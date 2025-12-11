คนญี่ปุ่นมึน ฝึกอ่านภาษาไทยได้แล้ว แต่เห็นตัวนี้งงสุด ๆ ต้องสะดุดเพราะขีดเล็ก ๆ

คนญี่ปุ่นในไทยเจอปัญหา แม้อ่านภาษาไทยได้ทั้งประโยค แต่กลับสะดุด ห หีบ บนป้าย งงขีดแปลก ๆ บนหัวคืออะไร
ภาพจาก X @beer_is_yuusyou
จากภาพเป็นป้ายที่เขียนว่า "โจ๊กหมู" แต่คนญี่ปุ่นรายนี้ไม่เข้าใจขีดที่อยู่บน ห หีบ ว่ามันหมายความว่ายังไง ซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงการออกแบบฟอนต์ภาษาไทยที่ไม่มีหัวเพียงเท่านั้น
เจ้าของโพสต์ระบุว่า ปัญหาที่พบบ่อยกับอักษรไทย แม้จะเรียนรู้อักษรไทยแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหากับฟอนต์อยู่ดี
นอกจากนี้ยังพบว่าไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นคนนี้คนเดียว แต่คนญี่ปุ่นหลาย ๆ คนก็ไม่เข้าใจ ห หีบ ที่ปรากฏในภาพเช่นกัน จึงเป็นอีกเสียงสะท้อนว่าการเรียนภาษาไทยไม่ใช่แค่รู้ตัวอักษร แต่ยังต้องเข้าใจรูปแบบฟอนต์ที่หลากหลายด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติสับสนได้ง่ายกว่าที่คิด
ภาพจาก X @beer_is_yuusyou
หากพูดถึงภาษาไทยที่เราเห็นกันมาจนชินตา ในมุมของคนต่างชาตินั้นกว่าจะเรียนรู้ได้อาจไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะเรื่องของพยัญชนะ วรรณยุกต์ หรือตัวสะกดต่าง ๆ ที่บางครั้งแม้จะฝึกมาจนมั่นใจแล้ว แต่ก็อาจจะสับสนได้ง่าย ๆ ในชีวิตจริง
วันที่ 12 ธันวาคม 2568 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวของผู้ใช้ X @beer_is_yuusyou คนญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เมืองไทย ออกมาแชร์ภาพของป้ายหน้าร้านขายอาหารแห่งหนึ่ง ที่แม้เจ้าตัวจะอ่านภาษาไทยได้ แต่ก็มีบางจุดที่เกิดความสับสนไม่น้อย
