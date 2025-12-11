อาลัย จ.ส.อ. อนันดา อุดร สูญเสียทหารกล้ารายที่ 6 สละชีพบนภูมะเขือ ย้อนโพสต์สุดท้ายเศร้า

จ.ส.อ. อนันดา อุดร กองพันทหารราบที่ 3 สละชีพรายที่ 6 จากเหตุปะทะที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ย้อนโพสต์สุดท้ายเศร้า สัญญาจะกลับบ้านไปหาครอบครัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ananda Audorn
วันที่ 10 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า จ.ส.อ. อนันดา อุดร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 พื้นที่ภูมะเขือ เสียชีวิตที่ภูมะเขือ จากเหตุปะทะที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
จ.ส.อ. อนันดา ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเมื่อวันที่ 9ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายวีระวัฒน์โยธิน ก่อนเสียชีวิตลงภายในวันต่อมา
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม จ.ส.อ. อนันดา โพสต์ภาพตัวเอง พร้อมระบุข้อความว่า "ปะทะ 1 ปะทะ 2 ก็ไหวครับ ปลอดภัยดีเด้อ #บ่หวั่น" ส่วนโพสต์สุดท้ายนั้นระบุว่า "ฟ้าพิโรธ ร้องหนักมากดังลั่นฟ้า วันที่สองแล้ว #เหตุปะทะรอบ2"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ananda Audorn
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ananda Audorn