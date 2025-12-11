HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

มาลี จี้นานาชาติจัดการไทย ประณามปมโจมตีปราสาท - แฉกัมพูชาทำอะไรในโบราณสถาน

          พลโท มาลี เตือนหากไม่มีใครจัดการไทย อาจรุกรานชาติอื่นเหมือนกัมพูชา พร้อมจี้ประณามปมโจมตีปราสาท ด้านไทยงัดหลักฐานโต้ทันที

พลโท มาลี ไทย กัมพูชา
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 11 ธันวาคม 2568 กระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ย้ำว่าไทยเริ่มยิงโจมตีเข้ามาในดินแดนกัมพูชาตั้งแต่เวลา 04.40 น. วันนี้ ขณะที่พลเรือนกัมพูชาที่เสียชีวิตนับตั้งแต่ที่ไทยเริ่มปฏิบัติการโจมตีมี 10 คน บาดเจ็บ 60 คน

          กระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกแถลงการณ์ทั้งเป็นเอกสาร และการแถลงของ พลโท มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม ระบุว่า วันนี้กองทัพไทยเริ่มการโจมตีรุกล้ำเข้ามาในเขตอธิปไตยกัมพูชาในเขตทหารที่ 4 จังหวัดอุดรมีชัย การโจมตีเริ่มตั้งแต่เวลา 04.40 น. โดยยิงปืนใหญ่เข้าไปในบริเวณปราสาทคนา


          พลโท มาลี ย้ำว่า กองกำลังกัมพูชาจะต่อสู้กับการรุกรานของศัตรูอย่างแข็งขันและเข้มแข็ง เพื่อปกป้องอธิปไตยกัมพูชา และระบุว่า นับตั้งแต่ที่ไทยเริ่มโจมตีกัมพูชา มีพลเรือนเสียชีวิตแล้ว 10 คน ในจำนวนนี้มีทารกรวมอยู่ด้วย 1 คน และมีผู้บาดเจ็บ 60 คน

          บางตอน พลโท มาลี แถลงว่า หากยังไม่มีใครเข้ามาจัดการประเทศไทย ไทยก็อาจไปรุกรานประเทศอื่นแบบที่ทำกับกัมพูชาก็เป็นได้

          ขณะเดียวกัน นายเขียว รามี รัฐมนตรีอาวุโสและประธานองค์กรสิทธิมนุษยชนของกัมพูชา วิพากษ์วิจารณ์ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกคนปัจจุบัน ว่า ไม่มีหัวใจ ยังคงนิ่งเงียบ ปิดหู ปิดตา ไม่นำเรื่องไปประณามไทยที่โจมตีปราสาทโบราณของเขมร

          กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชา อ้างว่า นับตั้งแต่ปราสาทพระวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ไทยได้สร้างข้ออ้างและก่อความขัดแย้งด้วยอาวุธในพื้นที่ปราสาทพระวิหารหลายครั้งในช่วงปี 2551-2554 พร้อมทั้งก่อความขัดแย้งระลอกใหม่เมื่อวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2568

          กองทัพไทยได้ใช้อาวุธหนัก F-16 ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของปราสาทพระวิหาร ซึ่งถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออนุสัญญากรุงเฮกปี 1954 ว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรมในกรณีที่มีการขัดกันด้วยอาวุธ และอนุสัญญาองค์การยูเนสโก ปี 1972 ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ซึ่งประเทศไทยก็เป็นรัฐภาคีด้วย

          กัมพูชายังอ้างว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม กองทัพไทยได้ทำลายอาคารอนุรักษ์ของโครงการอนุรักษ์และซ่อมแซมโคปุระชั้นที่ 5 ซึ่งเป็นแนวระเบียงคดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบปราสาทประธานของปราสาทพระวิหาร และโครงสร้างพื้นฐานด้านการอนุรักษ์อื่น ๆ รวมถึงทำลายเครนยกของ

พลโท มาลี ไทย กัมพูชา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thai Military News

          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม กองทัพไทยได้เปิดฉากระดมยิงทำลายปราสาทตาควายของกัมพูชา ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักที่ส่วนยอดและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ของปราสาท ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของกัมพูชา กระทรวงวัฒนธรรมถือว่าการกระทำนี้เป็นการกระทำที่โหดร้าย ไร้ศีลธรรม ดูหมิ่นเหยียดหยามวัฒนธรรม อารยธรรม และสถานที่สักการะอันเป็นมรดกของมนุษยชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษเขมรสร้างทิ้งไว้ซึ่งมีค่ามหาศาล

          กระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาเรียกร้องให้นานาชาติ โดยเฉพาะองค์การยูเนสโก อาเซียน และบุคคลผู้รักมรดกทางวัฒนธรรม ร่วมกันประณามและผลักดันให้ไทยยุติกิจกรรมการทำลายล้างนี้โดยด่วน

พลโท มาลี ไทย กัมพูชา
ภาพจาก NBT

ไทยงัดหลักฐานโต้ กัมพูชาใช้โบราณเป็นฐานปฏิบัติการรบ

          กองทัพภาคที่ 2 เผยภาพหลักฐาน ย้ำชัด ทหารกัมพูชา ใช้โบราณสถานเป็นฐานปฏิบัติการทหาร ระบุ การใช้โบราณสถานเป็นฐานปฏิบัติการทหาร เป็นการละเมิดกฎหมาย มนุษยธรรมสากล และทำลายคุณค่าทางโบราณสถานอย่างร้ายแรง โบราณสถานไม่ใช่สนามรบ การปฏิบัติการทางทหาร การติดตั้งอาวุธ กล้องตรวจการณ์ และระบบแอนตี้โดรนบนพื้นที่โบราณสถาน ถือเป็นการละเมิดหลักสากลที่ทุกประเทศต้องเคารพ


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว, ข่าวช่อง 3


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มาลี จี้นานาชาติจัดการไทย ประณามปมโจมตีปราสาท - แฉกัมพูชาทำอะไรในโบราณสถาน โพสต์เมื่อ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 16:40:39 2,158 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย