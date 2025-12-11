HILIGHT
อพาร์ตเมนต์รูหนูขนาด 8 ตร.ม. แต่จัดสรรพื้นที่ได้ทึ่ง ของใช้ครบครัน แถมดูโปร่งตา

 
             เปิดบ้านรูหนู อพาร์ตเมนต์ขนาด 8 ตร.ม. แต่จัดสรรพื้นที่ได้น่าทึ่ง ของใช้ครบครัน แถมดูโปร่งตา ทำได้ไงไปดู

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

             พื้นที่อยู่อาศัยในเมืองใหญ่มักมีจำกัด หลายคนต้องยอมจ่ายค่าห้องพักในราคาแพง เพื่อแลกกับพื้นที่เพียงน้อยนิด ทว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้มี "อพาร์ตเมนต์รูหนู" แห่งหนึ่งในฮ่องกง  กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในโซเชียล เมื่อหนุ่มเจ้าของห้องได้จัดสรรพื้นที่ภายในออกมาได้อย่างน่าทึ่ง แม้จะมีพื้นที่โดยรวมเพียงแค่ 8 ตารางเมตร 

             วันที่ 3 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวของหนุ่มเจ้าของอพาร์ตเมนต์รายหนึ่งในฮ่องกง ซึ่งเขาอาศัยอยู่ที่นี่มา 3 ปีแล้ว แม้ว่าห้องนี้จะมีขนาดแค่ 8 ตารางเมตร แต่มีความสูงของเพดาน 4 เมตร เขาจึงใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการแบ่งพื้นที่เพิ่มชั้นลอย พร้อมการจัดระเบียบพื้นที่ให้ดูโปร่งโล่งและสบายตา 

             ทางเข้าห้องนั้นมีขนาดแคบมาก แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปถึงกับเซอร์ไพรส์ ตั้งแต่ด้านหลังประตูถูกใช้เป็นพื้นที่เก็บของมากมายทั้งชั้นวางของแบบเปิด รวมไปถึงเครื่องซักผ้าแบบบิวต์อิน ที่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวก และไม่อึดอัด ถัดเข้าไปด้านในที่อยู่ติดกันจะเป็นโซนครัวซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่อุปกรณ์ครบครัน ทั้งอ่างล้างจาน เครื่องดูดควัน กาต้มน้ำ ไมโครเวฟ และอื่น ๆ ที่จำเป็น 

             ฝั่งตรงข้ามครัวจะเป็นห้องน้ำ แม้พื้นที่จะแคบแต่สามารถออกแบบแบ่งให้เป็นโซนเปียกบริเวณพื้นที่อาบน้ำและโซนแห้งบริเวณห้องสุขาแยกจากกัน กั้นด้วยประตูแบบพับได้ ทำให้ภายในห้องน้ำดูสะอาดและโปร่งสบาย นอกจากนี้ยังติดกระจกติดผนังสะท้อนแสง เพื่อทำให้มุมเล็ก ๆ ดูใหญ่กว่าขนาดจริง 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

             มุมด้านในที่ติดอยู่กับหน้าต่างบานใหญ่ถูกจัดเป็นโต๊ะทำงานและพื้นที่นั่งเล่น ด้วยแสงจากธรรมชาติที่สาดส่องเข้ามา ทำให้บริเวณนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ดูโปร่งโล่งมากที่สุดภายในห้อง และยังติดตั้งราวแขวนเสื้อผ้าและกระเป๋า รวมไปถึงของใช้ต่าง ๆ เป็นตู้เสื้อผ้าแบบเปิด ทั้งสะดวก ประหยัดพื้นที่ และได้รับแสงแดด  ส่วนโต๊ะทำงานและเก้าอี้นั่งก็เป็นแบบสีดำเรียบ ๆ ไม่ได้หรูหรา แต่อบอุ่นสบาย

             บริเวณพื้นที่ใต้บันไดขนาดเล็ก ถูกใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดโดยจัดสรรให้เป็นที่เก็บของที่สามารถเก็บได้ทุกอย่าง ตั้งแต่กระเป๋าเดินทางไปจนถึงขนมขบเคี้ยว หรือแม้แต่ตู้เย็นขนาดเล็กที่มีของกินพร้อม 

             เมื่อขึ้นบันไดไปยังชั้นลอยด้านบน สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความโล่งและสบายตา เนื่องจากเขาเลือกสีผนังทั้งหมดด้วยสีขาวสว่าง ด้านบนชั้นลอยจะเป็นเตียงนอนสำหรับหลับพักผ่อน เพิ่มชั้นวางหนังสือแบบบิวต์อินขนาดเล็ก สำหรับการจัดเก็บหนังสือและของใช้สำคัญ แม้กระทั่งเครื่องพิมพ์เอกสาร ส่วนอีกข้างยังมีโต๊ะพับข้างเตียงวางทีวีสำหรับดูหนังตอนกลางคืน 

             ทั้งหมดรวมอยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ เพียงแค่ 8 ตารางเมตร แต่ไม่ได้ให้ความรู้สึกอึกอัดแต่อย่างใด และเหมาะสำหรับการใช้ชีวิตคนเดียวได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าการอาศัยในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กเพียงเท่านี้จะถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนอยู่ในกล่องไม้ขีดไฟ แต่หนุ่มเจ้าของห้องรายนี้เปลี่ยนความรู้สึกเหล่านั้นไปอย่างสิ้นเชิง จนได้รับความชื่นชมมากมาย "เล็กแต่เพียงพอ คับแคบแต่ไม่อึดอัด เรียบง่ายแต่มีเอกลักษณ์" 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 

8 ตร.ม. แต่ทำให้ดูกว้างจนน่าทึ่ง
ภาพจาก Hk01 



ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 

โพสต์เมื่อ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 09:50:38
