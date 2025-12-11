HILIGHT
นักท่องเที่ยวไปผิดสนามบิน เจอแท็กซี่ไทยขั้นเทพ กลายเป็นที่จดจำ จนเป็นไวรัลดัง

 
            นักท่องเที่ยวต่างชาติไปผิดสนามบิน กำลังจะตกเครื่อง เจอคุณลุงแท็กซี่ไทยขั้นเทพ กลายเป็นที่จดจำ จนเป็นไวรัลดัง

นักท่องเที่ยวไปผิดสนามบิน เจอแท็กซี่ไทยขั้นเทพ
ภาพจาก X @QuintenFrancois

            วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เมื่อไม่กี่วันก่อน มีนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งได้โพสต์แชร์เรื่องราวเกี่ยวกับแท็กซี่ในประเทศไทย หลังจากเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์ไม่คาดคิดและเสี่ยงที่จะตกเครื่องบิน แต่โชคดีที่เขาบังเอิญได้เจอคุณลุงแท็กซี่ไทยขั้นเทพ จึงกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ และเป็นไวรัลดังบนโซเชียล

            เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมา ชายต่างชาติผู้ใช้บัญชี X @QuintenFrancois ได้โพสต์ภาพของคุณลุงขับแท็กซี่ในประเทศไทยรายหนึ่ง พร้อมกับเล่าว่า เขาไปผิดสนามบินในกรุงเทพฯ จึงจำเป็นต้องนั่งรถไปอีกสนามบินที่ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นชั่วโมง และเสี่ยงที่จะตกเครื่องบิน จนกระทั่งได้เข้าไปนั่งโดยสารในรถแท็กซี่คันหนึ่ง ซึ่งขอเรียกว่าเป็น "แท็กซี่ไทยขั้นเทพ" 

            "คุณลุงคนขับแท็กซี่ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษเลยสักนิด แต่เขาเข้าใจภารกิจเป็นอย่างดี นั่นคือ การพาฉันไปส่งที่สนามบินอีกแห่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้" 

            คุณลุงขับแท็กซี่ด้วยความเร็ว พานักท่องเที่ยวหนุ่มรายนี้ไปตามทางที่ Google Maps ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่ และข้ามเลนฉุกเฉินเมื่อจำเป็น คุณลุงดูเหมือนว่ารู้จักกรุงเทพฯ ทุกตารางเซนติเมตร ขับไปด้วยความมั่นใจและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า พร้อมกับรอยยิ้มที่เป็นมิตรบนใบหน้า และในที่สุด คุณลุงแท็กซี่ไทยก็พาเขาไปถึงที่สนามบินอีกแห่งได้ทันเวลา

            "ไม่ค่อยเจอคนที่สุดยอดแบบนี้ในชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องให้รางวัลพวกเขาด้วยความเคารพอย่างสูง และทิปก้อนโต ตอนนี้ฉันกำลังมุ่งหน้าไปกรุงโตเกียวแล้ว"  

นักท่องเที่ยวไปผิดสนามบิน เจอแท็กซี่ไทยขั้นเทพ

            เรื่องราวนี้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว มียอดผู้เข้าไปชมมากถึง 3.3 ล้านครั้ง มีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติหลายคนเข้าไปร่วมแชร์ประสบการณ์ประทับใจต่อชาวไทย ซึ่งทางเจ้าของโพสต์ได้เข้าไปยืนยันว่า "สุดยอดเลยจริง ๆ ฉันรักคนไทย พวกเขาใส่ใจเราจริง ๆ" 

            ทั้งนี้ มีผู้เข้าไปถามเจ้าของโพสต์ว่า เขาให้ทิปคนขับแท็กซี่คนนี้ไปเท่าไหร่ ซึ่งเขาได้เข้าไปตอบว่า "ค่าโดยสาร 600 บาท แต่ฉันให้ไป 2,000 บาท" ขณะเดียวกันก็มีบางส่วนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแนะนำว่า "ต้องเช็กสนามบินให้ดี โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งขึ้นว่ารถติดหนักมาก"  





นักท่องเที่ยวไปผิดสนามบิน เจอแท็กซี่ไทยขั้นเทพ กลายเป็นที่จดจำ จนเป็นไวรัลดัง โพสต์เมื่อ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 10:53:17 6,262 อ่าน
