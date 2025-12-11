นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งวัย 21 ฉาวแรง มีสัมพันธ์ต้องห้ามกับโค้ชรุ่นพ่อ อายุต่างกัน 30 ปี

นักกอล์ฟสาวญี่ปุ่นดาวรุ่งวัย 21 ตกเป็นประเด็นฉาว หลังมีสัมพันธ์ต้องห้ามกับโค้ชรุ่นพ่อ อายุต่างกัน 30 ปี ล่าสุดได้ออกมายอมรับและขอโทษแล้ว
ภาพจาก Instagram miyakore___0218
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เว็บไซต์ Yahoo Japan เผยกรณีอื้อฉาวของ เรย์กะ มิยาโกะ (Reika Miyako) นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งวัย 21 ปี ภายหลังจากชูคัง บุนชุน (Shukan Bunshun) นิตยสารรายสัปดาห์ชื่อดังของญี่ปุ่น ได้รายงานเรื่องราวความสัมพันธ์ต้องห้ามระหว่างเธอกับโค้ชที่อายุห่างกันมากถึง 30 ปี กระทั่งในที่สุด เธอก็ออกมายอมรับและขอโทษ พร้อมประกาศยุติความสัมพันธ์และสัญญาการเป็นโค้ช
รายงานระบุว่า มิยาโกะ เป็นนักกอล์ฟหญิงมืออาชีพ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วยฝีมือความสามารถประกอบกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสดใส จนมีแฟน ๆ ผู้ติดตามเธอบนอินสตาแกรมมากกว่า 140,000 ฟอลโลเว่อร์ ทั้งนี้ ผลงานของเธอยังโดดเด่นจนได้ขึ้นปกหนังสือรายชื่อผู้เล่น JLPGA ของสมาคมนักกอล์ฟอาชีพหญิงแห่งประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการประจำปีนี้
พ่อของมิยาโกะ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในเมืองโทคุชิมะ และพ่อของเธอยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นระดับท็อป และเชื่อว่า พ่อของเธอเป็นแรงบันดาลใจผู้ที่จุดประกายให้เธอเริ่มเล่นกอล์ฟ เธอและพ่อมักจะไปฝึกซ้อมด้วยกันบ่อย ๆ ในขณะที่เธออาศัยอยู่ที่บ้าน ก่อนที่ต่อมาเธอจะได้รับการฝึกสอนจาก ชิโนบุ อิชิอิ (Shinobu Ishii) โค้ชส่วนตัววัย 51 ปี สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จากนั้นเธอได้ย้ายไปอยู่ที่ชิบะคนเดียว
แฟน ๆ บางคนพยายามปกป้องนักกอล์ฟสาว โดยกล่าวทำนองว่า "นักกอล์ฟหลายคนเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่สมัยเด็ก จึงเป็นไปได้ที่จะสนิทสนมใกล้ชิดกับโค้ชหรือแคดดี้"
กระทั่ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา มิยาโกะได้โพสต์บนอินสตาแกรม เป็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือ ยอมรับว่าข่าวที่ปรากฏออกมาเป็นความจริง พร้อมทั้งขอโทษ และตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ รวมถึงสัญญาการเป็นโค้ช
โดยข้อความระบุว่า "ถึงทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด ฉันขอแจ้งให้ทราบว่า ตอนนี้ฉันได้จัดการกับความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารชูคัง บุนชุนแล้ว ฉันขอแสดงความขอโทษอย่างจริงใจต่อแฟน ๆ ทุกท่าน รวมถึงสปอนเซอร์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับความไม่สบายใจและความกังวลเกี่ยวกับฉัน
ฉันได้คบหากับโค้ชอิชิอิ ชิโนบุ มาตั้งแต่ปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ฉันไม่อาจทำร้ายจิตใจพ่อแม่ของดิฉัน ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดสำหรับดิฉัน ด้วยเหตุการณ์นี้ ดังนั้นดิฉันจึงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และสัญญาการเป็นโค้ช"
ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo Japan