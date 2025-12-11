เซอร์ไพรส์กว่าขอแต่งงาน ขอสาวแต่งงานกลางน้ำตก ยังไม่ทันได้ขอ เจอเรื่องไม่คาดคิดซะก่อน
ผู้ใช้ TikTok @taengmoooo ได้เผยภาพหนุ่มคนหนึ่ง ตั้งใจวางแผนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแฟน พยายามหาจังหวะที่เหมาะสม ระหว่างตอนที่แฟนสาวขอให้ถ่ายรูปกลางน้ำตก เขาจึงใช้จังหวะนี้ในการขอแต่งงาน ถือกระถางต้นไม้เล็ก ๆ พร้อมแนบกระดาษข้อความที่เขียนว่า แต่งงานกันนะ ยังไม่ทันได้พูด แฟนสาวดันตกน้ำซะก่อน เห็นแล้วนิ่งนอนใจไม่ได้ รีบกระโดดลงไปช่วยทันที แฟนถึงกับพูดว่า ทำไมไม่เลือกที่ขอแต่งงานดี ๆ กลายเป็นไวรัลที่เรียกเสียงฮาสนั่น
ภาพจาก TikTok @taengmoooo