เสธ.เบิร์ด โพสต์ข้อความแรงถึง ฮุน มาเนต ลูก ฮุน เซน ผู้นำกัมพูชา พร้อมตั้งคำถามเรื่องเกียรติศักดิ์ และยังโพสต์ถ้าประเทศใดออกตัวปกป้องเขมรก็เท่ากับเห็นด้วยกับสแกมเมอร์ บีบให้ ฮุน เซน ต้องกลายเป็นหมาใกล้จนตรอกที่จะเลือกวิธีสกปรกตามสันดานเดิม ด้วยการยิงระยะไกลทำร้ายประชาชนชาวไทยผู้บริสุทธิ์
ภาพจากเฟซบุ๊ก Wanchana Sawasdee
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เสธ.เบิร์ด หรือ พล.ท. วันชนะ สวัสดี ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Wanchana Sawasdee ถึง ฮุน มาเนต ลูกชายของ ฮุน เซน โดยย้ำว่าทหารไทยยึดหลักการรบด้วยศักดิ์ศรี ไม่ทำร้ายผู้ไร้อาวุธ ไม่ทำลายธงชาติฝ่ายตรงข้าม และเคารพกติกาในสนามรบเสมอ
เสธ.เบิร์ด ระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนไทยที่ถูกทหารกัมพูชาทำร้าย เป็นพฤติกรรมที่ตรงข้ามกับหลักการทหารที่ควรยึดถือ พร้อมตั้งคำถามถึงทัศนคติของผู้นำกองทัพอย่าง ฮุน มาเนต ว่าไม่เคยแสดงความรับผิดชอบหรือเอ่ยคำขอโทษแม้แต่น้อย ทั้งที่เจ้าตัวผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ ซึ่งมีระบบ "Honor Code" ย้ำชัดเรื่องความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบตลอดชีวิต
พล.ท. วันชนะ สวัสดี ชี้ว่า หาก ฮุน มาเนต เป็นนักการเมืองเต็มตัว ก็ยิ่งต้องมีความซื่อตรงมากกว่านี้ เพราะเป็นผู้ตัดสินใจด้านความมั่นคงของชาติ และเป็นคนที่ประชาชนควรไว้วางใจ ทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงเป็นประชาชนเลือก หรือเป็นพ่อเลือกตั้งให้"
สำหรับข้อความ พล.ท. วันชนะ สวัสดี โพสต์มีดังนี้
"ข้อความฝากถึง ฮุน มาเนต ลูกฮุนเซน
ทหารไทยรบด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร เรายึดหลักการรบตามกติกาของสุภาพบุรุษในสนามรบ
ธงชาติคู่ศึกเราไม่ทำลายเหยียบย่ำ คู่ศึกยอมแพ้วางอาวุธ เราจับเป็นเชลย ไม่ฆ่าคนไม่มีทางสู้ ไม่พร้อมสู้ ไม่มีอาวุธ
แต่การกระทำตรงข้ามจากนี้ เราเห็นจากทหารเขมร ที่ทำร้ายเข่นฆ่าประชาชนชาวไทยผู้บริสุทธิ์ ไม่จับถืออาวุธต่อสู้ สะท้อนทัศนะคติ ผู้นำของกองทัพอย่าง ฮุน มาเนต คำขอโทษสักคนไม่เคยได้ยิน เฉไฉและกลบเกลื่อนเกียรติศักดิ์ความเป็นทหารที่ ทำผิดก็กล้ายอมรับผิดมันหายไปไหนหมดสิ้นไม่สมกับการไปร่ำไปเรียนมาจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ หรือเวลาการเล่าเรียนที่นั่นไปสามารถขัดเกลากำพืดเดิมได้เลย
ผมพยายามจะเข้าใจว่า ฮุน มาเนต ตอนนี้ไม่ใช่ทหารแล้ว แต่เป็นนักการเมือง อันนี้ก็เข้าใจไม่ได้เลยเช่นกันเพราะ รร. แห่งนี้ เป็นต้นตำรับกฏและระบบเกียรติศักดิ์(Hornor Code & Hornor System)ปลูกฝังและยึดถือกันในสถาบันทหารทั่วโลกและต้องยึดถือตลอดชีวิต ย้ำอีกครั้ง ตลอดชีวิต กฏข้อแรกคือ ไม่โกหก ไม่เฉไฉ ยิ่ง ฮุน มาเนตเป็นผู้นำทางการเมือง ยิ่งสมควรเป็นที่คาดหวังในความซื่อตรงจากประชาชนเพราะเป็นผู้ที่ต้องตัดสินใจใช้กำลังทหารและกำหนดเป้าหมายของชาติ เป็นผู้ที่ประชาชนไว้วางใจ จึงเลือกขึ้นมา(อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าพ่อเลือกมาหรือประชาชนเลือกมา)
ดังนั้น โลกจะยังคาดหวัง เกียรติศักดิ์ จาก Westpointer(ศิษย์เก่าจาก รร. นายร้อย West Point) ได้อยู่หรือไม่ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจะว่าอย่างไร ฮุน มาเนต คือคำตอบนั้น"
ก่อนหน้านี้ เสธ.เบิร์ด ยังโพสต์อีกข้อความ ระบุว่า
"ข้อความฝากถึง ฮุน เซน พ่อ ฮุน มาเนต
2. จากข้อ 1 การปฏิบัติการของไทย เราใช้หลักป้องกันตนเอง และเมื่อพิสูจน์ทราบได้อย่างชัดเจนว่าจะมีภัยคุกคามกำลังจะเกิดขึ้นเราจึงต้องทำลายภัยคุกคามนั้น
3. จากข้อ 2 นั่นหมายความว่าถ้าภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้อยู่ที่บ้านใครเราก็ทำลายภัยคุกคามนั้น
4. จากข้อ 3 อาวุธยิงระยะไกลของเขมรก่อนหน้านี้ใช้ป้องกัน ฮุน เซน ที่พนมเปญ ถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าจะเป็นภัยคุกคามในระยะเวลาอันใกล้เราก็ทำลาย
5. จากข้อ 4 เมื่อฮุนเซนรักตัวกลัวตายก็มีความจำเป็นที่ต้องขยับอาวุธยิงระยะไกลนั้น ให้ห่างจากตัวเองไว้
6. จากข้อ 5 เพราะปัจจุบัน ฮุน เซน กำลังตกที่นั่งลำบากทั้งศึกภายในและภายนอก ที่สั่นคลอนอำนาจของ ฮุน เซน
7. จากข้อ 6 เราจึงไม่เห็นพี่เลี้ยงจากต่างประเทศออกตัวแรงเพื่อปกป้องเขมรเท่าครั้งก่อน
8. จากข้อ 7 เพราะถ้าประเทศใดออกตัวปกป้องเขมรก็เท่ากับเห็นด้วยกับสแกมเมอร์
9. จากข้อ 8 บีบให้ ฮุน เซน ต้องกลายเป็นหมาใกล้จนตรอกที่จะเลือกวิธีสกปรกตามสันดานเดิม ด้วยการยิงระยะไกลทำร้ายประชาชนชาวไทยผู้บริสุทธิ์ และจะอ้างว่าทำลายที่ตั้งทางทหารของไทย
10. จากข้อ 9 เขมรจะอ้างแบบนี้ไม่ได้เพราะทหารไทยไม่ได้ใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์ และเราทำการรบด้วย ศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร ตามข้อ1"
