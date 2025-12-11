HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
  1. Kapook Hilight
    2. >
  2. ข่าวฮิตสังคมออนไลน์

ขอสาวแต่งงานกลางน้ำตก ยังไม่ทันได้ขอ เจอเรื่องไม่คาดคิดซะก่อน

       เซอร์ไพรส์กว่าขอแต่งงาน ขอสาวแต่งงานกลางน้ำตก ยังไม่ทันได้ขอ เจอเรื่องไม่คาดคิดซะก่อน
           ผู้ใช้ TikTok @taengmoooo ได้เผยภาพหนุ่มคนหนึ่ง ตั้งใจวางแผนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแฟน พยายามหาจังหวะที่เหมาะสม ระหว่างตอนที่แฟนสาวขอให้ถ่ายรูปกลางน้ำตก เขาจึงใช้จังหวะนี้ในการขอแต่งงาน ถือกระถางต้นไม้เล็ก ๆ พร้อมแนบกระดาษข้อความที่เขียนว่า แต่งงานกันนะ ยังไม่ทันได้พูด แฟนสาวดันตกน้ำซะก่อน เห็นแล้วนิ่งนอนใจไม่ได้ รีบกระโดดลงไปช่วยทันที แฟนถึงกับพูดว่า ทำไมไม่เลือกที่ขอแต่งงานดี ๆ กลายเป็นไวรัลที่เรียกเสียงฮาสนั่น
ขอแต่งงาน

ขอแต่งงาน

ขอแต่งงาน

ขอแต่งงาน

ภาพจาก TikTok @taengmoooo
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขอสาวแต่งงานกลางน้ำตก ยังไม่ทันได้ขอ เจอเรื่องไม่คาดคิดซะก่อน โพสต์เมื่อ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 11:15:26 1,179 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย