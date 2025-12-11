HILIGHT
วินาทีชี้เป็นตาย หญิงไม่ยอมหนีไฟไหม้รุนแรง จนกว่าจะช่วยสุนัขครบทุกตัว

          นาทีบีบหัวใจ ไฟไหม้อาคารรุนแรง แต่หญิงสาวรายหนึ่งไม่ยอมหนีเอาชีวิตรอด ช่วยสุนัขให้ปลอดภัยจนครบ ก่อนตัวเองจะยอมลงมา


หญิงสาวไม่ยอมหนีไฟไหม้ ช่วยสุนัขให้ปลอดภัยจนครบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ivy Baya

          วันที่ 11 ธันวาคม 2568 มีคลิปวิดีโอเหตุการณ์ระทึกบีบหัวใจถูกแชร์เป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารที่พักแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ แต่มีหญิงผู้พักอาศัยรายหนึ่งไม่ยอมหนีออกมาก่อน แต่พยายามช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเธอให้ปลอดภัยจนครบ ก่อนที่เธอจะเอาชีวิตรอดลงมาได้โดยปลอดภัยภายในเสี้ยววินาที พฤติกรรมความกล้าหาญและจิตใจรักสัตว์ของเธอได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง 

หญิงสาวไม่ยอมหนีไฟไหม้ ช่วยสุนัขให้ปลอดภัยจนครบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ivy Baya

          เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเมืองมันดาเว จังหวัดเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ จากคลิปวิดีโอที่ถูกนำมาเผยแพร่แสดงให้เห็นว่า เพลิงไหม้กำลังเผาตัวอาคารที่พักอย่างรุนแรง พร้อมด้วยกลุ่มควันดำโหมกระหน่ำ ทางทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปถึงที่เกิดเหตุแล้ว และพยายามส่งบันไดยาวเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยที่ติดค้างปีนลงมาด้านล่าง ขณะที่ชาวบ้านด้านล่างต่างส่งเสียงร้องตะโกนให้คนด้านบนรีบหนีลงมา 

หญิงสาวไม่ยอมหนีไฟไหม้ ช่วยสุนัขให้ปลอดภัยจนครบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ivy Baya

          อย่างไรก็ตาม มีหญิงรายหนึ่งยืนอยู่ด้านบนอาคาร ในช่วงเวลาวิกฤต แต่เธอไม่ยอมปีนบันไดหนีลงมาก่อน เพราะเธอมีสุนัขของเธอมาด้วย เธอตั้งสติอย่างแน่วแน่เพื่อให้สัตว์เลี้ยงของเธอรอดชีวิต เธอตัดสินใจหย่อนสุนัขของเธอลงมาที่คนด้านล่างก่อน 2 ตัว แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นกลุ่มควันดำหนาทึบยิ่งพวยพุ่งออกมามาก และเปลวเพลิงยิ่งทวีความรุนแรง ทำให้เธอต้องเผชิญกับความลำบาก ก่อนที่เธอจะหายไปด้านใน ท่ามกลางความกังวลของเจ้าหน้าที่และคนที่ด้านล่าง  

หญิงสาวไม่ยอมหนีไฟไหม้ ช่วยสุนัขให้ปลอดภัยจนครบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ivy Baya

หญิงสาวไม่ยอมหนีไฟไหม้ ช่วยสุนัขให้ปลอดภัยจนครบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ivy Baya

          แต่แล้วในที่สุดเธอก็โผล่ออกมาอีกครั้ง เจ้าหน้าที่รีบใช้บันไดยาวพาดขึ้นไป ก่อนที่เธอจะปีนลงมาได้สำเร็จ และมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยรับตัวเธอลงมายังด้านล่างได้โดยปลอดภัยภายในเสี้ยววินาที รายงานระบุว่า เธอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาราว 40 นาที คาดว่าความเสียหายอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านเปโซ (ราว 1 ล้านบาท) ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวน

          คลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์และจุดประกายให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แม้ว่าพฤติกรรมของเธอจะเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต แต่ความกล้าหาญและจิตใจที่แข็งแกร่งของเธอกลับได้รับเสียงชื่นชม โดยกล่าวว่าการกระทำของเธอเป็นการแสดงออกถึงความรักและความรับผิดชอบต่อสัตว์อย่างแท้จริง

          โดยเฉพาะเหล่าคนรักสัตว์เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นอย่างดี "เพราะไม่มีทางที่เราจะทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน แม้ในยามวิกฤตเช่นนี้"

ขอบคุณข้อมูลจาก ABS-CBN, Kami.com.ph




