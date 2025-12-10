HILIGHT
ได้เหรอ ? ออร์แกไนซ์ซีเกมส์ 2025 ฟาดอีก แบบ 3D หลุดถึงผู้จัดใหม่ หลังลอยแพคนเก่า

          ออร์แกไนซ์ ฟาดอีก ผลงาน 3D พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ที่ทำไว้ หลุดไปถึงผู้จัดรายใหม่ หลังลอยแพคนจัดเดิม ชี้มีจุดตำหนิเป็นหลักฐาน ขอโทษกันหน่อยก็ดี 

ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Rueangrith Suntisuk Ton

          เจอดราม่าอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งกีฬาซีเกมส์ 2025 ตั้งแต่เรื่องการเตรียมงาน ไปจนความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในพิธีเปิด ซึ่งก่อนหน้านี้ เรืองฤทธิ์ สันติสุข ออกแกไนซ์จัดพิธีเปิด ได้ออกมาโพสต์แฉเรื่องถูกลอยแพผลงานเดือนสุดท้าย ทั้งที่ทำงานมา 7 เดือน และทุกอย่างใกล้เสร็จ 

ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Rueangrith Suntisuk Ton

          ล่าสุด (10 ธันวาคม 2568) เรืองฤทธิ์ สันติสุข โพสต์ฟาดอีกรอบ หลังแบบ 3D ที่ตนเป็นคนสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานพิธีเปิด หลุดออกไปถึงผู้จัดทำรายใหม่ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมชี้ว่าหากมาขออนุญาตกันก่อนหรือขอโทษสักหน่อยก็จะเป็นการดี 

ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Rueangrith Suntisuk Ton

          โดยระบุว่า "ขออนุญาต เรื่องนี้นิดนึงนะครับ แบบ 3D ที่ใช้ทำงานพิธีเปิด มันเป็น 3D ของผมที่สร้างขึ้นมานะครับ ภาพแรกและภาพที่ 2 เป็นภาพพรีเซนต์การแสดงและเวทีโดย index creative village ผู้จัดทำพิธีเปิดซีเกมส์ ส่วนภาพที่เหลือเป็นแบบ 3D ของผมที่ทำขึ้นมาใหม่เอง วัตถุประสงค์เพื่อให้พิธีเปิดในสนามมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด 

ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Rueangrith Suntisuk Ton

          เนื่องจาก 3D ที่ใช้กันมานาน (ภาพสุดท้าย) ไม่มีรายละเอียดในหลาย ๆ จุด เช่นขนาดคลาดเคลื่อน ไม่มีประตูทางเข้าออก ไม่มีที่นั่งคนดู รวมถึงพื้นที่ถนนโดยรอบไม่อัพเดต ตอนนั้นก็ทำเผื่อผู้ที่จะมาใช้ในอนาคตจะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องไว้ใช้ครับ 

ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Rueangrith Suntisuk Ton

          แต่อนาคตมาถึงไวเกินไป แบบ 3D หลุดไปถึงผู้ทำรายใหม่ รวมถึงถ้าแบบสนามราชมังฯ หลุดไป แบบเวทีและอื่น ๆ ที่ทำไว้ก็จะหลุดไปด้วย ในตัว 3D เองผมได้ทำจุดตำหนิหลายจุดที่บ่งชี้ว่าเป็นของผมแน่ ๆ ไว้ครับ เช่นคบเพลิงจะไม่เหมือนแบบของจริง ผมทำขึ้นใหม่เองโดยแค่อิงจากสัดส่วนเดิม เพื่อให้รู้ว่าเป็นชิ้นงานของผม 

ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Rueangrith Suntisuk Ton

ซีเกมส์ 2025
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Rueangrith Suntisuk Ton

          ยังไงถ้ารู้วัตถุประสงค์ผมแล้ว ขออนุญาตหรือขอโทษกันหน่อยก็จะเป็นการดีครับ ขอมีความถูกต้องให้ผมหน่อยนะครับ ส่วนงานออกมาเป็นยังไงจะขอไม่พูดถึงนะครับ ขอบพระคุณครับ

          ผู้ที่อยากได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดาวน์โหลดสาธารณะนะครับ หลังจากนี้นำไปใช้ทำงานกันได้เลยครับ"

ได้เหรอ ? ออร์แกไนซ์ซีเกมส์ 2025 ฟาดอีก แบบ 3D หลุดถึงผู้จัดใหม่ หลังลอยแพคนเก่า อัปเดตล่าสุด 10 ธันวาคม 2568 เวลา 16:53:24
