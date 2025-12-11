HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ขนลุก ! โซเชียลแห่แชร์คำทำนาย หลวงปู่ศิลา พูดชัดถึงจุดจบ ฮุน เซน พ่อใหญ่ฝั่งเขมร

 
           โลกออนไลน์กลับแห่แชร์คำทำนาย หลวงปู่ศิลา พูดถึงจุดจบของพ่อใหญ่เขมร คนโยงถึงชะตา ฮุน เซน ผู้นำกัมพูชา อาจถึงจุดหักเห

ย้อนฟังคำทำนาย หลวงปู่ศิลา เผยจุดจบ ฮุน เซน พ่อใหญ่กัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศิษย์หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท Lp.Sila Amulet แบ่งปันพระเครื่อง

           เป็นอีกช่วงเวลาที่คนไทยต้องพบเจอกับความตึงเครียด กับสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บหลายราย รวมทั้งประชาชนต้องอพยพจำนวนมาก จนหลายคนหวังอยากให้เกิดจุดเปลี่ยน ซึ่งนำไปสู่ทั้งสองประเทศได้ความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้ง

           ล่าสุด (11 ธันวาคม 2568 ) โลกออนไลน์ได้แชร์คำทำนายเก่า ของ หลวงปู่ศิลา พระเกจิชื่อดังแห่งกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้มอบกำลังใจและผ้ายันต์ให้ทหารไทยมาโดยตลอด ทำให้หลายคนขนลุก เพราะคำทำนายดูสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไม่น่าเชื่อ 

           หลวงปู่ศิลา เคยเล่าถึงนิทานปราสาทเขาพระวิหารเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ระบุว่ามีครูบาอาจารย์และดวงวิญญาณผู้คุ้มครองอยู่ในเขตศักดิ์สิทธิ์ คอยปกป้องผู้มีศีลธรรมและประเทศชาติ ท่านยังบอกว่าทหารไทยสามารถสู้ได้ แต่มีมารตัวใหญ่ที่คอยสร้างความวุ่นวายซึ่งชาวเน็ตต่างเชื่อว่าเป็นการเปรียบเปรยถึงฮุน เซน ผู้นำฝ่ายกัมพูชา 

ย้อนฟังคำทำนาย หลวงปู่ศิลา เผยจุดจบ ฮุน เซน พ่อใหญ่กัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศิษย์หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท Lp.Sila Amulet แบ่งปันพระเครื่อง

            นอกจากนี้ หลวงปู่ศิลา ได้เล่า นิทานปราบมาร ที่ระบุว่าผู้ใช้อำนาจผิดหรือผู้คิดร้ายต่อผู้อื่น สุดท้ายแล้วจะถูกกฎแห่งกรรมย้อนเล่นงานเอง ทำให้เกิดการตีความไปไกลว่าคำทำนายนี้อาจโยงกับจุดจบของฮุน เซน

           ขณะเดียวกัน ในโซเชียลยังมีการแชร์คลิป หลวงปู่ศิลา ได้ทำนายปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นภาษาอีสาน ช่วงหนึ่งพูดไว้ว่า"พ่อใหญ่ฮุน เซน สุดท้ายก็จะต้องหลบหนีตายออกนอกประเทศ"

ย้อนฟังคำทำนาย หลวงปู่ศิลา เผยจุดจบ ฮุน เซน พ่อใหญ่กัมพูชา





 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขนลุก ! โซเชียลแห่แชร์คำทำนาย หลวงปู่ศิลา พูดชัดถึงจุดจบ ฮุน เซน พ่อใหญ่ฝั่งเขมร โพสต์เมื่อ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 14:39:47 10,230 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย