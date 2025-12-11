HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

รวบ เจ๊รัตน์ เมียเก่ากำนันลี สอบเข้มต้องสงสัยเป็นไส้ศึกให้กัมพูชา เจ้าตัวโร่แจงอีกมุม

 
            เจ้าหน้าที่คุมตัว เจ๊รัตน์ อดีตเมียกำนันลี พบพฤติกรรมเข้าใกล้เขตทหารบ่อยครั้ง หวั่นเป็นไส้ศึกให้กัมพูชา เจ้าตัวโต้อีกมุม ปัดไม่ได้คุยกับผัวชาวเขมรนานแล้ว

รวบเจ๊รัตน์ เมียเก่ากำนันลี ต้องสงสัยเป็นไส้ศึกกัมพูชา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

            วันที่ 11 ธันวาคม 2568 มีรายงานว่า กองกำลังบูรพา ใช้กฎอัยการศึก เข้าคุมตัว เจ๊ลัด หรือ เจ๊รัตน์ อายุ 63 ปี ชาวตำบลโนนหมากมุ่น ซึ่งเป็นอดีตภรรยาของ นายโต สริน หรือ กำนันลี ชาวกัมพูชา โดยคุมตัวไปที่ สภ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังมีพฤติกรรมส่อไปในทางเป็นไส้ศึก เป็นสายลับให้กับทหารฝ่ายกัมพูชา

            เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจกฎอัยการศึกกักตัวเป็นเวลา 7 วัน พร้อมยึดโทรศัพท์ไปตรวจสอบการใช้ข้อมูลทางโซเชียล หลังพบข้อมูลว่า เจ๊รัตน์ปรากฏตัวอยู่ในเขตพื้นที่ทหารอยู่บ่อยครั้ง โดยจะมีการตรวจสอบว่าเป็นไส้ศึกให้กัมพูชาหรือไม่

            จากการสอบถาม เจ๊รัตน์ให้การว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม เข้าไปที่บริเวณ จต.ส.40 จริง เนื่องจากจะเข้าไปดับไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าอ้อยในที่ของตน ซึ่งอยู่ห่างจาก จต.ส.40 ประมาณ 50 เมตร เพราะมีกระสุนปืนใหญ่ตกทำให้เกิดเพลิงไหม้ โดยภายหลังจากดับไฟเสร็จ ตนได้กลับเข้ามาที่บ้านพัก จากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามายืมรถจักรยานพ่วงข้าง เพื่อเข้าไปรับกำลังพลบริเวณแนวชายแดนติดกับบ้านโจกเจย จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารก็นำรถมาส่งคืน

รวบเจ๊รัตน์ เมียเก่ากำนันลี ต้องสงสัยเป็นไส้ศึกกัมพูชา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

            สำหรับข้อมูลที่ถูกมองว่าติดต่อกับชาวกัมพูชาคือ เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 68 ได้ติดต่อกับชาวกัมพูชาชื่อนายภา (เมา ภา) ผ่านแชตเมสเซนเจอร์เฟซบุ๊ก เรื่องที่บ้านของนายภาถูกลูกกระสุนปืนใหญ่ลง ได้รับความเสียหายที่บ้านโจกเจย โดยอ้างว่าสาเหตุที่ต้องติดต่อคุยกับนายภา เนื่องจากรู้จักกันมาก่อน เพราะอดีตเคยทำการค้าร่วมกันส่งสินค้าโชห่วย จึงมีความสนิทสนมกัน

            ส่วนวันที่ 9 ธันวาคม ได้ติดต่อพูดคุยกับนายฮอน ชาวกัมพูชา ผ่านแชตเมสเซนเจอร์เฟซบุ๊ก เนื่องจากมีความต้องการติดตามข่าวทางฝั่งกัมพูชา เพราะเป็นลูกน้องเก่าที่เคยทำงานให้ และเป็นหัวหน้าคนงานตัดอ้อย จึงมีความสนิทสนมกันและไว้ใจกัน

            ส่วนกับกำนันลีที่ผ่านมาไม่ได้มีการติดต่อกัน เนื่องจากมีการโกรธเคืองกัน เพราะว่าตนได้เคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อไปว่าหลักเขตแดนที่ 46 นั้นเป็นของคนไทย ซึ่งทำให้กำนันลีเกิดความไม่พอใจและโกรธเคืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้, เดลินิวส์


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวบ เจ๊รัตน์ เมียเก่ากำนันลี สอบเข้มต้องสงสัยเป็นไส้ศึกให้กัมพูชา เจ้าตัวโร่แจงอีกมุม โพสต์เมื่อ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 12:14:54 1,625 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย