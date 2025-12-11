พนักงานสาวโดนไล่ออก เหตุมาทำงานก่อนเวลา 40 นาที ทุกวัน ฟ้องสู้คดียังแพ้

เปิดคดีแปลก พนักงานสาวโดนไล่ออกจากบริษัท เหตุมาทำงานก่อนเวลา 40 นาที ทุกวัน ฟ้องร้องแต่ยังแพ้คดี
วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวคดีแปลก พนักงานหญิงรายหนึ่งวัย 22 ปี ทำงานในบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่งในอาลิกันเต เมืองท่าของประเทศสเปน ตั้งแต่ปี 2566 เธอมาถึงบริษัททุกเช้าตั้งแต่เวลา 06.45-07.00 น. ซึ่งเร็วกว่าเวลาเริ่มงานปกติ 40 นาที การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบของบริษัท ทางหัวหน้างานจึงได้เตือนด้วยวาจา รวมไปถึงทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เธอก็ยังคงทำเช่นนั้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานหญิงรายนี้รู้สึกว่าเธอได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เธอจึงฟ้องร้องต่อศาลในเมือง ต่อมาศาลได้เปิดเผยข้อมูลว่า ลูกจ้างหญิงรายดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนของหัวหน้างานหลายครั้ง และยืนกรานที่จะมาทำงานก่อนเวลาถึง 19 ครั้ง นอกจากนี้เธอยังพยายามล็อกอินเข้าระบบสำนักงานผ่านซอฟต์แวร์ของบริษัทก่อนที่จะมาถึงหลายครั้ง
นอกจากนี้หัวหน้างานของเธอยังกล่าวหาลูกจ้างรายนี้ว่าเธอแอบขายแบตเตอรี่รถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต และกระทำการละเมิดความไว้วางใจภายในบริษัทหลายครั้ง
ภายหลังการพิจารณา ท้ายที่สุดทางศาลได้ตัดสินให้ทางบริษัทเป็นฝ่ายชนะ ไม่ใช่เพียงเพราะลูกจ้างหญิงมาทำงานก่อนเวลา แต่เพราะเธอไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในที่ทำงาน ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายแรงงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อไปได้
การมาทำงานแต่เช้า หรือเข้างานก่อนเวลา ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดีในสายตาของเจ้านาย แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบหรือความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน แต่ปรากฏว่ามีกรณีของพนักงานหญิงรายหนึ่งถูกไล่ออกจากบริษัทที่ทำงาน ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้
วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวคดีแปลก พนักงานหญิงรายหนึ่งวัย 22 ปี ทำงานในบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่งในอาลิกันเต เมืองท่าของประเทศสเปน ตั้งแต่ปี 2566 เธอมาถึงบริษัททุกเช้าตั้งแต่เวลา 06.45-07.00 น. ซึ่งเร็วกว่าเวลาเริ่มงานปกติ 40 นาที การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบของบริษัท ทางหัวหน้างานจึงได้เตือนด้วยวาจา รวมไปถึงทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เธอก็ยังคงทำเช่นนั้นต่อไป
ในที่สุดทางหัวหน้างานหมดความอดทนกับพฤติกรรมของพนักงานหญิงรายนี้ จึงตัดสินใจเลิกจ้างและให้เธอออก โดยให้เหตุผลว่า "เธอมาทำงานแต่เช้าเป็นประจำ แต่ไม่ทำงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็นการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรง"
อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานหญิงรายนี้รู้สึกว่าเธอได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เธอจึงฟ้องร้องต่อศาลในเมือง ต่อมาศาลได้เปิดเผยข้อมูลว่า ลูกจ้างหญิงรายดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนของหัวหน้างานหลายครั้ง และยืนกรานที่จะมาทำงานก่อนเวลาถึง 19 ครั้ง นอกจากนี้เธอยังพยายามล็อกอินเข้าระบบสำนักงานผ่านซอฟต์แวร์ของบริษัทก่อนที่จะมาถึงหลายครั้ง
นอกจากนี้หัวหน้างานของเธอยังกล่าวหาลูกจ้างรายนี้ว่าเธอแอบขายแบตเตอรี่รถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต และกระทำการละเมิดความไว้วางใจภายในบริษัทหลายครั้ง
ภายหลังการพิจารณา ท้ายที่สุดทางศาลได้ตัดสินให้ทางบริษัทเป็นฝ่ายชนะ ไม่ใช่เพียงเพราะลูกจ้างหญิงมาทำงานก่อนเวลา แต่เพราะเธอไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในที่ทำงาน ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายแรงงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อไปได้