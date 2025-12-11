HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อาลัย จ.ส.อ. อนันดา อุดร สูญเสียทหารกล้ารายที่ 6 สละชีพบนภูมะเขือ ย้อนโพสต์สุดท้ายเศร้า

 
           จ.ส.อ. อนันดา อุดร กองพันทหารราบที่ 3 สละชีพรายที่ 6 จากเหตุปะทะที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ย้อนโพสต์สุดท้ายเศร้า สัญญาจะกลับบ้านไปหาครอบครัว 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ananda Audorn

           วันที่ 10 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า จ.ส.อ. อนันดา อุดร สังกัดกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 พื้นที่ภูมะเขือ เสียชีวิตที่ภูมะเขือ จากเหตุปะทะที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 

           จ.ส.อ. อนันดา ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดเมื่อวันที่ 9ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ายวีระวัฒน์โยธิน ก่อนเสียชีวิตลงภายในวันต่อมา

จ.ส.อ. อนันดา นักรบภูมะเขือ สละชีพรายที่ 6 หลังเหตุปะทะไทย กัมพูชา

           เมื่อ 2 วันก่อน จ.ส.อ. อนันดาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า "สัญญาว่าจะปลอดภัยกลับไปหาครอบครัว เหตุปะทะรอบ 2" จากนั้นโพสต์ว่า "ปกป้องอธิปไตย คือเส้นแดงที่ไม่มีใครข้ามได้" 

           เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม จ.ส.อ. อนันดา โพสต์ภาพตัวเอง พร้อมระบุข้อความว่า "ปะทะ 1 ปะทะ 2 ก็ไหวครับ ปลอดภัยดีเด้อ #บ่หวั่น" ส่วนโพสต์สุดท้ายนั้นระบุว่า "ฟ้าพิโรธ ร้องหนักมากดังลั่นฟ้า วันที่สองแล้ว #เหตุปะทะรอบ2"


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ananda Audorn


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ananda Audorn


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อาลัย จ.ส.อ. อนันดา อุดร สูญเสียทหารกล้ารายที่ 6 สละชีพบนภูมะเขือ ย้อนโพสต์สุดท้ายเศร้า อัปเดตล่าสุด 11 ธันวาคม 2568 เวลา 08:59:03 3,241 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย