ส่องปฏิทินเลือกตั้ง 2569 หลังยุบสภา จะได้เลือกตั้งวันไหน - บัตรเลือกตั้งกี่ใบ

 
          ส่องปฏิทินเลือกตั้ง 2569 หลังนายกรัฐมนตรียุบสภา ครั้งนี้จะมีโอกาสได้เลือกวันไหน ตามกฎหมายคือ 45-60 วันนับจากนี้ รวมถึงผลที่เกิดขึ้นต่าง ๆ

เลือกตั้ง 2569
ภาพจาก PatiPati/shutterstock.com

          ข่าวใหญ่ประจำวันนี้ หนีไม่พ้นเรื่องนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภา และจะมีการเลือกตั้ง 2569 ใหม่ภายใน 45-60 วันนับจากนี้ต่อไป

          วันที่ 12 ธันวาคม 2568 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ ดังนี้

การยุบสภาที่เกิดขึ้นในเช้าตรู่วันที่ 12 ธันวาคม 2568 มีผลทำให้ 


          1. สภาผู้แทนราษฎร สิ้นสุดลงทันที  ต้องเลือกตั้งใหม่ภายใน 45 ถึง 60 วัน โดยคาดว่าวันเลือกตั้งน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 แต่วุฒิสภา ยังคงทำหน้าที่ต่อในส่วนของตนเองไม่ถูกยุบด้วย

          2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ค้างในวาระสอง ตกไปด้วย แต่ ครม.ชุดใหม่สามารถเสนอให้รัฐสภาชุดใหม่พิจารณาต่อภายใน 60 วัน หลังจากมีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรก

          3. การทำประชามติ ในทุกคำถาม พร้อมกันในวันเลือกตั้งไม่สามารถทำได้แล้ว เนื่องจาก กม.ประชามติ กำหนดว่า ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ซึ่งหากจะทำ ครม. ต้องมีมติ ก่อนยุบสภา แม้ว่าเมื่อคืนทางรัฐสภาจะส่งมติให้ ครม. จะทำประชามติคำถามที่ 1 ให้ ครม. ก็ตาม แต่ ครม. จะอ้างรัฐธรรมนูญว่า ครม.รักษาการ ไม่สามารถอนุมัติสิ่งที่มีผลผูกพัน รัฐบาลชุดต่อไป

          4. การเลือกตั้ง สส. จะใช้กติกาเดิมทุกอย่าง บัตรเลือกตั้งมี 2 ใบ หมายเลขผู้สมัครเขต และหมายเลขพรรคเป็นคนละเบอร์กัน  พรรคที่ได้เลขตัวเดียว มีโอกาสได้ สส.บัญชีรายชื่อฟรี จากการกาผิดของประชาชน

          5. รัฐธรรมนูญ ห้ามรัฐบาลรักษาการ ทำหลายอย่าง แต่ในเรื่องภัยพิบัติและความมั่นคง ยังสามารถทำได้ แต่หากต้องใช้งบสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นต้องขอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ดังนั้น พรรครัฐบาลยังสามารถใช้สถานการณ์วิกฤตให้เป็นโอกาสของตนได้อยู่ ซึ่ง กกต. ต้องกำกับดูแลไม่ให้เป็นไปเพื่อการหาเสียง

          6. เมนูใหญ่ กระบวนแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้กิน เมนูย่อย คำถามประชามติคำถามที่ 1 ก็ทำพร้อมวันเลือกตั้งไม่ได้ มีแต่ของหวานปลอบใจ เป็น แห้วลอยแก้ว

ไทม์ไลน์หลังเลือกตั้ง

          กระปุกดอทคอม วิเคราะห์เพิ่มเติมว่า หลังจากการเลือกตั้ง จะใช้เวลาจัดตั้งรัฐบาลใหม่ประมาณ 2-3 เดือน คาดว่า จะมีรัฐบาลชุดใหม่ช้าสุดในเดือนพฤษภาคม 2569



