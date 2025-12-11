F-16 ไทยทิ้งระเบิดกาสิโนกัมพูชา พบใช้เป็นคลังเก็บอาวุธ และจุดเติมน้ำมันรถจรวด BM-21

ไทยปฏิบัติการส่ง F-16ถล่มกาสิโนในเขตจุ๊บโกกี หลังพบใช้เป็นฐานทัพคลังอาวุธ จุดเติมน้ำมันรถจรวด BM-21 และปล่อยโดรนโจมตี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 07.26 น. เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force เปิดเผยว่า มีรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (10 ธันวาคม) เครื่องบินรบขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทย ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ โดยทิ้งระเบิดแรงสูงใส่เป้าหมายบ่อนกาสิโน ในย่านจุ๊บโกกี อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ของกัมพูชา
นอกจากนี้ ทหารไทยยังได้ระดมยิงปืนใหญ่สนับสนุนเข้าโจมตีใส่คลังน้ำมันของกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการใกล้ ๆ กันกับ บ่อนกาสิโนในย่านจุ๊บโกกี ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force