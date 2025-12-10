HILIGHT
สดุดีทหารกล้า พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย เปิดชีวิตจากเด็กกำพร้า มุ่งมั่นรับใช้ชาติ


          สดุดีทหารกล้า พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย ญาติสุดอาลัย หลานรักสละชีพเพื่อชาติ เผยเป็นเด็กกำพร้า มุ่งมั่นสมัครทหารรับใช้ชาติ หวังการสู้รบจบลงโดยเร็ว 

พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

          จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ทำให้ไทยสูญเสียทหารกล้า 5 นาย ในภารกิจพิทักษ์อธิปไตยของชาติ รวมถึง พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย อายุ 20 ปี สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 (ร.23 พัน.3) ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นทหารรายที่ 5 ที่เสียชีวิตจากการสู้รบครั้งนี้ 
          
          วันนี้ (10 ธันวาคม 2568) ทางเฟซบุ๊ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 ได้เผยภาพสะเทือนใจ ขณะที่ญาติของพลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย ร้องไห้อย่างแสนเจ็บปวด จากการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รัก 
          
          อาของพลทหาร เทิดศักดิ์ ยังบอกเล่าว่า พลทหาร เทิดศักดิ์ สมัครทหารตั้งแต่อายุ 18 โดยครั้งนั้นยังบอกอาว่า "อย่าห้ามเขานะ เขาจะสมัครทหาร" ซึ่งหลังจากอาใช้เวลาคิดอยู่สักพัก ก็บอกเขาไปว่า ถ้าเขาจะสมัครทหาร มาทางนี้ รับใช้ชาติ อาโอเค ก็ได้คุยกับเขาในตอนนั้น 

พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23

พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23

          ขณะที่โหนกระแส รายงานว่า พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดจรวด BM-21 ของทหารกัมพูชา ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิปราสาทคนา ก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพนมดงรัก ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
          
          ที่บ้านเกิดของ พลทหาร เทิดศักดิ์ ใน ต.ตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ชาวบ้านกำลังช่วยกันเตรียมงานศพท่ามกลางความโศกเศร้า โดย นางไพ ศรีลาชัย อายุ 55 ปี อาของผู้เสียชีวิต หลานชายชื่อเล่นว่า โรจน์ เป็นเด็กกำพร้า พ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้ว อยู่ในความดูแลของน้ามาตลอด 

พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
          
          ที่ผ่านมา พลทหาร เทิดศักดิ์ เป็นคนเรียบร้อย พูดน้อย แต่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นทหารมาตั้งแต่เด็ก เมื่ออายุครบ 18 ปี จึงตัดสินใจสมัครเป็นทหารเกณฑ์ และวางแผนชีวิตไว้ชัดเจนว่าเมื่อปลดประจำการจะสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ หรือหากสอบไม่ได้ก็จะสมัครเป็นทหารพรานต่อไป 
          
          ผู้เป็นอา เผยว่า ทันทีที่ทราบข่าว ทุกคนในครอบครัวช็อกและเสียใจมาก สงสารหลานจับใจ พร้อมฝากข้อความถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีก อยากให้การสู้รบจบลงโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีครอบครัวใดต้องมาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเช่นนี้อีก 
          
          ทั้งนี้ เนื่องจากบ้านของผู้เสียชีวิตตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดง และยังคงมีเสียงปืนจากการปะทะดังมาจากฝั่งชายแดนเป็นระยะ ญาติจึงตัดสินใจย้ายสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาไปที่วัดกลาง ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อความปลอดภัย โดยคาดว่าร่างของ พลทหาร เทิดศักดิ์ จะเดินทางมาถึงในช่วงบ่ายวันนี้

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส

สดุดีทหารกล้า พลทหาร เทิดศักดิ์ ศรีลาชัย เปิดชีวิตจากเด็กกำพร้า มุ่งมั่นรับใช้ชาติ อัปเดตล่าสุด 10 ธันวาคม 2568 เวลา 17:15:18
