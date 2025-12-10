HILIGHT
หนุ่มผวา คนเดินชนบน MRT รู้สึกเปียก ๆ ก้มดูเห็นเลือดเปื้อน เร่งหาตัว - ผวากลัวโรค


          หนุ่มผวา เจอคนเดินชนบน MRT ก่อนมีเลือดเปื้อนที่แขนเป็นทาง ผวากลัวโรค แจ้งตำรวจหาตัว - ไล่เช็กวงจรปิด เตือนภัย ใช้รถสาธารณะต้องระวัง

เลือดเปื้อนบน MRT
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวนนทบุรี

          เป็นเหตุเตือนภัยซึ่งสร้างความหวาดผวาอย่างมาก หลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ลงกลุ่ม "คนขึ้นรถไฟฟ้า - คอมมูนิตี้ (BTS | MRT | SRT | ARL)" เล่าเหตุการณ์ขณะที่ตนเองเจอคราบปริศนาเหมือนเลือดข้น ๆ เปื้อนที่แขน หลังสัมผัสโดนแขนของชายคนหนึ่งในรถไฟฟ้า จนสร้างความกังวลเป็นอย่างมาก
          
          โดยระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 07.32-07.35 น. วันที่ 8 ธันวาคม ขณะที่อยู่บนสถานีศูนย์ราชการ (สายสีม่วง) มีผู้ชายท่านนึงใส่แว่น เสื้อลายตารางขาวดำ สะพายเป้ เดินเข้ามาในขบวนและแขนไปสัมผัสกัน จังหวะนั้นตนรู้สึกว่ามีอะไรแฉะ ๆ เปียก ๆ ที่แขน ลยก้มดู…เท่านั้นแหละตกใจมาก มีเลือดข้น ๆ เป็นปื้นยาวประมาณ 4 นิ้ว ติดที่แขนตน
          
          ตนตกใจและรีบหาอะไรมาเช็ด (พอดีไม่มีพกทิชชู่เลยเอาสลิปธนาคารเช็ด) และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ รีบลงสถานีหน้าไปล้างเลย ล้างไป 5-6 รอบได้ พร้อมสอบถามว่ามีใครโดนเหมือนกันบ้างไหม ตนกังวลมาก หากเลือดของชายคนดังกล่าวเกิดจากพันแผลไม่ดี หรือบริจาคเลือด หรือเพิ่งถอดสายน้ำเกลือ ก็พอเข้าใจว่าอาจมีเลอะกันบ้าง แต่ถ้าไม่ใช่นี่คือหลอนเลย 

เลือดเปื้อนบน MRT

เลือดเปื้อนบน MRT

          ต่อมาผู้โพสต์อัปเดตว่า ตนได้มาปรึกษาหมอ ตรวจเลือด พร้อมรับยาต้านที่คลินิกนิรนามแล้ว พร้อมโทร. ไปยัง BEM/MRT เพื่อขอดูกล้องวงตรปิด แต่ทางจนท. แจ้งว่าต้องแจ้งความและไปติดต่อสถานีถึงจะดูภาพได้ ตนจึงเข้าแจ้งความพร้อมพาตำรวจไปตรวจดูกล้องบนสถานีที่เกิดเหตุแล้ว 
          
          ทั้งนี้ พบภาพผู้ชายที่ตนสงสัย ดูจากร่างกายไม่ได้มีเลือดเปื้อนเสื้อผ้า มีแค่ถกแขนเสื้อเกาแขนหนึ่งครั้งระหว่างเดินขึ้นชานชาลา ตอนที่เดินเข้าขบวนรถ ในมือถือโทรศัพท์สีขาว 1 เครื่อง มองไม่เห็นเข็ม/สลิง
          
          แต่ดูภาพได้แค่ภายนอกขบวน (ทางเดิน-ชานชาลา) ส่วนภาพในขบวนต้องรอทางสถานีประสานกับส่วนกลาง และตนกลับไปไล่กล้องดูที่สถานีบางกระสอ (ต้นทางที่ตนขึ้น) ว่าตัวเองมีเลือดเลอะมาก่อนหน้าไหม ผลคือไม่มีเลือดบนแขนทั้ง 2 ข้าง
          
          ตอนนี้ต้องรอกล้องจากในขบวน ซึ่งอยากหาสาเหตุต้นตอของเลือดมาก ๆ เพื่อเป็นข้อควรระวังให้กับทุกท่านและตนเอง
          
          ต่อมาผู้โพสต์ วัย 37 ปี ได้เปิดใจกับเพจ ข่าวนนทบุรี เล่าว่า เหตุเกิดขึ้นในช่วงเช้าขณะกำลังเดินทางไปทำงาน เมื่อขึ้นรถมาถึงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี พบว่ามีคนเบียดเข้ามาเยอะ และรู้สึกว่ามีคนหนึ่งเดินมาสัมผัส ชนเบา ๆ และรู้สึกคล้ายมีอะไรเปียกที่แขนเสื้อ เมื่อก้มไปดูจึงพบว่ามีรอยเลือดยาวเป็นทาง ประมาณ 2 นิ้วครึ่ง ตนตกใจจึงรีบหากระดาษมาเช็ด แต่วันนี้ลืมพกกระดาษทิชชู่มาจึงหยิบสลิปธนาคารและใบเสร็จที่มีอยู่ออกมาเช็ด 

เลือดเปื้อนบน MRT
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวนนทบุรี
          
          จากนั้นจึงนำแอลกอฮอล์มาฉีดให้ทั่วแล้วใช้นิ้วถู ก่อนจะรีบลงสถานีกระทรวงสาธารณสุขเพื่อล้างคราบเลือด ซึ่งตนตกใจมาก และพยายามรีบทำความสะอาดจึงไม่ได้ถ่ายรูปแขนที่เปื้อนเลือดเอาไว้  
          
          สำหรับบุคคลที่ตนสงสัยเป็นผู้ชาย รูปร่างท้วม อายุประมาณ 45 ปี สวมเสื้อลายตารางสีขาว สะพายกระเป๋า ตนสังเกตว่าก่อนหน้านั้นไม่มีใครชนตนนอกจากคน ๆ นี้ คิดอยากจะถามแต่ก็ไม่อยากมีปัญหา พยายามหันไปมองแล้วแต่เขายืนหันหลังทำให้มองไม่เห็นว่าที่แขนเขาเปื้อนอะไรหรือไม่ 
          
          สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ตนรู้สึกกังวล จิตตก กลัวการติดเชื้อโรค เนื่องจากเป็นเลือด ภายหลังจากไปหาหมอ ทางพยาบาลแจ้งว่าตรงบริเวณที่เปื้อนเลือดไม่มีรอยแผล ไม่อยากให้กังวล หลังเลิกงานตนจึงเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.รัตนาธิเบศร์ และติดต่อไปยังสถานีรถไฟฟ้า MRT เพื่อขอดูกล้องวงจรปิด
          
          ส่วนสาเหตุที่โพสต์ลงโซเชียลเพราะอยากเตือนภัย อยากตามหาบุคคลดังกล่าวและพูดคุยกัน เพราะตนไม่สบายใจ อยากขอตรวจเลือด ตนยอมรับว่ากังวลมากเพราะใช้รถสาธารณะทุกวัน จึงอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์คนใช้รถสาธารณะ เพราะเคยได้ยินมาว่ามีการนำเลือดที่มีเชื้อมาป้ายเพื่อแพร่กระจายเชื้อโรคด้วย

เลือดเปื้อนบน MRT
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวนนทบุรี

