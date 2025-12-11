ขนลุก ! โซเชียลแห่แชร์คำทำนาย หลวงปู่ศิลา พูดชัดถึงจุดจบ ฮุน เซน พ่อใหญ่ฝั่งเขมร

โลกออนไลน์กลับแห่แชร์คำทำนาย หลวงปู่ศิลา พูดถึงจุดจบของพ่อใหญ่เขมร คนโยงถึงชะตา ฮุน เซน ผู้นำกัมพูชา อาจถึงจุดหักเห
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศิษย์หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท Lp.Sila Amulet แบ่งปันพระเครื่อง
เป็นอีกช่วงเวลาที่คนไทยต้องพบเจอกับความตึงเครียด กับสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บหลายราย รวมทั้งประชาชนต้องอพยพจำนวนมาก จนหลายคนหวังอยากให้เกิดจุดเปลี่ยน ซึ่งนำไปสู่ทั้งสองประเทศได้ความสงบสุขกลับคืนมาอีกครั้ง
ล่าสุด (11 ธันวาคม 2568 ) โลกออนไลน์ได้แชร์คำทำนายเก่า ของ หลวงปู่ศิลา พระเกจิชื่อดังแห่งกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้มอบกำลังใจและผ้ายันต์ให้ทหารไทยมาโดยตลอด ทำให้หลายคนขนลุก เพราะคำทำนายดูสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างไม่น่าเชื่อ
หลวงปู่ศิลา เคยเล่าถึงนิทานปราสาทเขาพระวิหารเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ระบุว่ามีครูบาอาจารย์และดวงวิญญาณผู้คุ้มครองอยู่ในเขตศักดิ์สิทธิ์ คอยปกป้องผู้มีศีลธรรมและประเทศชาติ ท่านยังบอกว่าทหารไทยสามารถสู้ได้ แต่มีมารตัวใหญ่ที่คอยสร้างความวุ่นวายซึ่งชาวเน็ตต่างเชื่อว่าเป็นการเปรียบเปรยถึงฮุน เซน ผู้นำฝ่ายกัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศิษย์หลวงปู่มหาศิลา สิริจันโท Lp.Sila Amulet แบ่งปันพระเครื่อง
ขณะเดียวกัน ในโซเชียลยังมีการแชร์คลิป หลวงปู่ศิลา ได้ทำนายปัญหาการสู้รบตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาเป็นภาษาอีสาน ช่วงหนึ่งพูดไว้ว่า"พ่อใหญ่ฮุน เซน สุดท้ายก็จะต้องหลบหนีตายออกนอกประเทศ"