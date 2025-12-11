HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลูกบ้านคอนโดโวย หลอกให้ซื้อ-ผ่อนทิพย์ สภาพอยู่แทบไม่ได้ แฉอ้างมดดำให้หลงเชื่อ

            ลูกบ้านหลายโครงการโวย ถูกหลอกซื้อ–ผ่อนทิพย์ ทั้งที่คอนโดอยู่ไม่ได้จริง แถมอ้างชื่อ มดดำ ให้หลงเชื่อถือ พบพฤติกรรมซ้ำรอยหลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

            จากกรณีผู้เสียหายจำนวนมาก ร้องขอความเป็นธรรม หลังซื้อคอนโดชื่อดังจากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีหลายโครงการในมือ ตั้งแต่โครงการซอยลาดพร้าว 1 ลาดพร้าว 18 ลาดพร้าว 20 ลาดพร้าว 48 รวมทั้งรัชดาซอย 7 รามอินทรา 117 แต่กลับได้คอนโดแถมน้ำตก ฝนตกเมื่อไหร่น้ำท่วมจนไฟดับ ซ้ำอ้างชื่อ มดดำ คชาภา บางรายผ่อนคอนโดอยู่ แต่โครงการไปขายให้คนอื่น  บางคอนโดไม่ทำตามตกลง มีที่จอดรถแค่เพียง 7 คัน ทั้งที่ลูกบ้านเกือบ 200 ราย

            โหนกระแส วันที่  11 ธันวาคม ดำเนินรายการโดย หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมาย เลข 33 สัมภาษณ์ผู้เสียหายแต่ละโครงการ อาทิ เบิร์ด, นิค, น้ำ, จ๋า, จ๋อม, อัส, เซิน, โบ๊ท มาพร้อม เลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.) และ ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล

โครงการของเบิร์ดอยู่แถวไหน ? 

            เบิร์ด : ซอยลาดพร้าว 18 เลยครับ

เขาเอามดดำมาอ้างด้วย มดดำโกรธมากเลยนะ เรื่องราวคุณเป็นยังไง ? 

            เบิร์ด : ก่อนหน้านี้ผมไปดูคอนโดนึงแถวพระราม 9 มา ผมพยายามกู้ซื้อที่นั่นมา 2 ปี กู้มา 12 รอบไม่ผ่านเลย ผมเลยเริ่มถอดใจ พอมาเจอที่นี่เขายิงแอดโฆษณา ดูประวัติบริษัท น่าเชื่อถือมาก มีเรื่องส่วนกลางทุกอย่างพร้อมหมดเลย ผมเลยไปดูพื้นที่จริง มีตึกสร้างหมดแล้ว ส่วนกลาง ห้องตัวอย่างสวยหมดเลยครับ เซลส์บอกว่าที่เห็นว่าไม่ค่อยมีลูกบ้านอยู่เพราะสร้างเสร็จกลางปี คุณเบิร์ดจะได้ราคาดีก่อนใครเลย


ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

 
ห้องมีขนาดเท่าไหร่ ? 

         เบิร์ด : มีตั้งแต่สตูดิโอ 20 ตารางเมตรกว่า ๆ จนถึง 50 ตารางเมตรครับ ผมซื้อห้องใหญ่สุดเลย ประมาณ 46 ตารางเมตร ราคา 4.9 ล้าน เพิ่งซื้อสิงหาคปีนี้ครับ

ที่ซื้อเพราะโครงการมีชื่อเสียง ? 

         เบิร์ด : ใช่ครับ เขายื่นข้อเสนอมา ผมบอกเขาว่าผมไปยื่นกู้อีกที่ 12 ครั้งไม่ผ่านเลย โครงการนี้จะผ่านเหรอ เขาบอกว่าวางเงินมาเลย 999 บาท ที่เหลือเขามีดีลพิเศษกับธนาคาร เดี๋ยวธนาคารเขาจัดให้ เขาบอกให้พิเศษคุณเบิร์ดเลย เพราะเป็นลูกค้าคนแรกของเขา

คอนโด 46 ตารางเมตร ราคา 4.9 ล้าน คุณจอง 999 บาท คุณจองเหมือนเป็ดพะโล้ ? 

         เบิร์ด : ใช่ครับ (หัวเราะ) ตอนแรกผมก็ตกใจราคาจองเหมือนกัน ก็ถามว่าราคานี้เหรอ เขาบอกว่าใช่ ที่เหลือจะดำเนินการกับทางธนาคารให้ ภายใน 2 อาทิตย์ทุกอย่างพร้อมโอน ห้องพร้อมโอนเลย

 
ค่าส่วนกลางฟรี 19,362 บาท ฟรีกองทุนเพื่อการบริหารงานนิติบุคคล ไม่ต้องจ่าย 13,910 บาท ฟรีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนในการโอนกรรมสิทธิ์ ฟรีค่าธรรมเนียมจดจำนอง ฟรีค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ด ฟรีค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ? 

         เบิร์ด : เขาบอกฟรีทุกอย่าง พิเศษให้สุด ๆ

ยังไงต่อ ? 

         เบิร์ด : พอเห็นโปรโมชั่นแล้วผมก็เห็นว่าข้อเสนอดี ห้องแบบแปลนก็สวย ผมก็บอกว่าแล้วผมจะโอนได้ยังไง ในเมื่อผมยังไม่ได้ตรวจห้องเลย ห้องยังมีบันไดบวมอยู่เลย เขาบอกว่าไม่ต้องห่วง เรามีใบการันตีให้ มีคลิปเสียงหมดเลยนะครับตอนที่คุย เขาบอกว่าเดี๋ยวเราจะแก้ไขให้ภายใน 14-30 วันทำการ มีผู้บริหาร หัวหน้าวิศกรโครงการเซ็นให้ คุณเบิร์ดไม่ต้องห่วงตรงนี้ ถ้าเลตกว่านี้ ทางเรายินดีให้ฟ้องค่าเสียหายได้

 
มีแฟนคลับส่งข้อความมาว่า เขาก็จองคอนโด 999 บาทเหมือนกัน น่าจะเป็นการแข่งกันหรือเปล่า ? 

         นิค : น่าจะเป็นโปรโมชั่นที่ให้ลงชื่อจองไว้ก่อน

 
         เบิร์ด : พอเขารับปากว่าจะแก้ภายใน 30 วัน เขายื่นข้อเสนอว่าเอางี้คุณเบิร์ดเดือนแรกค่างวดทางโครงการจะออกให้ ให้ผมไปหาเช่าโรงแรมอยู่รายวัน วันละ 500-700 บาทเองแล้วมาเบิก ซึ่งตอนนั้นผมก็เชื่อ เขาจะได้ทำงานสะดวกขึ้น ผมก็ยอมไปอยู่โรงแรม เดือนแรกอยู่ครบ 1 เดือนแล้ว ทำไปทำมาผมไปอยู่โรงแรมเกือบ 2 เดือน แล้วเขาก็ไม่ให้เงินเลย เขาบอกให้ไปอยู่โรงแรมเพราะอยู่ระหว่างแก้ห้อง ลูกบ้านไม่สามารถย้ายไปอยู่ได้

 
คุณจ่ายไปแล้วเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ ? 

         เบิร์ด : 4.9 ล้าน ผมกู้ผ่านเรียบร้อยทุกอย่าง กู้เต็มเลย ไม่มีอะไรเลย เขาไม่บอกราคาห้องด้วยนะครับ เซลส์ถามผมว่าลิมิตเครดิตคุณสูงสุดได้ที่เท่าไหร่ ผมบอกว่าผมประเมินมาแล้ว 5 ล้าน เขาก็เขียน 5 ล้านให้เลย  แล้วบอกเดี๋ยวจะทอนให้เรา 6 แสน

 
สุดท้ายได้เข้าคอนโดไหม ? 

         เบิร์ด : จนผมไม่มีเงินไปจ่ายค่าโรงแรมแล้ว ผมก็เลยยืนยันว่าผมจะเข้ามานอนที่ห้อง ไม่เสร็จผมนอนดมฝุ่นไปก็ได้ เพราะผมไม่อยากจ่ายแล้ว

 
ห้องคุณเป็นยังไง ? 

         เบิร์ด :  200 กว่าจุดไม่แก้ไข เสียค่าวิศวกรในการตรวจเองด้วย

 
ธงของคุณคือต้องการค่าโรงแรมของคุณคืน สองเขาไม่เก็บงานให้ 200 กว่าจุด มีอะไรมากกว่านี้ไหม ? 

         เบิร์ด : พอเข้าไปอยู่จริง ๆ ที่พีคคือน้ำท่วมห้องวันฝนตกครับ น้ำไหลเข้าจากระเบียง ผมต้องยกเฟอร์ฯ ทั้งหมด ผมติดต่อใครไม่ได้เลย ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ด้วย พอผมเคลียร์ในห้องไม่ทันเสร็จ หน้าห้องก็ได้ยินเสียงน้ำตกตรงทางเดิน รั่วมาจากฝ้าอีก ทั้งที่ผมเลือกซื้อชั้นบนสุดของโครงการ คือชั้น 7 ซึ่งมีซื้อไปแล้ว 4 ห้อง เพราะราคามันสูง

 
เขาอ้างมดดำว่าไง ? 

         เบิร์ด : เขาอ้างว่าพี่มดดำมาซื้อที่นี่ ไม่ต้องห่วงเลยนะ ดาราซื้อกันเยอะ ไม่ใช่แค่มดดำ มีคนอื่นด้วย ลูกดาราดังก็ซื้อที่นี่ ลูกบ้านถามว่า บ้านพี่มดดำอยู่ตรงนี้เองแล้วเขาจะมาซื้อทำไม เขาบอกว่าพี่มดดำปล่อยเช่าไง ทำเลมันดี

จริง ๆ แล้วมดดำไม่ได้ซื้อ ? 

         เบิร์ด : คนหลงเชื่อตามที่เขากล่าวอ้างประมาณ 10 กว่าห้องครับ ค่างวดออกมาแล้ว 2 เดือน เดือนละ 1.6 หมื่น

ของคุณนิคซอยไหน ? 

         นิค : ซอย 48 ค่ะ บริษัทเดียวกันค่ะ มีคนเข้าอยู่ 100 ห้องแล้วค่ะ แต่ส่วนกลางยังไม่เสร็จ

เกิดอะไรขึ้น ? 

         นิค : ทางนิคที่มาอยากเป็นตัวแทนลูกบ้านเรื่องส่วนกลาง เพราะเราไม่ได้รับตามคำโฆษณาที่กล่าวอ้างไว้ เช่นที่จอดรถอัตโนมัติ หรือระบบที่จะเข้าใช้ส่วนกลาง หรือการที่มีห้องเล่นเกม มีห้องที่เป็นสมาร์ตล็อกเกอร์ ลูกบ้านเข้าอยู่ 2 ปี ยังไม่มีโอกาสได้ใช้เลย แต่ในโบรชัวมีอยู่ค่ะ การโฆษณาออนไลน์เอยอะไรเอย หรือเซลส์โครงการแจ้งเราก่อนซื้อ มีแจ้งตรงนี้ มีลูกบ้านแจ้งนิคมาว่ามีรถรับส่ง ทำให้หลายคนตัดสินใจซื้อโครงการนี้

 
ความเสียหายเกิดขึ้นยังไง ? 

         นิค : เรื่องส่วนกลางเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเลยค่ะ เนื่องด้วยที่จอดรถเป็นออโต้ปาร์คกิ้ง (ที่จอดอัตโนมัติ) ตอนเขาโฆษณาขายได้ประมาณ 60 คัน คอนโดเจาะพื้นลงไปใต้ดิน มีถาดมารอรถเอาไปเก็บ 60 คัน แต่ถึงเวลาไม่มีอยู่จริง มีแต่หลุมแบบนี้ กลายเป็นว่าโครงการมี 189 ห้อง แต่โครงการมีคนเข้ามารับกุญแจ 120 กว่าห้องแล้ว อยู่จริงเป็น 100 ห้อง พอที่จอดรถอัตโนมัติใช้ไม่ได้ มันก็หายไปแล้ว 60 ห้อง ที่จอดที่ควรจะมี กลายเป็นว่าเป็นที่จอดที่เป็นซอง มีทั้งหมด 7 ช่อง ที่เหลือทุกคนต้องจอดแปะ ๆ ซ้อน ๆ กันมาเรื่อย ๆ ความปลอดภัยของพวกเราอยู่ที่ไหนคะ ถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ รถดับเพลิงไม่มีสิทธิ์เข้าเลยค่ะ เพราะสภาพทุกวันนี้คือไม่มีที่จอดรถ เราทวงถามตั้งแต่ปีแรกแล้วค่ะ ลูกบ้านทวงถามตลอด เพราะพอเปิดโครงการมา ลูกบ้านทยอยย้ายเข้าเรื่อย ๆ ตรงนั้นใกล้ออฟฟิศและสถานศึกษาด้วย กลายเป็นว่าเขาส่งผู้บริหารมาเจรจา บอกว่าตัวมอเตอร์ของลิฟต์มาจากต่างประเทศ กำลังลงเรืออยู่ ซึ่งผ่านมา 2 ปีแล้วค่ะ (หัวเราะ) พอวนมาครบปีเราก็ทวงถามตลอด เขาก็ส่งคนมาเจรจาตลอด ล่าสุดเรามีประชุมใหญ่ลูกบ้านกลาง ๆ ปี เขาก็ส่งเอกสารมีลายเซ็นผู้บริหารบอกว่าซัพพลายเออร์เราไม่ดี จะหาเจ้าใหม่ให้ จะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

 
ตอนนี้คุณจอดรถกันที่ไหน ? 

         นิค : จอดรถแปะ ๆ กันแบบนี้ แล้วก็เลียบกำแพง จอดได้ 6-7 คัน

 
เพราะที่จอดรถไม่มี ตอนแรกโครงการบอกว่าจะมีที่จอดรถอัตโนมัติให้ ลูกบ้าน 189 ห้อง กับจอดรถอัตโนมัติ 60 คัน มันก็ไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่แรกเหมือนกัน ถ้า 189 กว่าห้อง ต้องมี 180 ที่จอดรถ แต่นี่ไม่ใช่ ? 

         ทนายแก้ว : แต่มีที่จอดบนดินด้วยบางส่วน

 จอดได้แค่ 7 คัน ? 

         นิค : โครงการไม่ได้แก้ปัญหาหามอเตอร์มาทำให้มันจบ เขาไปเช่าคุณป้าข้าง ๆ ให้เป็นที่จอดรถ ซึ่งได้อีกประมาณ 10 คันค่ะ เขาพยายามให้ทางนิติเซ็นเป็นคนดีลกับป้าเองนั่นนี่ ทางนี้เลยแย้งเขาไว้ คอนโดนี้จัดตั้งนิติเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ

         ทนายแก้ว : จริง ๆ ไม่ควรรับโอนมา เพราะคอนโดยังไม่เรียบร้อย นิติบุคคลไม่ต้องจัดตั้งก็ได้ แต่รีบจัดตั้ง รีบไปรับทำไมก็ไม่ทราบ

         นิค : ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว ให้นิติฯ เซ็นจัดการเรื่องเช่าเอง ก็บอกว่าไม่ใช่สิ โครงการคุณไม่สำเร็จแต่แรก คุณต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ไม่ใช่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายทำสัญญา


ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

ลูกบ้านเดือดร้อนกันหมด ? 

         นิค : โอ้โห ใครมาก่อนได้จอดก่อนค่ะ ตอนนี้มีเรื่องใหญ่ที่เร่งด่วนกว่านี้อีกค่ะ นิติฯ เพิ่งส่งมาบอกก่อนเข้ารายการ บอกว่าแย่แล้ว การไฟฟ้าจะมายกหม้อไฟไป เพราะโครงการไม่จ่ายชำระค่าไฟส่วนกลาง ล่าสุดค่าน้ำติดไว้ 3 เดือน ทางนี้ให้นิติฯ เจรจาอยู่ว่ายังไงได้บ้าง เพราะพรุ่งนี้ 9 โมงเช้า เขาแจ้งแล้วว่าเขาจะเข้ามาตัดไฟตัดน้ำค่ะ

เขาสร้างคอนโดขายทำไม เงินที่ได้ไปไหน เขาต้องได้เงินจากแบงก์แล้วสิ ห้องคุณกี่ตารางเมตร ? 

         นิค : ห้องไซซ์เล็กสุดค่ะ 24 ตารางเมตร ราคา 1.89 ล้านค่ะ ห้องใหญ่สุดน่าจะ 30 กว่าตารางเมตร ราคาน่าจะ 3.5 ล้านค่ะ

         ทนายแก้ว :   เข้าไปวาง 999 เหมือนกันไหม

         นิค : ไม่ค่ะ ของนิคจะต่างจากกรณีคุณเบิร์ด ตรงที่นิคตกลงทำเรื่องซื้อตั้งแต่ยังไม่ได้สร้าง ของนิคมีการผ่อนดาวน์กับคอนโดโดยตรงค่ะ

         ทนายแก้ว : พื้นที่ส่วนอื่นมีปัญหาอีกไหม

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

         นิค : มันมีความประหลาดหลายอย่างมากเลยค่ะ เช่น สระว่ายน้ำใช้ได้ค่ะ แต่รอบ ๆ สระว่ายน้ำ ตัวโครงการยังไม่ส่งมอบพื้นที่เลยค่ะ ตัวตึกโดยรวม ยังแรปเป็นกระจกสีฟ้า เหมือนก่อสร้างทั้งโครงการ เราบอกให้มาแก้ปัญหาตรงนี้ เขาบอกไม่ได้ เพราะยังไม่ส่งมอบพื้นที่ ทุกคนก็อยู่ในแสงสีฟ้าแบบนี้แหละค่ะ

 
ไม่ส่งมอบพื้นที่ ก็เลยต้องแรปไว้ก่อน ? 

         ทนายแก้ว : แล้วคุณรับโอนได้ไงครับ

         นิค : เขาอ้างตลอดว่าของคุณห้องเหลือเท่านี้เอง เดี๋ยวทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อย นิคซื้อตั้งแต่แรก ๆ ห้องเรียบร้อยดี มีน้ำรั่วบ้างอะไรบ้าง แต่ว่าสุดท้ายแล้วห้องเสร็จสมบูรณ์ค่ะ ลูกบ้านบางคนที่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าอยู่ หรือเข้าอยู่แล้วมีปัญหา บางคนกระจกกั้นระหว่างห้องยังไม่มีเลยค่ะ

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก
 
ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

อยู่ยังไง อยู่กับแสงสีฟ้า คุณน้ำอยู่ลาดพร้าว 18 มีปัญหาอะไร ? 

         น้ำ : ฝนตกแล้วน้ำท่วม เพราะโครงการสร้างต่ำกว่าถนนสาธารณะ น้ำท่วมจากข้างนอก ชั้น 7 มีน้ำตกจากข้างในด้วย ทำให้ส่วนกลางชั้นใต้ดินทั้งหมดยิ่งแย่ไปอีก น้ำท่วมไปที่ห้องไฟที่อยู่ชั้นใต้ดิน ทำให้ไฟดับทั้งโครงการ ตั้งแต่ 13-25 ที่ลูกบ้านทั้งหมดต้องอพยพออกมาไปอยู่โรงแรม ปัจจุบันเหมือน 60 กว่าห้องค่ะ เขาไม่จ่ายค่าไฟเหมือนกันเลยโดนยกมิเตอร์ ห้องว่างและห้องลูกบ้านที่ยังแก้ไขไม่เสร็จ เขาเสนอว่าจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้ ช่วงไฟดับเจ้าของโครงการไม่ได้มาดู ไม่ได้ขอโทษ ไม่มีหนังสือแถลงการณ์ใด ๆ ลูกบ้านบางส่วนที่เขาไม่สะดวกไปอยู่โรงแรมที่เขาจัดหาให้ เขาก็เสนอเหมือนคุณเบิร์ดคือจะมีค่าชดเชยวันละ 500 และจะได้เมื่อกลับเข้าไปอยู่โครงการ มีการกลับไปอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 25 สุดท้ายก็เบี้ยวค่าชดเชย น้ำรับโอนมาตั้งแต่กันยายน ก็คล้าย ๆ กันว่าจะแก้ไข มีหนังสือรับรองภายใน 30 วันค่ะ พอมันไม่เสร็จ เราก็ให้ทนายส่งโนติสไปแล้ว ปัจจุบันตัวน้ำเองก็ยังไม่ได้เข้าอยู่ ในห้องอาจไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนคุณเบิร์ดที่มีน้ำรั่ว แต่อาจไม่ได้เข้าอยู่ มันเลยอาจไม่เจอก็ได้

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก


ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก
 
          ทนายแก้ว : วัสดุที่ห้องกับราคาที่ซื้อ สมกันไหม ?


          น้ำ : ไม่สมเลยค่ะ ซื้อในราคา 3.65 ล้านบาท พื้นเป็นพื้นยางที่โดนแดด กดพื้นแล้วบุ๋ม เกรดมันต่ำเขาบอกว่ายวบแบบนี้เพราะโดนแบบ ตอนซื้อดูห้องตัวอย่าง ทำดีหมดเลย แต่คุณภาพไม่เหมือนห้องตัวอย่างค่ะ ซื้อตั้งแต่เดือนกันยายน ยังไม่ได้เข้าอยู่ ผ่อนลมไปเรื่อย ๆ ตอนนี้ใจไม่อยากเข้าอยู่แล้ว อยากคืนเงิน ตั้งแต่รู้ตัวว่าเป็นแบบนี้ หนึ่งส่วนกลางไม่ตรงปก ห้องไม่โอเคแล้ว น้ำท่วมอีก ใจไม่อยากเข้าอยู่ที่นี่แล้ว

 
ลาดพร้าว 48 ก็โครงการฝั่งนี้เหมือนกัน ? 

         นิค : น้ำรั่วเหมือนกันค่ะ ทุกห้องอย่างหน้าฝนที่ผ่านมา ทุกคนเหมือนเป็นโรคจิตกันเลย ในกรุ๊ปลูกบ้านมีอยู่ 90 กว่าคน ฝนตกแล้วห้องใครรั่วบ้าง ใครมีผ้าขนหนูไหม ทางนี้ซื้อผ้าขนหนูไว้โหลนึงไว้อุดหน้าต่าง พอฝนตกแล้วนอนไม่หลับ ผวามาก เพราะท่วมเข้ามาทีมันเยอะค่ะ แถมมีเห็ดขึ้นค่ะ ส่วนกลางคอนโดเราค่ะ

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

 
อยู่กับแสงเหนือไม่พอ คุณมีเห็ดขึ้น ? 

         นิค : ใช่ค่ะ นี่คือส่วนกลาง เราบอกนิติฯ ซ่อมได้ไหม เขาบอกว่ายังไม่ได้ เพราะยังไม่ใช่โซนรับมอบ เราอยู่กับเห็ดไป วันนี้เห็นเห็ดก็ดึงเห็ดออก เป็นอย่างนั้นค่ะ

 
เอากระดาษอุดรูท่อ ? 

         นิค : เป็นห้องส่วนกลาง เป็นรูสายไฟ แม้กระทั่งกระจกที่เป็นห้องส่วนกลาง ก็ยังมีแรปกระจกบางส่วน ยังแกะไม่ได้ เราอยู่กันแบบนั้นมาตลอดค่ะ

189 ห้อง มีที่จอดรถในคอนโด 7 คัน จอดข้างนอกได้อีก 7 คันบนริมถนน เขาห้ามจอดก็ต้องจอด เพราะไม่รู้จะไปจอดที่ไหน โครงการบอกจะทำที่จอดรถให้ 60 คัน จอดอัตโนมัติใต้ดิน แต่พอทวงถามมีแต่หลุม เขาบอกสั่งมอเตอร์จากต่างประเทศ ลงเรือมา แต่ 2 ปียังมาไม่ถึง แล้วยังไม่จบนะ มีซอย 1 กับซอย 20 ด้วย วันนี้ไม่ได้มา ? 


ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก


         นิค : ทั้งเส้นรัชดา ลาดพร้าว ห้วยขวาง สุทธิสาร จริง ๆ มีโครงการบ้านด้วยนะคะ

ของคุณล่ะ ? 

         จ๋า : รัชดาซอย 7 ย่านหลังห้างชื่อดังค่ะ บริษัทเดียวกัน ชื่อเดียวกัน ผ่อนไปหมดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ปี 2022 ผ่อนดาวน์ มีการจองจำนวน 9,900 บาท ทำสัญญาอีก 4 หมื่นบาท หลังทำสัญญาก็ผ่อนแต่ละเดือน 8 งวด งวดละ 2 หมื่นกว่าบาท งวดสุดท้ายเกือบ 1.8 แสน สุดท้ายโครงการไม่เสร็จ เลยกำหนดในสัญญาว่าต้องเสร็จเมื่อไหร่ค่ะ เราก็ทำการแจ้งไปว่าเราต้องการยกเลิก มีการบอกเลิกสัญญาไปแล้ว แต่เขาก็ไม่คืนเงินมา ประมาณ 3-4 แสนค่ะ ก็ไปฟ้อง สคบ.แล้วค่ะ เริ่มต้นฟ้องที่ สคบ.ก่อนแล้วไปศาลแพ่งต่อ ไปฟ้องเองค่ะ

         ทนายแก้ว : เจอหน้าฝั่งโน้นเขาพูดว่ายังไง

         จ๋า : เขาก็พูดโน้มน้าวว่าเดี๋ยวจะคืนให้ แต่ไม่มีการคืนตามกำหนดสักที จนเลยกำหนดที่ศาลตัดสินแล้วก็ยังคืนไม่ครบค่ะ เราทำสัญญาประนีประนอม ชำระเป็นรายงวด เขาผ่อนไม่ตรงสักงวดค่ะ เขามียอดค้างประมาณ 2 แสนกว่า แต่ไม่ใช่รายเดียว มีหลายรายที่ฟ้องแบบหนู บางคนถึงขั้นบังคับคดีไปแล้ว รวมถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะที่ซื้อ น่าจะหลายรายเพราะตึกมีเป็นร้อยกว่าห้องค่ะ

ฟ้องยังไง ? 

         ทนายแก้ว : ฐานผิดสัญญาซื้อขายครับ เราสามารถบอกเลิกสัญญาเรียกเงินคืนได้ครับ

         น้ำรั่วไหม ? 

         จ๋า : โครงการยังสร้างไม่เสร็จค่ะ แต่กลัวค่ะ (หัวเราะ) เพราะระยะเวลาผ่านมา 3 ปีได้แล้วค่ะ เขาแจ้งมาว่าปี 2023 ควรเสร็จแล้ว แต่ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นโครงเสาแบบเดิม ให้เห็นว่ามีสร้างค่ะ

คุณผู้หญิงโครงการไหน ? 

         จ๋อม : รามอินทรา 117 ค่ะ เป็นบ้านค่ะ ไปซื้อตอนพฤศจิกายนปี 2565 ตามที่โครงการจะส่งมอบบ้านคือเมษายน 2566 แต่พอเราไปติดตามโครงการว่าทำไมไม่เสร็จ เขาขอเวลา 5-6 เดือน พอถึงเวลาก็ไปติดตามอีก ก็ยังสร้างไม่เสร็จอีก ตอนนี้หยุดก่อสร้างทุกอย่าง ตอนนั้นเราบอกซื้อเงินสด ทางโครงการให้วางเงินจอง 5 พัน เงินผ่อนดาวน์ 4 งวด รวมเป็น 4 หมื่น เราตัดสินใจขายบ้าน เพราะแฟนอายุมากแล้ว ลูกเรียนหนังสือ เราอยากลดค่าใช้จ่ายลง ตอนนั้นยังขายไม่ได้ เราก็อยู่บ้านหลังเดิม ก็รอ ๆ จนเป็นโรคซึมเศร้า ติดตามเซลส์ก็ไม่ได้ เขาส่งตารางมาให้เรา 3 งวด ก็ติดต่อใครไม่ได้ค่ะ

กรณีนี้ยังไง ? 

         ทนายแก้ว : เข้าใจว่าเจ้าของโครงการรับสร้างบ้านเป็นทาวน์เฮ้าส์ ทำสัญญาว่าจ้างแต่ละราย แต่กรณีนี้ผิดสัญญาไม่ได้ก่อสร้าง

         จ๋อม :  ยังไม่ขึ้นก่อสร้างค่ะ

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

ปัจจุบันมีแต่ที่ ไม่ได้ขึ้นอะไรเลย คุณแจ้งไปเขาบอกว่ายังไง ? 

         จ๋อม : ตอนนั้นที่เราติดตามว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเขาบอกว่าขอเวลา 5-6 เดือน เขาบอกโครงการมีปัญหากับผู้รับเหมา กำลังฟ้องร้องกันอยู่ เลยหยุดชะงัก

 
คุณมีขอเงินคืนไหม ? 

         จ๋อม : มีค่ะ เซลส์บอกตามเรื่องให้อยู่ เราตามเซลส์ไม่ได้ก็ส่งหนังสือทวงหนี้ไป ก็ไม่มีใครตอบรับ ช่วงนั้นติดตามได้ทางเว็บไซต์อยู่ประมาณ 2 ครั้ง แต่หลังจากนั้นตามอีกก็ปิดเว็บไซต์ไปแล้วค่ะ

 
ณ วันนี้ไม่ได้เงินคืน ผอ.ครับกรณีแบบนี้ไม่เหมือนคอนโด ? 

         เลิศศักดิ์ : เคสนี้บ้านพี่เขาไม่ได้สร้างเลย แต่ต้องไปดูว่าที่ดินตรงนี้เป็นของใคร มีการว่าจ้างไปก่อสร้างบางเฟส แต่ของพี่เขาไม่ได้ก่อสร้าง เอาเงินไปแต่ไม่ได้ก่อสร้าง ต้องไปดูว่าที่ดินเป็นของใคร จริง ๆ ถ้ารู้อยู่แล้วว่าไม่มีการสร้าง แต่เอาเงินเขาไป ตัวเองประสบปัญหา ติดขัดทางการเงิน แต่ปกปิดข้อมูลจนเขายอมเชื่อ มันก็เข้าข่ายฉ้อโกงได้ ถ้าเรื่องแพ่ง กำหนดเวลาการโอนมันชัดว่าโอนปี 2566 มันเลยมา 2568 มันผิดสัญญาแน่นอน เรียกทั้งดอกเบี้ยที่เขาเสียหายไป ค่าเสียหายที่ผู้บริโภคเสียไปทั้งหมดเรียกคืนได้ทั้งหมด

โครงการอะไร แก้วพูดได้ไหม ? 

         ทนายแก้ว : อย่าเพิ่งเลยพี่ ตามหลักต้องให้ สคบ.ลงมติก่อน แต่ต้องเข้าใจว่ากรณีนี้เรายังไม่เห็นมุมผู้ประกอบการว่าเขาจะพูดยังไง อย่าเพิ่งพูดดีกว่า

น้องเองก็เดือดร้อนมาก ? 

         นิค : เดือดร้อนค่ะ มีลูกบ้านที่ผ่อนแล้วไม่ได้ห้องอยู่ก็มี เหมือนผ่อนลม ห้องไม่ทำต่อ หยุดซะอย่างนั้นเลย ชั้น 1 ชั้น 7 ชั้น 8 ลูกบ้านไม่สามารถเข้าอยู่ได้ ทั้งที่เขาเป็นหนี้ธนาคารแล้วนะคะ ผ่อนแล้ว ต้องผ่อนทางนี้ และต้องไปเช่าที่อื่นอยู่เพราะที่นี่ไม่เสร็จ

 
         ทนายแก้ว : ทำไมเขาถึงชักปลั๊กแบบนั้น

         นิค : เขาอ้างเหมือนเดิมว่ามีปัญหากับผู้รับเหมา แล้วพยายามทิ้งเลย แต่เรารู้ ๆ กันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาไม่ชำระเงินผู้รับเหมา ผู้รับเหมาก็หยุดงาน ก็ถูกต้องแล้วค่ะ หรือลิฟต์มีอยู่สองตัว สมัยไปอยู่แรก ๆ ลิฟต์ใช้ไม่ได้ เขามีป้ายมาตั้งว่าลิฟต์ใช้บริการไม่ได้ อยู่ระหว่างตรวจซ่อม แต่จริง ๆ ได้เจอช่างลิฟต์ ช่างลิฟต์บอกว่าเขายังไม่จ่ายเงินค่าลิฟต์เลย แต่ตอนนี้เราทวงมาปีหนึ่ง ก็มีลิฟต์แล้วค่ะ แต่ตอนนี้ลุ้นว่าพรุ่งนี้การไฟฟ้าจะตัดไฟกับตัดน้ำด้วยไหม

คุณอัสโดนยังไง ? 

         อัส : อัสซื้อคนละปีกับคุณนิค คุณนิคซื้อปี 2564 อัสซื้อตอนปี 2566 เดือนตุลาคม ลาดพร้าว 48 โครงการนี้อัสเห็นโฆษณาทางเฟซบุ๊กเขารันมา มันอยู่ใกล้กับคอนโดที่เราเช่าอยู่ ก็ตัดสินใจลองเดินมาหน้าโครงการ เพราะเขาบอกว่าตึกขึ้นเสร็จแล้ว พอเราเดินเข้ามาดูปุ๊บ เราไปดูสภาพห้องก่อน มี 2 ขนาด 1 ห้องนอนกับห้องสตูดิโอ พอเราดูเสร็จ แปลนห้องสตูดิโอสวยดี เราก็ถามว่าจำนวนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เขาบอก 1.99 ล้าน ถ้าจองวันนี้ก็ 999 บาท เจอกรณีเดียวกับคุณเบิร์ด

ความเสียหายของน้องคือยังไง ? 

         อัส : อยู่กับแสงสีฟ้าเหมือนกัน รีเฟลกซ์ทั้งตัวกระดาษน้ำตาล สีฟ้าก็ยังขึ้นอยู่ อัสติดวอลเปเปอร์ แต่เป็นน้ำซึมตอนฝนตกหนัก ๆ อัสต้องเอาผ้าขนหนูมาซับบริเวณที่มีร่องรอยน้ำซึม แต่สุดท้ายเราทำอะไรไม่ได้ เราต้องให้เขามายาแนวหรือทำอะไรสักอย่าง เพื่อไม่ให้น้ำซึมกลับเข้ามาอีกได้ มีเรื่องการติดตั้งที่ซิงค์ล้างจาน น้ำไหลปกติ เพียงแต่ซิงค์ล้างจานมันอยู่ใกล้น้ำ ไม่ควรติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นไม้ พอเป็นไม้ก็ทำให้เกิดเชื้อรา และบวม เปิดปิดเริ่มยากตรงประตูค่ะ แล้วแอร์เยี่ยวเลยค่ะ การติดตั้งแอร์ไม่ได้มาตรฐาน ตอนแรกไม่รู้ว่าเกิดอะไร ทำไมทุก ๆ 6 เดือนมีน้ำไหลออกมาเป็นน้ำตกแบบนี้ตลอดเลย พอเราให้ช่างที่เรากดผ่านแอปฯ เข้ามาล้างแอร์ เขาบอกว่าสายท่อเดรนน้ำทิ้งมันหย่อนเกินไป ทำให้น้ำไหลไม่โฟลว พอรับฝุ่นรับอะไรไปด้วย มันก็เลยจับกันเป็นเมือก ทำให้เราต้องล้างแอร์บ่อย ๆ ตอนแรกอาจ 6 เดือน สักพักเหลือ 4 เดือน แล้วก็เหลือ 2 เดือน จนล้างทุกเดือน  จำเป็นต้องให้โครงการเข้ามาดู เขาก็เข้ามาดูแล้วค่ะ ก็มีการปรับสายน้ำทิ้งท่อแอร์

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก



น้องเซินโดนอะไร ? 

         เซิน : ของผมผ่อนลมครับ เป็นโครงการเดียวกับคุณจ๋า รัชดาซอย 7 ตอนนี้เป็นโครงไก่ ผมเริ่มเข้าไปดูตัวโครงการตั้งแต่ปี 2564 ช่วงมีนาคม วันที่ดูเขายังไม่ได้เริ่มสร้าง น่าจะติดต่อซื้อพื้นที่อยู่ ตอนเข้าไปดูบ้านตัวอย่าง เขาค่อนข้างดี รู้สึกชอบ ก็เลยจอง ณ วันนั้น ทางโครงการจอง 5 พันแล้วเริ่มผ่อนดาวน์กับทางโครงการเลย ตั้งแต่วันที่เข้าไปจองเลยครับ ปัจจุบันนี้ 4 ปียังเป็นโครง ได้มีการทวงถาม ผมเริ่มตะหงิด ๆ ช่วงปี 2567 ก่อนหน้านี้มีการสอบถามมาแล้ว แต่โครงการเลื่อนตลอด ไม่ว่าติดปัญหาช่วงโควิด มีปัญหากับผู้รับเหมา จนปี 2567 ผมเริ่มแปลกใจ ก็ขอยกเลิกดีกว่า ทางโน้นบอกว่าส่งเรื่องเข้าบริษัทแล้ว จะทำหนังสือออกมาเพื่อผ่อนคืน แต่ผมก็ไม่ได้ ติดต่อไปทางเซลส์ก็เงียบหาย ของผมจ่ายไปแล้ว 3 แสนกว่า ๆ

 
น้องจ่ายเงินสดไหม ? 

         เซิน : ไม่ครับ ผ่อนดาวน์

เขาจะขอผ่อนคืนเหมือนกัน ได้เหรอ อีกท่านน้องโบ๊ทโดนอะไร ? 

         โบ๊ท : โครงการรัชดา ซอย 7 เหมือนกัน ผ่อนดาวน์ ก่อสร้างไม่เสร็จตามสัญญา เลยจะขอเงินคืน ระหว่างเขาสร้าง ยังสร้างไม่เสร็จ ก็ไม่ได้รับแจ้งจากทางโครงการเลยว่าจะล่าช้า เหมือนคนซื้อต้องไปขวนขวายหาเอาเอง ติดตามทวงถามว่าเป็นยังไง โครงการไม่มีความรับผิดชอบเลยครับ ผมจ่ายไปประมาณ 2.9 แสน ผมทำหนังสือยกเลิกสัญญา ของผมอยู่ในขั้นตอนบังคับคดีแล้ว ฟ้องร้องไปแล้ว ศาลพิพากษาประนีประนอมยอมความ ผ่อนชำระ 10 งวด เขาจ่ายผมงวดแรก งวดสองไม่จ่าย ผมก็บังคับคดีเลย


แบบนี้ทำยังไง ? 

         เลิศศักดิ์ : พอฟังแล้วเนี่ย อันนี้ต้องบอกเลยว่าผู้ประกอบธุรกิจเจตนาไม่สุจริตแน่นอน แต่ละโครงการ หนึ่งเวลาคุณก่อสร้าง ต้องไปดูวัสดุการก่อสร้าง อย่างคอนโดพี่เขาส่วนกลางไม่มี การที่คุณขายคอนโด คุณต้องขายส่วนกลางเขาด้วยนะ ขายที่จอดรถไปด้วย พอคุณไปสร้างแล้วไม่รับผิดชอบ แสดงว่าคุณรับรู้ว่าสภาพการเงินคุณเป็นยังไง คุณใช้ลักษณะการหมุนโครงการหรือเปล่า เอาเงินจากโครงการนี้ไปใช้โครงการโน้น ตรงนี้ สคบ.จะไปตรวจสอบ สองโครงการที่ไม่ขึ้นเลย อันนี้ชัดเจนว่าคุณรู้ว่าเขามาทำสัญญา เขามุ่งหวังอยากได้ห้อง คุณก็ปล่อยทิ้งร้างไป แต่คุณยังเก็บเงินเขาอยู่นะ ถ้าผู้บริโภคไม่จ่ายงวดใดงวดหนึ่งเขาจะไปบี้ผู้บริโภค แต่ตัวเองผิดสัญญาก็ไม่คืนเงิน แสดงว่าเจตนาการประกอบธุรกิจไม่สุจริต เอาเปรียบผู้บริโภค จริง ๆ แล้วกฎหมายบอกว่าถ้าต่อไป สคบ.ดำเนินการคดีแล้ว มันไม่ได้ฟ้องเฉพาะนิติบุคคล นิติบุคคลใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้า สามารถเอามารับผิดชอบตรงนี้ได้ด้วย รวมถึงผู้ถือหุ้นด้วย ใครที่ยังไม่ได้ร้อง สคบ.ให้ไปร้อง สคบ. เพราะเวลานี้ ท่านจะไปเซ็นอะไรกับบริษัทจะมีผลทางกฎหมายทันที ถ้าท่านร้องที่ สคบ.ก่อน ก็จะให้ สคบ. ช่วยดูว่าอะไรทำได้ ไม่ได้ ถ้าเราไปเซ็นอะไรบางอย่างจะเป็นผลเสียหายกับผู้บริโภคด้วย เรามีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ทั้งหมด

         ทนายแก้ว : ร้อง สคบ.เพื่อให้ สคบ.เป็นตัวกลางลงไปดู จะลากทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนคนผ่อนลม ไม่มีการก่อสร้าง ต้องลองไปศึกษาดูอีกที ว่าเขาปกปิดข้อความจริง จะเข้าส่วนฉ้อโกงไหม

 แต่ลาดพร้าว 48 จะเดือดร้อนมากกว่า เพราะกำลังจะโดนยกมิเตอร์ ทำยังไง ? 

         เลิศศักดิ์ : จริง ๆ ต้องประสานกับการไฟฟ้านครหลวงก่อนว่าเขาค้างอยู่กี่งวด ปกติติดมิเตอร์มันจะติดตามห้องเป็นชื่อคนไปซื้อห้องชุดนั้น ทีนี้เขารับเอง เราก็เชื่อว่าเขาจะจ่ายค่าไฟค่าน้ำให้ ความไว้ใจคิดว่าเขาจะจ่าย แต่เขาไม่จ่าย การไฟฟ้าก็มาจะมายกมิเตอร์ ต้องประสานการไฟฟ้านครหลวงว่าเขาไม่จ่ายกี่งวด เดี๋ยวไปหารือกันก็ได้

          ทนายแก้ว : คิดว่ายกมิเตอร์ส่วนกลาง ไฟทางเดิน ไฟลิฟต์

          นิค : ใช่ค่ะ มิเตอร์ใหญ่ที่จะโดนยกออกไปนี่แหละค่ะ

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

คอนโดไม่จ่ายค่าไฟค่าน้ำได้เหรอ ? 

         นิค : ตอนนี้ยอดอยู่ประมาณแสนกว่าบาท ค่าไฟส่วนกลาง จริง ๆ เขาติดเงินค่ากองทุนส่วนกลางเราไว้ประมาณ 6 ล้าน ที่เขาไม่ชำระ เราพยายามเจรจากับเขามาตลอด กลายเป็นว่าปลายปีที่แล้วเขาจ่ายเช็คมา 2 ใบ แต่เด้งมาใบหนึ่ง ทางนี้ก็ไปแจ้งความแล้วค่ะ พยายามบีบอยู่ แต่เรื่องช้าประมาณหนึ่ง

ทางนิติพร้อมโครงการ เขาบอกว่า 20 ธันวาคม จะขอนัดเจรจาลูกบ้านเวลา 10 โมงเพื่อหาทางแก้ไขให้ลูกบ้าน ขอเป็นลาดพร้าว 18 ก่อน เขาแจ้งมาแล้ว ฝากบอกโครงการ  สคบ.ไปด้วยได้ไหม ? 

เลิศศักดิ์ :  สคบ.ไปได้อยู่แล้ว แม้เขาไม่เชิญ

โครงการอื่นกำลังประชุมกันอยู่ว่าจะนัดเมื่อไหร่ ลาดพร้าว 48 อยู่กับแสงเหนือไปก่อน แต่คิดแง่ดีไม่ได้เลย คนอยู่ลำบาก เขาเดือดร้อน ? 

         นิค : เราพยายามติดต่อโครงการมาตลอด นิติฯ ก็ช่วยเราติดต่อมาตลอด แต่แชตหนักขวา มีเราคุยอยู่คนเดียว เราแจ้งเรื่องค่าไฟตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม พฤศจิกายน แล้วเรื่องที่ลูกบ้านซ่อมห้อง มีการประกันห้อง เขาก็ผัดมาเรื่อย ๆ ตอนนี้ประกันห้องเองจะหมดแล้วค่ะ แต่ทางเราพยายามติดต่อไปตลอด ทั้งผ่านนิติฯและลูกบ้าน พยายามกันเอง แต่เขาเหมือนย้ายไปอยู่เรื่อย ๆ ถ้าเขาอยากเจรจาจริง ๆ ลูกบ้านโทร. ไปหาทุกวันเลยค่ะ  

 
ทำไมคอนโดถึงจะไม่จ่าย ? 

         น้ำ : คงขาดสภาพคล่องค่ะ

         นิค : ค่าที่จอดรถที่เช่าคุณป้า เขายังไม่จ่ายเลยค่ะ

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

 มีอีกหนึ่งท่าน ? 

         ผู้เสียหาย : ลาดพร้าว 1 กับลาดพร้าว 20 ไม่ขึ้น แล้วเขาขายพื้นที่นั้นต่อไปแล้วครับ มีแต่พื้นดิน ไม่มีเสา ไม่มีอะไร หนักกว่า 7 ครับ

ซื้อมาเสร็จผ่อนไป แต่พอถึงเวลาไม่ขึ้นโครงการ พื้นที่นั้นไปไหน ? 

         ผู้เสียหาย : เขามีโครงการอื่นมาซื้อต่อแล้ว เขาตีป้ายเหมือนขายต่อไปแล้ว

 หมายถึงที่ดินแปลงนั้นขายให้คนอื่นไปแล้ว ? 

         ผู้เสียหาย : ใช่ ติดป้ายขายไปแล้ว

         น้ำ : อยู่ข้างบ้านพอดี มันเป็นที่ดินเปล่ามานานแล้วค่ะ ไม่รู้เลยว่าเป็นโครงการนี้ด้วยที่จะไปสร้าง มีการโฆษณา ให้จอง คนก็ไปจองกัน เขาติดไว้เลยว่าโครงการเดิมคืออะไร โครงการใหม่คืออะไร เปลี่ยนจากคอนโดเป็นหอพักไปเลย มีรูปตึกเก่าตึกใหม่เลยว่าเป็นแบบไหน

อันนี้หนักจริง จองตั้งแต่เป็นพื้นดินยังไม่ได้สร้าง คนก็ไปจอง เสร็จปุ๊บอยู่ดี ๆ ก็ขายต่อ ไปสร้างเป็นหอพัก แล้วเขาจ่ายเงินไป อยู่ไหน โดนเปลี่ยนมือไปแล้ว ไปกันใหญ่ ? 

         ผู้เสียหาย  : มีหลายเคสมาก ๆ ถึงขั้นเขาเป็นโรคหัวใจ เขาเศร้ามาก ๆ เพราะเขาเอาเงินตัวเองไปตกแต่งห้องก่อน เขารอเงินที่จะได้คืนจากโครงการ แต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้เงิน กลายเป็นว่าเขาได้หนี้เพิ่ม คนที่เป็นโรคหัวใจคือโครงการ 18 เขาเพิ่งไปตรวจวันนี้ เขาอยากโฟนอินเข้ามา

ของน้องยังไง ? 

         ผู้เสียหาย2 : ของหนูโดน 2 โครงการ โครงการแรกคือรัชดาซอย 7 โอนจองไปแล้วโครงการมีแต่โครง คราวนี้รู้สึกว่าโครงการแปลก ๆ เราเริ่มไหวตัวทัน เลยไม่ได้ผ่อนดาวน์ไป ระหว่าง 4 ปีที่ผ่านมา เราเห็นโฆษณาอีกโครงการหนึ่ง เป็นโครงการที่ชื่อเหมือนกัน แต่อยู่อีกซอยหนึ่ง อยู่ซอย 18 เราก็เข้าไปดูโครงการว่าทำไมโครงการเก่าไม่ขึ้น แต่โครงใหม่สร้างเกือบสมบูรณ์แล้ว ตอนเราตัดสินใจไป เซลส์บอกว่าเขาจะทำส่วนลดจากโครงการเก่ามาที่นี่ให้ได้ เราก็หลวมตัวเชื่ออีกครั้งหนึ่ง ก็เลยตัดสินใจจองที่นี่ไปเหมือนกันค่ะ และเจอเหตุการณ์เหมือนทุกคน เงินก็ยังไม่ได้คืนเงินเหมือนกัน เงินเกือบ 2 แสน โครงการแรกและโครงการที่สองรวมกัน ตอนนี้หนูไม่มั่นใจเลยอยากฟ้องคืนห้อง แต่ถ้าเกิดว่าฟ้องคืนห้องไม่ได้จริง ๆ อยากให้มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบโครงการนี้หน่อยว่าโครงการมีมาตรฐานหรือเปล่า 

         อย่างล่าสุดหนูซื้อคอนโดไปช่วง 16 ตุลาคม ทำเรื่องเข้าคอนโด 20 พฤศจิกายนห้องแก้เยอะมาก ๆ ณ วันนี้ห้องก็ไม่เรียบร้อย มีคนงานเข้าห้องตลอด พอจะเข้าจริง ๆ ก็เข้าไม่ได้ ก่อนวันที่ 20 มีน้ำท่วมหนักมากค่ะ ท่วมชั้นใต้ดินหมดเลย โครงการบอก 35 ล้านที่ส่วนกลางเสียหาย ไม่แน่ใจทำเรื่องเคลมไปกับบริษัทประกันหรือยัง ลูกบ้านก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไง เพิ่งย้ายเข้าไปเมื่อวันพุธ สภาพห้องคือไม่พร้อมอยู่จริง ๆ ค่ะ แก้หลายจุดจริง ๆ เมื่อคืนนอนที่นั่นคืนแรก วันนี้ช่างต้องเข้าไปซ่อมอีก ของหนูไม่ปลอดภัย ทั้งส่วนตัวและโครงการ ไม่มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่า อีกอย่างที่หนูตัดสินใจซื้อโครงการนี้ เพราะเซลส์การันตีว่าจะมีรถรับส่งเราทุกที่ แต่ตอนนี้เรื่องยังไม่ส่งมอบให้โครงการ รถที่จะส่งให้โครงการเขาบอกเป็นรถใหม่ แต่เราเห็นแล้วใต้รถสนิมเต็มเลย ทุกวันนี้หนูต้องเสียค่าเดินทางเอง ค่าไปอยู่ที่อื่น มันมากกว่า 2 แสน ที่จอดรถอัตโนมัติก็หล่นมาทับรถลูกบ้านเหมือนกัน

 
เขาบอกไหมมดดำมาซื้อ ? 

         ผู้เสียหาย2 : ได้ยินจากเพื่อนบ้านค่ะ แต่ตอนเขาขายหนู เขาก็ชี้ให้ดูว่านี่บ้านพี่มดดำนะ จะเห็นบ้านพี่มดดำ แต่หนูไม่ได้เลือกห้องนั้นนะคะ (หัวเราะ)

จะช่วยยังไงได้บ้าง มูลค่าความเสียหายคณานัปเลย แต่ละโครงการเป็นร้อย ทำยังไงดี ? 

         เลิศศักดิ์ : สบค. เริ่มได้เลย ไม่ต้องไปรอถึง 20 สบค.จะไปหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ดูหลายโครงการแล้ว ต้องไปเช็กทั้งหมด ไปสร้างสาเหตุอะไร คุณเป็นเจ้าของที่หรือเปล่า ต้องรวบรวมข้อเท็จจริง เพราะมันแตกเป็นคดีอาญาได้ แพ่งชัดเจนแล้วว่าเขาผิดสัญญา

         ทนายแก้ว : อย่าไปตกลง โดยไม่ได้ถามความเห็นสบค.ก่อน เขาเสนออะไรมาก็ตาม ให้ถาม สคบ. กับพี่แก้วก่อน เพราะบางเรื่อง อย่างเคสที่เขาบอกจะผ่อน แต่สุดท้ายเขาก็ไม่ผ่อนอยู่ดี

เรื่องนี้ความผิดเกิดแล้ว ? 

         เลิศศักดิ์ : ส่วนคดีแพ่งก็ถือว่าผิดสัญญากับผู้บริโภค สองคดีอาญา อย่างคุณเบิร์ดสัญญาจองปี 2568 ต้องเอาสัญญาตรงนั้นมาให้ สคบ.ตรวจด้วย ว่าจะแตกเป็นคดีอาญาทันที ถ้าไม่ทำตามประกาศ ผู้บริโภคที่ไปจองแบบคุณเบิร์ด เอาสัญญาจองมาให้ สคบ. ตรวจ จะมีคดีอาญาอยู่ด้วย ถ้าผิดก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกัน

         ทนายแก้ว : สัญญาจะซื้อจะขายอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงมหาดไทย ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด ลองเอาสัญญานั้นมาให้ สคบ. ดูว่าสัญญานั้นเป็นไปตามแบบที่กฎหมายกำหนดของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่า ถ้าไม่เป็นก็มีโทษตามที่ ผอ. บอก ไม่ได้หมายความว่าคดีแพ่งจะแปลงสภาพเป็นคดีอาญาไม่ได้ กรณีที่จะแปลงได้คือปกปิด รู้อยู่แล้วว่าบริษัทตัวเองไปไม่ไหว ยังจะไปรับเงินจากลูกค้าเข้ามา อย่างนี้ก็ผิดอาญาได้


ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

ลูกบ้านแห่โวย คอนโดหลอกขาย ไม่ตรงปก

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลูกบ้านคอนโดโวย หลอกให้ซื้อ-ผ่อนทิพย์ สภาพอยู่แทบไม่ได้ แฉอ้างมดดำให้หลงเชื่อ อัปเดตล่าสุด 11 ธันวาคม 2568 เวลา 20:48:59 5,119 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เจนี่ ดูดวง 2568 นัท ณัฐวุฒิ Motor Expo 2025 ปฏิทินวันหยุด 2569 นานา ไรบีนา calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 Miss Universe 2025 ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 ไทย กัมพูชา วันหยุดเดือนธันวาคม 2568
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย