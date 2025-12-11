HILIGHT
F-16 ไทยทิ้งระเบิดกาสิโนกัมพูชา พบใช้เป็นคลังเก็บอาวุธ และจุดเติมน้ำมันรถจรวด BM-21

 
              ไทยปฏิบัติการส่ง F-16ถล่มกาสิโนในเขตจุ๊บโกกี หลังพบใช้เป็นฐานทัพคลังอาวุธ จุดเติมน้ำมันรถจรวด BM-21 และปล่อยโดรนโจมตี

F-16 ไทยทิ้งระเบิดคาสิโนกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

              วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 07.26 น. เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force เปิดเผยว่า มีรายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา (10 ธันวาคม) เครื่องบินรบขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทย ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ โดยทิ้งระเบิดแรงสูงใส่เป้าหมายบ่อนกาสิโน ในย่านจุ๊บโกกี อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ของกัมพูชา

              นอกจากนี้ ทหารไทยยังได้ระดมยิงปืนใหญ่สนับสนุนเข้าโจมตีใส่คลังน้ำมันของกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการใกล้ ๆ กันกับ บ่อนกาสิโนในย่านจุ๊บโกกี ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

F-16 ไทยทิ้งระเบิดคาสิโนกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

              การโจมตีนี้มีขึ้นหลังพบว่า บ่อนกาสิโนและคลังน้ำมันดังกล่าวถูกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ได้แก่ เป็นสถานที่ปล่อยโดรนพลีชีพโจมตีทหารไทย, เป็นคลังเก็บอาวุธหนัก, และเป็นจุดเติมเชื้อเพลิงให้แก่รถยิงจรวด BM-21 

F-16 ไทยทิ้งระเบิดคาสิโนกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

F-16 ไทยทิ้งระเบิดคาสิโนกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

F-16 ไทยทิ้งระเบิดคาสิโนกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force

F-16 ไทยทิ้งระเบิดคาสิโนกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Army Military Force


