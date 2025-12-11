ลูกบ้านคอนโดโวย หลอกให้ซื้อ-ผ่อนทิพย์ สภาพอยู่แทบไม่ได้ แฉอ้างมดดำให้หลงเชื่อ

ลูกบ้านหลายโครงการโวย ถูกหลอกซื้อ–ผ่อนทิพย์ ทั้งที่คอนโดอยู่ไม่ได้จริง แถมอ้างชื่อ มดดำ ให้หลงเชื่อถือ พบพฤติกรรมซ้ำรอยหลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ
จากกรณีผู้เสียหายจำนวนมาก ร้องขอความเป็นธรรม หลังซื้อคอนโดชื่อดังจากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหลายโครงการในมือ ตั้งแต่โครงการซอยลาดพร้าว 1 ลาดพร้าว 18 ลาดพร้าว 20 ลาดพร้าว 48 รวมทั้งรัชดาซอย 7 รามอินทรา 117 แต่กลับได้คอนโดแถมน้ำตก ฝนตกเมื่อไหร่น้ำท่วมจนไฟดับ ซ้ำอ้างชื่อ มดดำ คชาภา บางรายผ่อนคอนโดอยู่ แต่โครงการไปขายให้คนอื่น บางคอนโดไม่ทำตามตกลง มีที่จอดรถแค่เพียง 7 คัน ทั้งที่ลูกบ้านเกือบ 200 ราย
โหนกระแส วันที่ 11 ธันวาคม ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ผู้เสียหายแต่ละโครงการ อาทิ เบิร์ด, นิค, น้ำ, จ๋า, จ๋อม, อัส, เซิน, โบ๊ท มาพร้อม เลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) และ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล
โครงการของเบิร์ดอยู่แถวไหน ?
เบิร์ด : ซอยลาดพร้าว 18 เลยครับ
เขาเอามดดำมาอ้างด้วย มดดำโกรธมากเลยนะ เรื่องราวคุณเป็นยังไง ?
เบิร์ด : ก่อนหน้านี้ผมไปดูคอนโดนึงแถวพระราม 9 มา ผมพยายามกู้ซื้อที่นั่นมา 2 ปี กู้มา 12 รอบไม่ผ่านเลย ผมเลยเริ่มถอดใจ พอมาเจอที่นี่เขายิงแอดโฆษณา ดูประวัติบริษัท น่าเชื่อถือมาก มีเรื่องส่วนกลางทุกอย่างพร้อมหมดเลย ผมเลยไปดูพื้นที่จริง มีตึกสร้างหมดแล้ว ส่วนกลาง ห้องตัวอย่างสวยหมดเลยครับ เซลส์บอกว่าที่เห็นว่าไม่ค่อยมีลูกบ้านอยู่เพราะสร้างเสร็จกลางปี คุณเบิร์ดจะได้ราคาดีก่อนใครเลย
ห้องมีขนาดเท่าไหร่ ?
เบิร์ด : มีตั้งแต่สตูดิโอ 20 ตารางเมตรกว่า ๆ จนถึง 50 ตารางเมตรครับ ผมซื้อห้องใหญ่สุดเลย ประมาณ 46 ตารางเมตร ราคา 4.9 ล้าน เพิ่งซื้อสิงหาคปีนี้ครับ
ที่ซื้อเพราะโครงการมีชื่อเสียง ?
เบิร์ด : ใช่ครับ เขายื่นข้อเสนอมา ผมบอกเขาว่าผมไปยื่นกู้อีกที่ 12 ครั้งไม่ผ่านเลย โครงการนี้จะผ่านเหรอ เขาบอกว่าวางเงินมาเลย 999 บาท ที่เหลือเขามีดีลพิเศษกับธนาคาร เดี๋ยวธนาคารเขาจัดให้ เขาบอกให้พิเศษคุณเบิร์ดเลย เพราะเป็นลูกค้าคนแรกของเขา
คอนโด 46 ตารางเมตร ราคา 4.9 ล้าน คุณจอง 999 บาท คุณจองเหมือนเป็ดพะโล้ ?
เบิร์ด : ใช่ครับ (หัวเราะ) ตอนแรกผมก็ตกใจราคาจองเหมือนกัน ก็ถามว่าราคานี้เหรอ เขาบอกว่าใช่ ที่เหลือจะดำเนินการกับทางธนาคารให้ ภายใน 2 อาทิตย์ทุกอย่างพร้อมโอน ห้องพร้อมโอนเลย
ค่าส่วนกลางฟรี 19,362 บาท ฟรีกองทุนเพื่อการบริหารงานนิติบุคคล ไม่ต้องจ่าย 13,910 บาท ฟรีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในการโอนกรรมสิทธิ์ ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง ฟรีค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ด ฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ?
เบิร์ด : เขาบอกฟรีทุกอย่าง พิเศษให้สุด ๆ
ยังไงต่อ ?
เบิร์ด : พอเห็นโปรโมชั่นแล้วผมก็เห็นว่าข้อเสนอดี ห้องแบบแปลนก็สวย ผมก็บอกว่าแล้วผมจะโอนได้ยังไง ในเมื่อผมยังไม่ได้ตรวจห้องเลย ห้องยังมีบันไดบวมอยู่เลย เขาบอกว่าไม่ต้องห่วง เรามีใบการันตีให้ มีคลิปเสียงหมดเลยนะครับตอนที่คุย เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ภายใน 14-30 วันทำการ มีผู้บริหาร หัวหน้าวิศกรโครงการเซ็นให้ คุณเบิร์ดไม่ต้องห่วงตรงนี้ ถ้าเลตกว่านี้ ทางเรายินดีให้ฟ้องค่าเสียหายได้
มีแฟนคลับส่งข้อความมาว่า เขาก็จองคอนโด 999 บาทเหมือนกัน น่าจะเป็นการแข่งกันหรือเปล่า ?
นิค : น่าจะเป็นโปรโมชั่นที่ให้ลงชื่อจองไว้ก่อน
เบิร์ด : พอเขารับปากว่าจะแก้ภายใน 30 วัน เขายื่นข้อเสนอว่าเอางี้คุณเบิร์ดเดือนแรกค่างวดทางโครงการจะออกให้ ให้ผมไปหาเช่าโรงแรมอยู่รายวัน วันละ 500-700 บาทเองแล้วมาเบิก ซึ่งตอนนั้นผมก็เชื่อ เขาจะได้ทำงานสะดวกขึ้น ผมก็ยอมไปอยู่โรงแรม เดือนแรกอยู่ครบ 1 เดือนแล้ว ทำไปทำมาผมไปอยู่โรงแรมเกือบ 2 เดือน แล้วเขาก็ไม่ให้เงินเลย เขาบอกให้ไปอยู่โรงแรมเพราะอยู่ระหว่างแก้ห้อง ลูกบ้านไม่สามารถย้ายไปอยู่ได้
คุณจ่ายไปแล้วเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ ?
เบิร์ด : 4.9 ล้าน ผมกู้ผ่านเรียบร้อยทุกอย่าง กู้เต็มเลย ไม่มีอะไรเลย เขาไม่บอกราคาห้องด้วยนะครับ เซลส์ถามผมว่าลิมิตเครดิตคุณสูงสุดได้ที่เท่าไหร่ ผมบอกว่าผมประเมินมาแล้ว 5 ล้าน เขาก็เขียน 5 ล้านให้เลย แล้วบอกเดี๋ยวจะทอนให้เรา 6 แสน
สุดท้ายได้เข้าคอนโดไหม ?
เบิร์ด : จนผมไม่มีเงินไปจ่ายค่าโรงแรมแล้ว ผมก็เลยยืนยันว่าผมจะเข้ามานอนที่ห้อง ไม่เสร็จผมนอนดมฝุ่นไปก็ได้ เพราะผมไม่อยากจ่ายแล้ว
ห้องคุณเป็นยังไง ?
เบิร์ด : 200 กว่าจุดไม่แก้ไข เสียค่าวิศวกรในการตรวจเองด้วย
ธงของคุณคือต้องการค่าโรงแรมของคุณคืน สองเขาไม่เก็บงานให้ 200 กว่าจุด มีอะไรมากกว่านี้ไหม ?
เบิร์ด : พอเข้าไปอยู่จริง ๆ ที่พีคคือน้ำท่วมห้องวันฝนตกครับ น้ำไหลเข้าจากระเบียง ผมต้องยกเฟอร์ฯ ทั้งหมด ผมติดต่อใครไม่ได้เลย ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วย พอผมเคลียร์ในห้องไม่ทันเสร็จ หน้าห้องก็ได้ยินเสียงน้ำตกตรงทางเดิน รั่วมาจากฝ้าอีก ทั้งที่ผมเลือกซื้อชั้นบนสุดของโครงการ คือชั้น 7 ซึ่งมีซื้อไปแล้ว 4 ห้อง เพราะราคามันสูง
เขาอ้างมดดำว่าไง ?
เบิร์ด : เขาอ้างว่าพี่มดดำมาซื้อที่นี่ ไม่ต้องห่วงเลยนะ ดาราซื้อกันเยอะ ไม่ใช่แค่มดดำ มีคนอื่นด้วย ลูกดาราดังก็ซื้อที่นี่ ลูกบ้านถามว่า บ้านพี่มดดำอยู่ตรงนี้เองแล้วเขาจะมาซื้อทำไม เขาบอกว่าพี่มดดำปล่อยเช่าไง ทำเลมันดี
จริง ๆ แล้วมดดำไม่ได้ซื้อ ?
เบิร์ด : คนหลงเชื่อตามที่เขากล่าวอ้างประมาณ 10 กว่าห้องครับ ค่างวดออกมาแล้ว 2 เดือน เดือนละ 1.6 หมื่น
ของคุณนิคซอยไหน ?
นิค : ซอย 48 ค่ะ บริษัทเดียวกันค่ะ มีคนเข้าอยู่ 100 ห้องแล้วค่ะ แต่ส่วนกลางยังไม่เสร็จ
เกิดอะไรขึ้น ?
นิค : ทางนิคที่มาอยากเป็นตัวแทนลูกบ้านเรื่องส่วนกลาง เพราะเราไม่ได้รับตามคำโฆษณาที่กล่าวอ้างไว้ เช่นที่จอดรถอัตโนมัติ หรือระบบที่จะเข้าใช้ส่วนกลาง หรือการที่มีห้องเล่นเกม มีห้องที่เป็นสมาร์ตล็อกเกอร์ ลูกบ้านเข้าอยู่ 2 ปี ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลย แต่ในโบรชัวมีอยู่ค่ะ การโฆษณาออนไลน์เอยอะไรเอย หรือเซลส์โครงการแจ้งเราก่อนซื้อ มีแจ้งตรงนี้ มีลูกบ้านแจ้งนิคมาว่ามีรถรับส่ง ทำให้หลายคนตัดสินใจซื้อโครงการนี้
ความเสียหายเกิดขึ้นยังไง ?
นิค : เรื่องส่วนกลางเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยค่ะ เนื่องด้วยที่จอดรถเป็นออโต้ปาร์คกิ้ง (ที่จอดอัตโนมัติ) ตอนเขาโฆษณาขายได้ประมาณ 60 คัน คอนโดเจาะพื้นลงไปใต้ดิน มีถาดมารอรถเอาไปเก็บ 60 คัน แต่ถึงเวลาไม่มีอยู่จริง มีแต่หลุมแบบนี้ กลายเป็นว่าโครงการมี 189 ห้อง แต่โครงการมีคนเข้ามารับกุญแจ 120 กว่าห้องแล้ว อยู่จริงเป็น 100 ห้อง พอที่จอดรถอัตโนมัติใช้ไม่ได้ มันก็หายไปแล้ว 60 ห้อง ที่จอดที่ควรจะมี กลายเป็นว่าเป็นที่จอดที่เป็นซอง มีทั้งหมด 7 ช่อง ที่เหลือทุกคนต้องจอดแปะ ๆ ซ้อน ๆ กันมาเรื่อย ๆ ความปลอดภัยของพวกเราอยู่ที่ไหนคะ ถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ รถดับเพลิงไม่มีสิทธิ์เข้าเลยค่ะ เพราะสภาพทุกวันนี้คือไม่มีที่จอดรถ เราทวงถามตั้งแต่ปีแรกแล้วค่ะ ลูกบ้านทวงถามตลอด เพราะพอเปิดโครงการมา ลูกบ้านทยอยย้ายเข้าเรื่อย ๆ ตรงนั้นใกล้ออฟฟิศและสถานศึกษาด้วย กลายเป็นว่าเขาส่งผู้บริหารมาเจรจา บอกว่าตัวมอเตอร์ของลิฟต์มาจากต่างประเทศ กำลังลงเรืออยู่ ซึ่งผ่านมา 2 ปีแล้วค่ะ (หัวเราะ) พอวนมาครบปีเราก็ทวงถามตลอด เขาก็ส่งคนมาเจรจาตลอด ล่าสุดเรามีประชุมใหญ่ลูกบ้านกลาง ๆ ปี เขาก็ส่งเอกสารมีลายเซ็นผู้บริหารบอกว่าซัพพลายเออร์เราไม่ดี จะหาเจ้าใหม่ให้ จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน
ตอนนี้คุณจอดรถกันที่ไหน ?
นิค : จอดรถแปะ ๆ กันแบบนี้ แล้วก็เลียบกำแพง จอดได้ 6-7 คัน
เพราะที่จอดรถไม่มี ตอนแรกโครงการบอกว่าจะมีที่จอดรถอัตโนมัติให้ ลูกบ้าน 189 ห้อง กับจอดรถอัตโนมัติ 60 คัน มันก็ไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่แรกเหมือนกัน ถ้า 189 กว่าห้อง ต้องมี 180 ที่จอดรถ แต่นี่ไม่ใช่ ?
ทนายแก้ว : แต่มีที่จอดบนดินด้วยบางส่วน
จอดได้แค่ 7 คัน ?
นิค : โครงการไม่ได้แก้ปัญหาหามอเตอร์มาทำให้มันจบ เขาไปเช่าคุณป้าข้าง ๆ ให้เป็นที่จอดรถ ซึ่งได้อีกประมาณ 10 คันค่ะ เขาพยายามให้ทางนิติเซ็นเป็นคนดีลกับป้าเองนั่นนี่ ทางนี้เลยแย้งเขาไว้ คอนโดนี้จัดตั้งนิติเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ทนายแก้ว : จริง ๆ ไม่ควรรับโอนมา เพราะคอนโดยังไม่เรียบร้อย นิติบุคคลไม่ต้องจัดตั้งก็ได้ แต่รีบจัดตั้ง รีบไปรับทำไมก็ไม่ทราบ
นิค : ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ให้นิติฯ เซ็นจัดการเรื่องเช่าเอง ก็บอกว่าไม่ใช่สิ โครงการคุณไม่สำเร็จแต่แรก คุณต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ไม่ใช่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายทำสัญญา
ลูกบ้านเดือดร้อนกันหมด ?
นิค : โอ้โห ใครมาก่อนได้จอดก่อนค่ะ ตอนนี้มีเรื่องใหญ่ที่เร่งด่วนกว่านี้อีกค่ะ นิติฯ เพิ่งส่งมาบอกก่อนเข้ารายการ บอกว่าแย่แล้ว การไฟฟ้าจะมายกหม้อไฟไป เพราะโครงการไม่จ่ายชำระค่าไฟส่วนกลาง ล่าสุดค่าน้ำติดไว้ 3 เดือน ทางนี้ให้นิติฯ เจรจาอยู่ว่ายังไงได้บ้าง เพราะพรุ่งนี้ 9 โมงเช้า เขาแจ้งแล้วว่าเขาจะเข้ามาตัดไฟตัดน้ำค่ะ
เขาสร้างคอนโดขายทำไม เงินที่ได้ไปไหน เขาต้องได้เงินจากแบงก์แล้วสิ ห้องคุณกี่ตารางเมตร ?
นิค : ห้องไซซ์เล็กสุดค่ะ 24 ตารางเมตร ราคา 1.89 ล้านค่ะ ห้องใหญ่สุดน่าจะ 30 กว่าตารางเมตร ราคาน่าจะ 3.5 ล้านค่ะ
ทนายแก้ว : เข้าไปวาง 999 เหมือนกันไหม
นิค : ไม่ค่ะ ของนิคจะต่างจากกรณีคุณเบิร์ด ตรงที่นิคตกลงทำเรื่องซื้อตั้งแต่ยังไม่ได้สร้าง ของนิคมีการผ่อนดาวน์กับคอนโดโดยตรงค่ะ
ทนายแก้ว : พื้นที่ส่วนอื่นมีปัญหาอีกไหม
นิค : มันมีความประหลาดหลายอย่างมากเลยค่ะ เช่น สระว่ายน้ำใช้ได้ค่ะ แต่รอบ ๆ สระว่ายน้ำ ตัวโครงการยังไม่ส่งมอบพื้นที่เลยค่ะ ตัวตึกโดยรวม ยังแรปเป็นกระจกสีฟ้า เหมือนก่อสร้างทั้งโครงการ เราบอกให้มาแก้ปัญหาตรงนี้ เขาบอกไม่ได้ เพราะยังไม่ส่งมอบพื้นที่ ทุกคนก็อยู่ในแสงสีฟ้าแบบนี้แหละค่ะ
ไม่ส่งมอบพื้นที่ ก็เลยต้องแรปไว้ก่อน ?
ทนายแก้ว : แล้วคุณรับโอนได้ไงครับ
นิค : เขาอ้างตลอดว่าของคุณห้องเหลือเท่านี้เอง เดี๋ยวทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อย นิคซื้อตั้งแต่แรก ๆ ห้องเรียบร้อยดี มีน้ำรั่วบ้างอะไรบ้าง แต่ว่าสุดท้ายแล้วห้องเสร็จสมบูรณ์ค่ะ ลูกบ้านบางคนที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าอยู่ หรือเข้าอยู่แล้วมีปัญหา บางคนกระจกกั้นระหว่างห้องยังไม่มีเลยค่ะ
อยู่ยังไง อยู่กับแสงสีฟ้า คุณน้ำอยู่ลาดพร้าว 18 มีปัญหาอะไร ?
น้ำ : ฝนตกแล้วน้ำท่วม เพราะโครงการสร้างต่ำกว่าถนนสาธารณะ น้ำท่วมจากข้างนอก ชั้น 7 มีน้ำตกจากข้างในด้วย ทำให้ส่วนกลางชั้นใต้ดินทั้งหมดยิ่งแย่ไปอีก น้ำท่วมไปที่ห้องไฟที่อยู่ชั้นใต้ดิน ทำให้ไฟดับทั้งโครงการ ตั้งแต่ 13-25 ที่ลูกบ้านทั้งหมดต้องอพยพออกมาไปอยู่โรงแรม ปัจจุบันเหมือน 60 กว่าห้องค่ะ เขาไม่จ่ายค่าไฟเหมือนกันเลยโดนยกมิเตอร์ ห้องว่างและห้องลูกบ้านที่ยังแก้ไขไม่เสร็จ เขาเสนอว่าจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ ช่วงไฟดับเจ้าของโครงการไม่ได้มาดู ไม่ได้ขอโทษ ไม่มีหนังสือแถลงการณ์ใด ๆ ลูกบ้านบางส่วนที่เขาไม่สะดวกไปอยู่โรงแรมที่เขาจัดหาให้ เขาก็เสนอเหมือนคุณเบิร์ดคือจะมีค่าชดเชยวันละ 500 และจะได้เมื่อกลับเข้าไปอยู่โครงการ มีการกลับไปอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 25 สุดท้ายก็เบี้ยวค่าชดเชย น้ำรับโอนมาตั้งแต่กันยายน ก็คล้าย ๆ กันว่าจะแก้ไข มีหนังสือรับรองภายใน 30 วันค่ะ พอมันไม่เสร็จ เราก็ให้ทนายส่งโนติสไปแล้ว ปัจจุบันตัวน้ำเองก็ยังไม่ได้เข้าอยู่ ในห้องอาจไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนคุณเบิร์ดที่มีน้ำรั่ว แต่อาจไม่ได้เข้าอยู่ มันเลยอาจไม่เจอก็ได้
ทนายแก้ว : วัสดุที่ห้องกับราคาที่ซื้อ สมกันไหม ?
น้ำ : ไม่สมเลยค่ะ ซื้อในราคา 3.65 ล้านบาท พื้นเป็นพื้นยางที่โดนแดด กดพื้นแล้วบุ๋ม เกรดมันต่ำเขาบอกว่ายวบแบบนี้เพราะโดนแบบ ตอนซื้อดูห้องตัวอย่าง ทำดีหมดเลย แต่คุณภาพไม่เหมือนห้องตัวอย่างค่ะ ซื้อตั้งแต่เดือนกันยายน ยังไม่ได้เข้าอยู่ ผ่อนลมไปเรื่อย ๆ ตอนนี้ใจไม่อยากเข้าอยู่แล้ว อยากคืนเงิน ตั้งแต่รู้ตัวว่าเป็นแบบนี้ หนึ่งส่วนกลางไม่ตรงปก ห้องไม่โอเคแล้ว น้ำท่วมอีก ใจไม่อยากเข้าอยู่ที่นี่แล้ว
ลาดพร้าว 48 ก็โครงการฝั่งนี้เหมือนกัน ?
นิค : น้ำรั่วเหมือนกันค่ะ ทุกห้องอย่างหน้าฝนที่ผ่านมา ทุกคนเหมือนเป็นโรคจิตกันเลย ในกรุ๊ปลูกบ้านมีอยู่ 90 กว่าคน ฝนตกแล้วห้องใครรั่วบ้าง ใครมีผ้าขนหนูไหม ทางนี้ซื้อผ้าขนหนูไว้โหลนึงไว้อุดหน้าต่าง พอฝนตกแล้วนอนไม่หลับ ผวามาก เพราะท่วมเข้ามาทีมันเยอะค่ะ แถมมีเห็ดขึ้นค่ะ ส่วนกลางคอนโดเราค่ะ
อยู่กับแสงเหนือไม่พอ คุณมีเห็ดขึ้น ?
นิค : ใช่ค่ะ นี่คือส่วนกลาง เราบอกนิติฯ ซ่อมได้ไหม เขาบอกว่ายังไม่ได้ เพราะยังไม่ใช่โซนรับมอบ เราอยู่กับเห็ดไป วันนี้เห็นเห็ดก็ดึงเห็ดออก เป็นอย่างนั้นค่ะ
เอากระดาษอุดรูท่อ ?
นิค : เป็นห้องส่วนกลาง เป็นรูสายไฟ แม้กระทั่งกระจกที่เป็นห้องส่วนกลาง ก็ยังมีแรปกระจกบางส่วน ยังแกะไม่ได้ เราอยู่กันแบบนั้นมาตลอดค่ะ
189 ห้อง มีที่จอดรถในคอนโด 7 คัน จอดข้างนอกได้อีก 7 คันบนริมถนน เขาห้ามจอดก็ต้องจอด เพราะไม่รู้จะไปจอดที่ไหน โครงการบอกจะทำที่จอดรถให้ 60 คัน จอดอัตโนมัติใต้ดิน แต่พอทวงถามมีแต่หลุม เขาบอกสั่งมอเตอร์จากต่างประเทศ ลงเรือมา แต่ 2 ปียังมาไม่ถึง แล้วยังไม่จบนะ มีซอย 1 กับซอย 20 ด้วย วันนี้ไม่ได้มา ?
นิค : ทั้งเส้นรัชดา ลาดพร้าว ห้วยขวาง สุทธิสาร จริง ๆ มีโครงการบ้านด้วยนะคะ
ของคุณล่ะ ?
จ๋า : รัชดาซอย 7 ย่านหลังห้างชื่อดังค่ะ บริษัทเดียวกัน ชื่อเดียวกัน ผ่อนไปหมดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2022 ผ่อนดาวน์ มีการจองจำนวน 9,900 บาท ทำสัญญาอีก 4 หมื่นบาท หลังทำสัญญาก็ผ่อนแต่ละเดือน 8 งวด งวดละ 2 หมื่นกว่าบาท งวดสุดท้ายเกือบ 1.8 แสน สุดท้ายโครงการไม่เสร็จ เลยกำหนดในสัญญาว่าต้องเสร็จเมื่อไหร่ค่ะ เราก็ทำการแจ้งไปว่าเราต้องการยกเลิก มีการบอกเลิกสัญญาไปแล้ว แต่เขาก็ไม่คืนเงินมา ประมาณ 3-4 แสนค่ะ ก็ไปฟ้อง สคบ.แล้วค่ะ เริ่มต้นฟ้องที่ สคบ.ก่อนแล้วไปศาลแพ่งต่อ ไปฟ้องเองค่ะ
ทนายแก้ว : เจอหน้าฝั่งโน้นเขาพูดว่ายังไง
จ๋า : เขาก็พูดโน้มน้าวว่าเดี๋ยวจะคืนให้ แต่ไม่มีการคืนตามกำหนดสักที จนเลยกำหนดที่ศาลตัดสินแล้วก็ยังคืนไม่ครบค่ะ เราทำสัญญาประนีประนอม ชำระเป็นรายงวด เขาผ่อนไม่ตรงสักงวดค่ะ เขามียอดค้างประมาณ 2 แสนกว่า แต่ไม่ใช่รายเดียว มีหลายรายที่ฟ้องแบบหนู บางคนถึงขั้นบังคับคดีไปแล้ว รวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะที่ซื้อ น่าจะหลายรายเพราะตึกมีเป็นร้อยกว่าห้องค่ะ
ฟ้องยังไง ?
ทนายแก้ว : ฐานผิดสัญญาซื้อขายครับ เราสามารถบอกเลิกสัญญาเรียกเงินคืนได้ครับ
น้ำรั่วไหม ?
จ๋า : โครงการยังสร้างไม่เสร็จค่ะ แต่กลัวค่ะ (หัวเราะ) เพราะระยะเวลาผ่านมา 3 ปีได้แล้วค่ะ เขาแจ้งมาว่าปี 2023 ควรเสร็จแล้ว แต่ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นโครงเสาแบบเดิม ให้เห็นว่ามีสร้างค่ะ
คุณผู้หญิงโครงการไหน ?
จ๋อม : รามอินทรา 117 ค่ะ เป็นบ้านค่ะ ไปซื้อตอนพฤศจิกายนปี 2565 ตามที่โครงการจะส่งมอบบ้านคือเมษายน 2566 แต่พอเราไปติดตามโครงการว่าทำไมไม่เสร็จ เขาขอเวลา 5-6 เดือน พอถึงเวลาก็ไปติดตามอีก ก็ยังสร้างไม่เสร็จอีก ตอนนี้หยุดก่อสร้างทุกอย่าง ตอนนั้นเราบอกซื้อเงินสด ทางโครงการให้วางเงินจอง 5 พัน เงินผ่อนดาวน์ 4 งวด รวมเป็น 4 หมื่น เราตัดสินใจขายบ้าน เพราะแฟนอายุมากแล้ว ลูกเรียนหนังสือ เราอยากลดค่าใช้จ่ายลง ตอนนั้นยังขายไม่ได้ เราก็อยู่บ้านหลังเดิม ก็รอ ๆ จนเป็นโรคซึมเศร้า ติดตามเซลส์ก็ไม่ได้ เขาส่งตารางมาให้เรา 3 งวด ก็ติดต่อใครไม่ได้ค่ะ
กรณีนี้ยังไง ?
ทนายแก้ว : เข้าใจว่าเจ้าของโครงการรับสร้างบ้านเป็นทาวน์เฮ้าส์ ทำสัญญาว่าจ้างแต่ละราย แต่กรณีนี้ผิดสัญญาไม่ได้ก่อสร้าง
จ๋อม : ยังไม่ขึ้นก่อสร้างค่ะ
ปัจจุบันมีแต่ที่ ไม่ได้ขึ้นอะไรเลย คุณแจ้งไปเขาบอกว่ายังไง ?
จ๋อม : ตอนนั้นที่เราติดตามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเขาบอกว่าขอเวลา 5-6 เดือน เขาบอกโครงการมีปัญหากับผู้รับเหมา กำลังฟ้องร้องกันอยู่ เลยหยุดชะงัก
คุณมีขอเงินคืนไหม ?
จ๋อม : มีค่ะ เซลส์บอกตามเรื่องให้อยู่ เราตามเซลส์ไม่ได้ก็ส่งหนังสือทวงหนี้ไป ก็ไม่มีใครตอบรับ ช่วงนั้นติดตามได้ทางเว็บไซต์อยู่ประมาณ 2 ครั้ง แต่หลังจากนั้นตามอีกก็ปิดเว็บไซต์ไปแล้วค่ะ
ณ วันนี้ไม่ได้เงินคืน ผอ.ครับกรณีแบบนี้ไม่เหมือนคอนโด ?
เลิศศักดิ์ : เคสนี้บ้านพี่เขาไม่ได้สร้างเลย แต่ต้องไปดูว่าที่ดินตรงนี้เป็นของใคร มีการว่าจ้างไปก่อสร้างบางเฟส แต่ของพี่เขาไม่ได้ก่อสร้าง เอาเงินไปแต่ไม่ได้ก่อสร้าง ต้องไปดูว่าที่ดินเป็นของใคร จริง ๆ ถ้ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีการสร้าง แต่เอาเงินเขาไป ตัวเองประสบปัญหา ติดขัดทางการเงิน แต่ปกปิดข้อมูลจนเขายอมเชื่อ มันก็เข้าข่ายฉ้อโกงได้ ถ้าเรื่องแพ่ง กำหนดเวลาการโอนมันชัดว่าโอนปี 2566 มันเลยมา 2568 มันผิดสัญญาแน่นอน เรียกทั้งดอกเบี้ยที่เขาเสียหายไป ค่าเสียหายที่ผู้บริโภคเสียไปทั้งหมดเรียกคืนได้ทั้งหมด
โครงการอะไร แก้วพูดได้ไหม ?
ทนายแก้ว : อย่าเพิ่งเลยพี่ ตามหลักต้องให้ สคบ.ลงมติก่อน แต่ต้องเข้าใจว่ากรณีนี้เรายังไม่เห็นมุมผู้ประกอบการว่าเขาจะพูดยังไง อย่าเพิ่งพูดดีกว่า
น้องเองก็เดือดร้อนมาก ?
นิค : เดือดร้อนค่ะ มีลูกบ้านที่ผ่อนแล้วไม่ได้ห้องอยู่ก็มี เหมือนผ่อนลม ห้องไม่ทำต่อ หยุดซะอย่างนั้นเลย ชั้น 1 ชั้น 7 ชั้น 8 ลูกบ้านไม่สามารถเข้าอยู่ได้ ทั้งที่เขาเป็นหนี้ธนาคารแล้วนะคะ ผ่อนแล้ว ต้องผ่อนทางนี้ และต้องไปเช่าที่อื่นอยู่เพราะที่นี่ไม่เสร็จ
ทนายแก้ว : ทำไมเขาถึงชักปลั๊กแบบนั้น
นิค : เขาอ้างเหมือนเดิมว่ามีปัญหากับผู้รับเหมา แล้วพยายามทิ้งเลย แต่เรารู้ ๆ กันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาไม่ชำระเงินผู้รับเหมา ผู้รับเหมาก็หยุดงาน ก็ถูกต้องแล้วค่ะ หรือลิฟต์มีอยู่สองตัว สมัยไปอยู่แรก ๆ ลิฟต์ใช้ไม่ได้ เขามีป้ายมาตั้งว่าลิฟต์ใช้บริการไม่ได้ อยู่ระหว่างตรวจซ่อม แต่จริง ๆ ได้เจอช่างลิฟต์ ช่างลิฟต์บอกว่าเขายังไม่จ่ายเงินค่าลิฟต์เลย แต่ตอนนี้เราทวงมาปีหนึ่ง ก็มีลิฟต์แล้วค่ะ แต่ตอนนี้ลุ้นว่าพรุ่งนี้การไฟฟ้าจะตัดไฟกับตัดน้ำด้วยไหม
คุณอัสโดนยังไง ?
อัส : อัสซื้อคนละปีกับคุณนิค คุณนิคซื้อปี 2564 อัสซื้อตอนปี 2566 เดือนตุลาคม ลาดพร้าว 48 โครงการนี้อัสเห็นโฆษณาทางเฟซบุ๊กเขารันมา มันอยู่ใกล้กับคอนโดที่เราเช่าอยู่ ก็ตัดสินใจลองเดินมาหน้าโครงการ เพราะเขาบอกว่าตึกขึ้นเสร็จแล้ว พอเราเดินเข้ามาดูปุ๊บ เราไปดูสภาพห้องก่อน มี 2 ขนาด 1 ห้องนอนกับห้องสตูดิโอ พอเราดูเสร็จ แปลนห้องสตูดิโอสวยดี เราก็ถามว่าจำนวนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เขาบอก 1.99 ล้าน ถ้าจองวันนี้ก็ 999 บาท เจอกรณีเดียวกับคุณเบิร์ด
ความเสียหายของน้องคือยังไง ?
อัส : อยู่กับแสงสีฟ้าเหมือนกัน รีเฟลกซ์ทั้งตัวกระดาษน้ำตาล สีฟ้าก็ยังขึ้นอยู่ อัสติดวอลเปเปอร์ แต่เป็นน้ำซึมตอนฝนตกหนัก ๆ อัสต้องเอาผ้าขนหนูมาซับบริเวณที่มีร่องรอยน้ำซึม แต่สุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้ เราต้องให้เขามายาแนวหรือทำอะไรสักอย่าง เพื่อไม่ให้น้ำซึมกลับเข้ามาอีกได้ มีเรื่องการติดตั้งที่ซิงค์ล้างจาน น้ำไหลปกติ เพียงแต่ซิงค์ล้างจานมันอยู่ใกล้น้ำ ไม่ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นไม้ พอเป็นไม้ก็ทำให้เกิดเชื้อรา และบวม เปิดปิดเริ่มยากตรงประตูค่ะ แล้วแอร์เยี่ยวเลยค่ะ การติดตั้งแอร์ไม่ได้มาตรฐาน ตอนแรกไม่รู้ว่าเกิดอะไร ทำไมทุก ๆ 6 เดือนมีน้ำไหลออกมาเป็นน้ำตกแบบนี้ตลอดเลย พอเราให้ช่างที่เรากดผ่านแอปฯ เข้ามาล้างแอร์ เขาบอกว่าสายท่อเดรนน้ำทิ้งมันหย่อนเกินไป ทำให้น้ำไหลไม่โฟลว พอรับฝุ่นรับอะไรไปด้วย มันก็เลยจับกันเป็นเมือก ทำให้เราต้องล้างแอร์บ่อย ๆ ตอนแรกอาจ 6 เดือน สักพักเหลือ 4 เดือน แล้วก็เหลือ 2 เดือน จนล้างทุกเดือน จำเป็นต้องให้โครงการเข้ามาดู เขาก็เข้ามาดูแล้วค่ะ ก็มีการปรับสายน้ำทิ้งท่อแอร์
น้องเซินโดนอะไร ?
เซิน : ของผมผ่อนลมครับ เป็นโครงการเดียวกับคุณจ๋า รัชดาซอย 7 ตอนนี้เป็นโครงไก่ ผมเริ่มเข้าไปดูตัวโครงการตั้งแต่ปี 2564 ช่วงมีนาคม วันที่ดูเขายังไม่ได้เริ่มสร้าง น่าจะติดต่อซื้อพื้นที่อยู่ ตอนเข้าไปดูบ้านตัวอย่าง เขาค่อนข้างดี รู้สึกชอบ ก็เลยจอง ณ วันนั้น ทางโครงการจอง 5 พันแล้วเริ่มผ่อนดาวน์กับทางโครงการเลย ตั้งแต่วันที่เข้าไปจองเลยครับ ปัจจุบันนี้ 4 ปียังเป็นโครง ได้มีการทวงถาม ผมเริ่มตะหงิด ๆ ช่วงปี 2567 ก่อนหน้านี้มีการสอบถามมาแล้ว แต่โครงการเลื่อนตลอด ไม่ว่าติดปัญหาช่วงโควิด มีปัญหากับผู้รับเหมา จนปี 2567 ผมเริ่มแปลกใจ ก็ขอยกเลิกดีกว่า ทางโน้นบอกว่าส่งเรื่องเข้าบริษัทแล้ว จะทำหนังสือออกมาเพื่อผ่อนคืน แต่ผมก็ไม่ได้ ติดต่อไปทางเซลส์ก็เงียบหาย ของผมจ่ายไปแล้ว 3 แสนกว่า ๆ
น้องจ่ายเงินสดไหม ?
เซิน : ไม่ครับ ผ่อนดาวน์
เขาจะขอผ่อนคืนเหมือนกัน ได้เหรอ อีกท่านน้องโบ๊ทโดนอะไร ?
โบ๊ท : โครงการรัชดา ซอย 7 เหมือนกัน ผ่อนดาวน์ ก่อสร้างไม่เสร็จตามสัญญา เลยจะขอเงินคืน ระหว่างเขาสร้าง ยังสร้างไม่เสร็จ ก็ไม่ได้รับแจ้งจากทางโครงการเลยว่าจะล่าช้า เหมือนคนซื้อต้องไปขวนขวายหาเอาเอง ติดตามทวงถามว่าเป็นยังไง โครงการไม่มีความรับผิดชอบเลยครับ ผมจ่ายไปประมาณ 2.9 แสน ผมทำหนังสือยกเลิกสัญญา ของผมอยู่ในขั้นตอนบังคับคดีแล้ว ฟ้องร้องไปแล้ว ศาลพิพากษาประนีประนอมยอมความ ผ่อนชำระ 10 งวด เขาจ่ายผมงวดแรก งวดสองไม่จ่าย ผมก็บังคับคดีเลย
แบบนี้ทำยังไง ?
เลิศศักดิ์ : พอฟังแล้วเนี่ย อันนี้ต้องบอกเลยว่าผู้ประกอบธุรกิจเจตนาไม่สุจริตแน่นอน แต่ละโครงการ หนึ่งเวลาคุณก่อสร้าง ต้องไปดูวัสดุการก่อสร้าง อย่างคอนโดพี่เขาส่วนกลางไม่มี การที่คุณขายคอนโด คุณต้องขายส่วนกลางเขาด้วยนะ ขายที่จอดรถไปด้วย พอคุณไปสร้างแล้วไม่รับผิดชอบ แสดงว่าคุณรับรู้ว่าสภาพการเงินคุณเป็นยังไง คุณใช้ลักษณะการหมุนโครงการหรือเปล่า เอาเงินจากโครงการนี้ไปใช้โครงการโน้น ตรงนี้ สคบ.จะไปตรวจสอบ สองโครงการที่ไม่ขึ้นเลย อันนี้ชัดเจนว่าคุณรู้ว่าเขามาทำสัญญา เขามุ่งหวังอยากได้ห้อง คุณก็ปล่อยทิ้งร้างไป แต่คุณยังเก็บเงินเขาอยู่นะ ถ้าผู้บริโภคไม่จ่ายงวดใดงวดหนึ่งเขาจะไปบี้ผู้บริโภค แต่ตัวเองผิดสัญญาก็ไม่คืนเงิน แสดงว่าเจตนาการประกอบธุรกิจไม่สุจริต เอาเปรียบผู้บริโภค จริง ๆ แล้วกฎหมายบอกว่าถ้าต่อไป สคบ.ดำเนินการคดีแล้ว มันไม่ได้ฟ้องเฉพาะนิติบุคคล นิติบุคคลใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้า สามารถเอามารับผิดชอบตรงนี้ได้ด้วย รวมถึงผู้ถือหุ้นด้วย ใครที่ยังไม่ได้ร้อง สคบ.ให้ไปร้อง สคบ. เพราะเวลานี้ ท่านจะไปเซ็นอะไรกับบริษัทจะมีผลทางกฎหมายทันที ถ้าท่านร้องที่ สคบ.ก่อน ก็จะให้ สคบ. ช่วยดูว่าอะไรทำได้ ไม่ได้ ถ้าเราไปเซ็นอะไรบางอย่างจะเป็นผลเสียหายกับผู้บริโภคด้วย เรามีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ทั้งหมด
ทนายแก้ว : ร้อง สคบ.เพื่อให้ สคบ.เป็นตัวกลางลงไปดู จะลากทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนคนผ่อนลม ไม่มีการก่อสร้าง ต้องลองไปศึกษาดูอีกที ว่าเขาปกปิดข้อความจริง จะเข้าส่วนฉ้อโกงไหม
แต่ลาดพร้าว 48 จะเดือดร้อนมากกว่า เพราะกำลังจะโดนยกมิเตอร์ ทำยังไง ?
เลิศศักดิ์ : จริง ๆ ต้องประสานกับการไฟฟ้านครหลวงก่อนว่าเขาค้างอยู่กี่งวด ปกติติดมิเตอร์มันจะติดตามห้องเป็นชื่อคนไปซื้อห้องชุดนั้น ทีนี้เขารับเอง เราก็เชื่อว่าเขาจะจ่ายค่าไฟค่าน้ำให้ ความไว้ใจคิดว่าเขาจะจ่าย แต่เขาไม่จ่าย การไฟฟ้าก็มาจะมายกมิเตอร์ ต้องประสานการไฟฟ้านครหลวงว่าเขาไม่จ่ายกี่งวด เดี๋ยวไปหารือกันก็ได้
ทนายแก้ว : คิดว่ายกมิเตอร์ส่วนกลาง ไฟทางเดิน ไฟลิฟต์
นิค : ใช่ค่ะ มิเตอร์ใหญ่ที่จะโดนยกออกไปนี่แหละค่ะ
คอนโดไม่จ่ายค่าไฟค่าน้ำได้เหรอ ?
นิค : ตอนนี้ยอดอยู่ประมาณแสนกว่าบาท ค่าไฟส่วนกลาง จริง ๆ เขาติดเงินค่ากองทุนส่วนกลางเราไว้ประมาณ 6 ล้าน ที่เขาไม่ชำระ เราพยายามเจรจากับเขามาตลอด กลายเป็นว่าปลายปีที่แล้วเขาจ่ายเช็คมา 2 ใบ แต่เด้งมาใบหนึ่ง ทางนี้ก็ไปแจ้งความแล้วค่ะ พยายามบีบอยู่ แต่เรื่องช้าประมาณหนึ่ง
ทางนิติพร้อมโครงการ เขาบอกว่า 20 ธันวาคม จะขอนัดเจรจาลูกบ้านเวลา 10 โมงเพื่อหาทางแก้ไขให้ลูกบ้าน ขอเป็นลาดพร้าว 18 ก่อน เขาแจ้งมาแล้ว ฝากบอกโครงการ สคบ.ไปด้วยได้ไหม ?
เลิศศักดิ์ : สคบ.ไปได้อยู่แล้ว แม้เขาไม่เชิญ
โครงการอื่นกำลังประชุมกันอยู่ว่าจะนัดเมื่อไหร่ ลาดพร้าว 48 อยู่กับแสงเหนือไปก่อน แต่คิดแง่ดีไม่ได้เลย คนอยู่ลำบาก เขาเดือดร้อน ?
นิค : เราพยายามติดต่อโครงการมาตลอด นิติฯ ก็ช่วยเราติดต่อมาตลอด แต่แชตหนักขวา มีเราคุยอยู่คนเดียว เราแจ้งเรื่องค่าไฟตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม พฤศจิกายน แล้วเรื่องที่ลูกบ้านซ่อมห้อง มีการประกันห้อง เขาก็ผัดมาเรื่อย ๆ ตอนนี้ประกันห้องเองจะหมดแล้วค่ะ แต่ทางเราพยายามติดต่อไปตลอด ทั้งผ่านนิติฯและลูกบ้าน พยายามกันเอง แต่เขาเหมือนย้ายไปอยู่เรื่อย ๆ ถ้าเขาอยากเจรจาจริง ๆ ลูกบ้านโทร. ไปหาทุกวันเลยค่ะ
ทำไมคอนโดถึงจะไม่จ่าย ?
น้ำ : คงขาดสภาพคล่องค่ะ
นิค : ค่าที่จอดรถที่เช่าคุณป้า เขายังไม่จ่ายเลยค่ะ
มีอีกหนึ่งท่าน ?
ผู้เสียหาย : ลาดพร้าว 1 กับลาดพร้าว 20 ไม่ขึ้น แล้วเขาขายพื้นที่นั้นต่อไปแล้วครับ มีแต่พื้นดิน ไม่มีเสา ไม่มีอะไร หนักกว่า 7 ครับ
ซื้อมาเสร็จผ่อนไป แต่พอถึงเวลาไม่ขึ้นโครงการ พื้นที่นั้นไปไหน ?
ผู้เสียหาย : เขามีโครงการอื่นมาซื้อต่อแล้ว เขาตีป้ายเหมือนขายต่อไปแล้ว
หมายถึงที่ดินแปลงนั้นขายให้คนอื่นไปแล้ว ?
ผู้เสียหาย : ใช่ ติดป้ายขายไปแล้ว
น้ำ : อยู่ข้างบ้านพอดี มันเป็นที่ดินเปล่ามานานแล้วค่ะ ไม่รู้เลยว่าเป็นโครงการนี้ด้วยที่จะไปสร้าง มีการโฆษณา ให้จอง คนก็ไปจองกัน เขาติดไว้เลยว่าโครงการเดิมคืออะไร โครงการใหม่คืออะไร เปลี่ยนจากคอนโดเป็นหอพักไปเลย มีรูปตึกเก่าตึกใหม่เลยว่าเป็นแบบไหน
อันนี้หนักจริง จองตั้งแต่เป็นพื้นดินยังไม่ได้สร้าง คนก็ไปจอง เสร็จปุ๊บอยู่ดี ๆ ก็ขายต่อ ไปสร้างเป็นหอพัก แล้วเขาจ่ายเงินไป อยู่ไหน โดนเปลี่ยนมือไปแล้ว ไปกันใหญ่ ?
ผู้เสียหาย : มีหลายเคสมาก ๆ ถึงขั้นเขาเป็นโรคหัวใจ เขาเศร้ามาก ๆ เพราะเขาเอาเงินตัวเองไปตกแต่งห้องก่อน เขารอเงินที่จะได้คืนจากโครงการ แต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้เงิน กลายเป็นว่าเขาได้หนี้เพิ่ม คนที่เป็นโรคหัวใจคือโครงการ 18 เขาเพิ่งไปตรวจวันนี้ เขาอยากโฟนอินเข้ามา
ของน้องยังไง ?
ผู้เสียหาย2 : ของหนูโดน 2 โครงการ โครงการแรกคือรัชดาซอย 7 โอนจองไปแล้วโครงการมีแต่โครง คราวนี้รู้สึกว่าโครงการแปลก ๆ เราเริ่มไหวตัวทัน เลยไม่ได้ผ่อนดาวน์ไป ระหว่าง 4 ปีที่ผ่านมา เราเห็นโฆษณาอีกโครงการหนึ่ง เป็นโครงการที่ชื่อเหมือนกัน แต่อยู่อีกซอยหนึ่ง อยู่ซอย 18 เราก็เข้าไปดูโครงการว่าทำไมโครงการเก่าไม่ขึ้น แต่โครงใหม่สร้างเกือบสมบูรณ์แล้ว ตอนเราตัดสินใจไป เซลส์บอกว่าเขาจะทำส่วนลดจากโครงการเก่ามาที่นี่ให้ได้ เราก็หลวมตัวเชื่ออีกครั้งหนึ่ง ก็เลยตัดสินใจจองที่นี่ไปเหมือนกันค่ะ และเจอเหตุการณ์เหมือนทุกคน เงินก็ยังไม่ได้คืนเงินเหมือนกัน เงินเกือบ 2 แสน โครงการแรกและโครงการที่สองรวมกัน ตอนนี้หนูไม่มั่นใจเลยอยากฟ้องคืนห้อง แต่ถ้าเกิดว่าฟ้องคืนห้องไม่ได้จริง ๆ อยากให้มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบโครงการนี้หน่อยว่าโครงการมีมาตรฐานหรือเปล่า
อย่างล่าสุดหนูซื้อคอนโดไปช่วง 16 ตุลาคม ทำเรื่องเข้าคอนโด 20 พฤศจิกายนห้องแก้เยอะมาก ๆ ณ วันนี้ห้องก็ไม่เรียบร้อย มีคนงานเข้าห้องตลอด พอจะเข้าจริง ๆ ก็เข้าไม่ได้ ก่อนวันที่ 20 มีน้ำท่วมหนักมากค่ะ ท่วมชั้นใต้ดินหมดเลย โครงการบอก 35 ล้านที่ส่วนกลางเสียหาย ไม่แน่ใจทำเรื่องเคลมไปกับบริษัทประกันหรือยัง ลูกบ้านก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไง เพิ่งย้ายเข้าไปเมื่อวันพุธ สภาพห้องคือไม่พร้อมอยู่จริง ๆ ค่ะ แก้หลายจุดจริง ๆ เมื่อคืนนอนที่นั่นคืนแรก วันนี้ช่างต้องเข้าไปซ่อมอีก ของหนูไม่ปลอดภัย ทั้งส่วนตัวและโครงการ ไม่มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่า อีกอย่างที่หนูตัดสินใจซื้อโครงการนี้ เพราะเซลส์การันตีว่าจะมีรถรับส่งเราทุกที่ แต่ตอนนี้เรื่องยังไม่ส่งมอบให้โครงการ รถที่จะส่งให้โครงการเขาบอกเป็นรถใหม่ แต่เราเห็นแล้วใต้รถสนิมเต็มเลย ทุกวันนี้หนูต้องเสียค่าเดินทางเอง ค่าไปอยู่ที่อื่น มันมากกว่า 2 แสน ที่จอดรถอัตโนมัติก็หล่นมาทับรถลูกบ้านเหมือนกัน
เขาบอกไหมมดดำมาซื้อ ?
ผู้เสียหาย2 : ได้ยินจากเพื่อนบ้านค่ะ แต่ตอนเขาขายหนู เขาก็ชี้ให้ดูว่านี่บ้านพี่มดดำนะ จะเห็นบ้านพี่มดดำ แต่หนูไม่ได้เลือกห้องนั้นนะคะ (หัวเราะ)
จะช่วยยังไงได้บ้าง มูลค่าความเสียหายคณานัปเลย แต่ละโครงการเป็นร้อย ทำยังไงดี ?
เลิศศักดิ์ : สบค. เริ่มได้เลย ไม่ต้องไปรอถึง 20 สบค.จะไปหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ดูหลายโครงการแล้ว ต้องไปเช็กทั้งหมด ไปสร้างสาเหตุอะไร คุณเป็นเจ้าของที่หรือเปล่า ต้องรวบรวมข้อเท็จจริง เพราะมันแตกเป็นคดีอาญาได้ แพ่งชัดเจนแล้วว่าเขาผิดสัญญา
ทนายแก้ว : อย่าไปตกลง โดยไม่ได้ถามความเห็นสบค.ก่อน เขาเสนออะไรมาก็ตาม ให้ถาม สคบ. กับพี่แก้วก่อน เพราะบางเรื่อง อย่างเคสที่เขาบอกจะผ่อน แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ผ่อนอยู่ดี
เรื่องนี้ความผิดเกิดแล้ว ?
เลิศศักดิ์ : ส่วนคดีแพ่งก็ถือว่าผิดสัญญากับผู้บริโภค สองคดีอาญา อย่างคุณเบิร์ดสัญญาจองปี 2568 ต้องเอาสัญญาตรงนั้นมาให้ สคบ.ตรวจด้วย ว่าจะแตกเป็นคดีอาญาทันที ถ้าไม่ทำตามประกาศ ผู้บริโภคที่ไปจองแบบคุณเบิร์ด เอาสัญญาจองมาให้ สคบ. ตรวจ จะมีคดีอาญาอยู่ด้วย ถ้าผิดก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกัน
ทนายแก้ว : สัญญาจะซื้อจะขายอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด ลองเอาสัญญานั้นมาให้ สคบ. ดูว่าสัญญานั้นเป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนดของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่า ถ้าไม่เป็นก็มีโทษตามที่ ผอ. บอก ไม่ได้หมายความว่าคดีแพ่งจะแปลงสภาพเป็นคดีอาญาไม่ได้ กรณีที่จะแปลงได้คือปกปิด รู้อยู่แล้วว่าบริษัทตัวเองไปไม่ไหว ยังจะไปรับเงินจากลูกค้าเข้ามา อย่างนี้ก็ผิดอาญาได้