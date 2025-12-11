HILIGHT
ร้านหาสาเหตุ ทำไมลูกค้าได้อาหารดูไม่น่ากิน ทั้งที่แพ็กให้อย่างดี เปิดกล้องเจอต้นตอชัดเจน


          เจ้าของร้านอาหารเผยวงจรปิด ไรเดอร์ควงออร์เดอร์ลูกค้าไปหมุนเล่นอย่างแรง ท้อใจแพ็กอย่างดีคงไม่ช่วยอะไร สงสัยว่าทำไปเพื่ออะไร

ร้านกลุ้ม ไรเดอร์ทำแสบกับออร์เดอร์ หวั่นลูกค้าโวย
ภาพจาก X @Mr_Whathapened

          วันที่ 11 ธันวาคม 2568 ผู้ใช้ X @Mr_Whathapened เปิดเผยคลิปจากร้านค้าแห่งหนึ่ง ที่เผยเรื่องราวไม่คาดติด เพราะแม้พนักงานจะแพ็กออร์เดอร์ส่งลูกค้าไปอย่างดี แต่ก็อาจเสี่ยงที่ลูกค้าจะไม่ประทับใจ เพราะอาหารด้านในอาจจะมีสภาพเละได้ด้วยปัจจัยที่ร้านไม่สามารถควบคุมได้ 

          จากคลิปเผยให้เห็นบรรยากาศในร้านอาหารแห่งหนึ่ง ซึ่งมีไรเดอร์ชายคนหนึ่งเดินเข้ามารับออร์เดอร์ของลูกค้า แต่ระหว่างที่เดินออกไปนั้น เจ้าตัวกลับควงถุงใส่อาหารของลูกค้าหมุนเล่นอย่างแรงอยู่หลายรอบ ก่อนจะเดินออกจากร้านไป

ร้านกลุ้ม ไรเดอร์ทำแสบกับออร์เดอร์ หวั่นลูกค้าโวย
ภาพจาก X @Mr_Whathapened

ร้านกลุ้ม ไรเดอร์ทำแสบกับออร์เดอร์ หวั่นลูกค้าโวย
ภาพจาก X @Mr_Whathapened


          เจ้าของร้าน บรรยายว่า ออกตัวก่อนว่า ไม่ได้หมายถึงพี่ไรเดอร์ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะ พี่บางคนก็น่ารัก ใจเขาใจเราสุด ๆ แต่ที่เจอวันนี้คือ เอาจริง ๆ ทำให้รู้สึกว่าสงสัยมาก ว่าทำทำไม

          คือน้องพนักงานทักมาในไลน์บอกว่า พี่ช่วยดูกล้องย้อนหลังเวลานี้ให้หน่อย ไรเดอร์เขาเหวี่ยงกล่องข้าวแบบนี้ ทำยังไงดี ไอ้เราก็เอาแล้ว เกิดอะไรขึ้นวะ เราสงสัยคำเดียวเลยว่า พี่ได้อะไรจากการเหวี่ยงกล่องข้าวเหรอคะ ?

          ต่อให้ที่ร้านแพ็กดีแค่ไหน แล้วลูกค้าไม่รู้ว่าระหว่างทางเกิดอะไรขึ้น พอเปิดกล่องข้าวออกมาแล้วอาหารด้านในเละ พี่พร้อมจะรับผิดชอบออเดอร์นี้ใช่ไหมคะ ?

ร้านกลุ้ม ไรเดอร์ทำแสบกับออร์เดอร์ หวั่นลูกค้าโวย
ภาพจาก X @Mr_Whathapened

ร้านกลุ้ม ไรเดอร์ทำแสบกับออร์เดอร์ หวั่นลูกค้าโวย
ภาพจาก X @Mr_Whathapened


ชมคลิป

 



