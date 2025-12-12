HILIGHT
บทสรุป นัทปง กล้องในบ้านเห็นชัด เลือกทางจากไปอย่างสงบ ครอบครัวเตรียมฌาปนกิจ

          ไอซ์ สารวัตร และ พุทธ อภิวรรณ ยืนยันแล้ว นัทปง เลือกจากไปอย่างสงบ วงจรปิดในบ้านชี้ชัด ไม่พบร่องรอยถูกทำร้าย ครอบครัวเตรียมจัดพิธีฌาปนกิจ 

บทสรุปคดีนัทปง

          จากกรณี การเสียชีวิตของ นัท ณัฐวุฒิ ปงลังกา นักข่าวช่อง 8 หรือ "นัทปง" เบื้องต้นพบสาร "ไซยาไนด์" ในกระแสเลือดและในกระเพาะอาหาร ในระดับที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ โดยกล้องวงจรปิดในบ้านของนัทอาจเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงเกิดจากอะไรนั้น

บทสรุปคดีนัทปง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

          วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ไอซ์ สารวัตร ผู้ประกาศข่าว ช่อง 8 ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit โดยระบุข้อความว่า "ใกล้จะจบแล้ว… เต็มที่ที่สุดแล้วนะพี่"

          นอกจากนี้ อีกหนึ่งโพสต์หนึ่งระบุว่า "บทสรุปคดี พี่นัทปง หลักฐานชัดแล้ว พี่เขาเลือกไปอย่างสงบ กล้องในห้องเห็นทุกอย่าง" 

บทสรุปคดีนัทปง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sarawat Kijpanit

          ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน โพสต์ระบุว่า กล้องในห้องแดงไม่เสีย ไขคำตอบ สรุปทิศทางการเสียชีวิตของ ณัฐวุฒิ ปงลังกา

          พุทธ อภิวรรณ และ ไอซ์ สารวัตร เปิดเผยข้อมูลหลังได้รับอนุญาตจากครอบครัวของ ณัฐปง ครอบครัวเตรียมฌาปนกิจวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2568 หลังตำรวจอายัดร่างตรวจสอบ

บทสรุปคดีนัทปง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka
          ตำรวจเก็บหลักฐาน–สอบพยาน ข้อมูลทุกคนตรงกัน ผลตรวจยืนยัน สารไซยาไนด์ที่พบในบ้านและในร่างกายเป็นชนิดเดียวกัน

          ไอซ์ สารวัตร เป็นคนแบ่งสารจากซองเดิมไว้เพื่อเก็บตรวจ เพราะก่อนหน้านี้มีคนพูดว่า ณัฐปง มีไซยาไนด์ในบ้าน

บทสรุปคดีนัทปง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก nattawut ponglangka

          กล้องวงจรปิดกู้ได้ครบทุกมุม ตรวจย้อนหลัง 1 เดือน พบพฤติกรรมสอดคล้องกับคำให้การ ซองยาถูกวางไว้ในห้องที่ ณัฐปง เดินลงมาเห็นเอง ยืนยันไม่พบหลักฐานว่ามีการทำร้ายร่างกายณัฐปง อยู่คนเดียวในห้องขณะเกิดเหตุ

          รอยเข็มบนแขนเป็นผลจาก CPR และการฉีดยากระตุ้นหัวใจของเจ้าหน้าที่ รอตำรวจแถลงสรุปปิดคดีณัฐปงอย่างเป็นทางการ 


บทสรุป นัทปง กล้องในบ้านเห็นชัด เลือกทางจากไปอย่างสงบ ครอบครัวเตรียมฌาปนกิจ อัปเดตล่าสุด 12 ธันวาคม 2568
