รวบ เจ๊รัตน์ เมียเก่ากำนันลี สอบเข้มต้องสงสัยเป็นไส้ศึกให้กัมพูชา เจ้าตัวโร่แจงอีกมุม

เจ้าหน้าที่คุมตัว เจ๊รัตน์ อดีตเมียกำนันลี พบพฤติกรรมเข้าใกล้เขตทหารบ่อยครั้ง หวั่นเป็นไส้ศึกให้กัมพูชา เจ้าตัวโต้อีกมุม ปัดไม่ได้คุยกับผัวชาวเขมรนานแล้ว
วันที่ 11 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า กองกำลังบูรพา ใช้กฎอัยการศึก เข้าคุมตัว เจ๊ลัด หรือ เจ๊รัตน์ อายุ 63 ปี ชาวตำบลโนนหมากมุ่น ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของ นายโต สริน หรือ กำนันลี ชาวกัมพูชา โดยคุมตัวไปที่ สภ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังมีพฤติกรรมส่อไปในทางเป็นไส้ศึก เป็นสายลับให้กับทหารฝ่ายกัมพูชา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจกฎอัยการศึกกักตัวเป็นเวลา 7 วัน พร้อมยึดโทรศัพท์ไปตรวจสอบการใช้ข้อมูลทางโซเชียล หลังพบข้อมูลว่า เจ๊รัตน์ปรากฏตัวอยู่ในเขตพื้นที่ทหารอยู่บ่อยครั้ง โดยจะมีการตรวจสอบว่าเป็นไส้ศึกให้กัมพูชาหรือไม่
จากการสอบถาม เจ๊รัตน์ให้การว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม เข้าไปที่บริเวณ จต.ส.40 จริง เนื่องจากจะเข้าไปดับไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าอ้อยในที่ของตน ซึ่งอยู่ห่างจาก จต.ส.40 ประมาณ 50 เมตร เพราะมีกระสุนปืนใหญ่ตกทำให้เกิดเพลิงไหม้ โดยภายหลังจากดับไฟเสร็จ ตนได้กลับเข้ามาที่บ้านพัก จากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามายืมรถจักรยานพ่วงข้าง เพื่อเข้าไปรับกำลังพลบริเวณแนวชายแดนติดกับบ้านโจกเจย จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารก็นำรถมาส่งคืน
ส่วนวันที่ 9 ธันวาคม ได้ติดต่อพูดคุยกับนายฮอน ชาวกัมพูชา ผ่านแชตเมสเซนเจอร์เฟซบุ๊ก เนื่องจากมีความต้องการติดตามข่าวทางฝั่งกัมพูชา เพราะเป็นลูกน้องเก่าที่เคยทำงานให้ และเป็นหัวหน้าคนงานตัดอ้อย จึงมีความสนิทสนมกันและไว้ใจกัน
ส่วนกับกำนันลีที่ผ่านมาไม่ได้มีการติดต่อกัน เนื่องจากมีการโกรธเคืองกัน เพราะว่าตนได้เคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อไปว่าหลักเขตแดนที่ 46 นั้นเป็นของคนไทย ซึ่งทำให้กำนันลีเกิดความไม่พอใจและโกรธเคืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
