HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พนักงานสาวโดนไล่ออก เหตุมาทำงานก่อนเวลา 40 นาที ทุกวัน ฟ้องสู้คดียังแพ้

          เปิดคดีแปลก พนักงานสาวโดนไล่ออกจากบริษัท เหตุมาทำงานก่อนเวลา 40 นาที ทุกวัน ฟ้องร้องแต่ยังแพ้คดี 

พนักงานโดนไล่ออก เหตุมาทำงานก่อนเวลา

          การมาทำงานแต่เช้า หรือเข้างานก่อนเวลา ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ดีในสายตาของเจ้านาย แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบหรือความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน แต่ปรากฏว่ามีกรณีของพนักงานหญิงรายหนึ่งถูกไล่ออกจากบริษัทที่ทำงาน ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้

          วันที่ 11 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวคดีแปลก พนักงานหญิงรายหนึ่งวัย 22 ปี ทำงานในบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่งในอาลิกันเต เมืองท่าของประเทศสเปน ตั้งแต่ปี 2566 เธอมาถึงบริษัททุกเช้าตั้งแต่เวลา 06.45-07.00 น. ซึ่งเร็วกว่าเวลาเริ่มงานปกติ 40 นาที การกระทำดังกล่าวขัดต่อระเบียบของบริษัท ทางหัวหน้างานจึงได้เตือนด้วยวาจา รวมไปถึงทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร แต่เธอก็ยังคงทำเช่นนั้นต่อไป 

          ในที่สุดทางหัวหน้างานหมดความอดทนกับพฤติกรรมของพนักงานหญิงรายนี้ จึงตัดสินใจเลิกจ้างและให้เธอออก โดยให้เหตุผลว่า "เธอมาทำงานแต่เช้าเป็นประจำ แต่ไม่ทำงานให้เป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็นการประพฤติมิชอบอย่างร้ายแรง"

          อย่างไรก็ตาม ทางพนักงานหญิงรายนี้รู้สึกว่าเธอได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เธอจึงฟ้องร้องต่อศาลในเมือง ต่อมาศาลได้เปิดเผยข้อมูลว่า ลูกจ้างหญิงรายดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนของหัวหน้างานหลายครั้ง และยืนกรานที่จะมาทำงานก่อนเวลาถึง 19 ครั้ง นอกจากนี้เธอยังพยายามล็อกอินเข้าระบบสำนักงานผ่านซอฟต์แวร์ของบริษัทก่อนที่จะมาถึงหลายครั้ง

          นอกจากนี้หัวหน้างานของเธอยังกล่าวหาลูกจ้างรายนี้ว่าเธอแอบขายแบตเตอรี่รถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาต และกระทำการละเมิดความไว้วางใจภายในบริษัทหลายครั้ง 

          ภายหลังการพิจารณา ท้ายที่สุดทางศาลได้ตัดสินให้ทางบริษัทเป็นฝ่ายชนะ ไม่ใช่เพียงเพราะลูกจ้างหญิงมาทำงานก่อนเวลา แต่เพราะเธอไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในที่ทำงาน ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายแรงงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อไปได้ 
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พนักงานสาวโดนไล่ออก เหตุมาทำงานก่อนเวลา 40 นาที ทุกวัน ฟ้องสู้คดียังแพ้ โพสต์เมื่อ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 16:02:17
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย