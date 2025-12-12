HILIGHT
นักวิชาการญี่ปุ่นไม่พอใจ ทหารกัมพูชาใช้กล่องพยาบาลญี่ปุ่น ชี้บริจาคไปช่วย ไม่ใช่ใช้รบ

 
              นักวิชาการญี่ปุ่นไม่พอใจ หลังสังเกตเห็นทหารกัมพูชาใช้กล่องพยาบาลญี่ปุ่น ชี้บริจาคเพื่อช่วยเหลือ แต่กลับถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิด 

ทหารกัมพูชาใช้กล่องพยาบาลญี่ปุ่น
ภาพจาก X @JapanLobby 

              เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 บัญชี X @JapanLobby ของคาโตะ เคน นักวิชาการชาวญี่ปุ่น และนักเขียน ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 60,000 ฟอลโลเว่อร์ ได้แชร์คลิปวิดีโอของทหารกัมพูชา ขณะที่กำลังปะทะกับทหารไทยบริเวณแนวชายแดนที่เกิดข้อพิพาท โดยสังเกตว่ามีกล่องพยาบาลที่ญี่ปุ่นบริจาคให้เพื่อการช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา แต่กลับถูกนำไปใช้ทางการทหาร ทำให้เกิดความผิดหวังและรู้สึกไม่พอใจ 

              โดยจากคลิปวิดีโอดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ทหารที่กำลังปฏิบัติการใช้อาวุธปืนรายนี้มีธงชาติกัมพูชาติดอยู่ที่ชุด ในขณะที่ด้านหน้าของเขามีกล่องปฐมพยาบาลซึ่งมีสัญลักษณ์ธงชาติญี่ปุ่น จากโครงการ ODA (Official Development Assistance) ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลืออย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่น ต่อประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงโลก 

              โดยในโพสต์ดังกล่าว นักวิชาการญี่ปุ่นรายนี้ระบุว่า "นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างยิ่ง ไทยเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากของญี่ปุ่น ราชวงศ์ญี่ปุ่นและราชวงศ์ไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ในทางกลับกัน กัมพูชามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีน อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการและเผชิญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนมากมาย" 

ทหารกัมพูชาใช้กล่องพยาบาลญี่ปุ่น
ภาพจาก X @JapanLobby 

              โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจในญี่ปุ่นอย่างมาก มียอดผู้มองเห็นมากกว่า 2.1 ล้านครั้ง คอมเมนต์จากหลายคนเข้าไปแสดงความเป็นกังวล ไม่ใช่เพียงแค่สิ่งของแต่ยังรวมไปถึงเงินจำนวนมหาศาลจากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ที่ต้องการช่วยเหลือกัมพูชาในการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แต่กลับถูกนำไปในทางที่ผิด 

              ผู้ใช้โซเชียลในญี่ปุ่นรายหนึ่ง กล่าวว่า "เป็นเรื่องน่าผิดหวังที่เงินภาษีที่เราหามาอย่างยากลำบาก กลับถูกส่งไปยังประเทศเผด็จการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน" 

ทหารกัมพูชาใช้กล่องพยาบาลญี่ปุ่น

ทหารกัมพูชาใช้กล่องพยาบาลญี่ปุ่น
ภาพจาก X @JapanLobby 


ขอบคุณข้อมูลจาก  X @JapanLobby 




