด้วยเวลา 2:37.856 นาที จากการแข่งขันที่สวนสัตว์เขาเขียว จ.ชลบุรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Backbone MCOT
ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์, Backbone MCOT