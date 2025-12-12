HILIGHT
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2568

 
               กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2568 ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย

               วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 17.00 น. ณ พลับพลาพิธี หน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "งานกาชาดประจำปี 2568" ภายใต้แนวคิด "ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย" โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2568 พร้อมด้วย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ผู้บริหารสภากาชาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด เฝ้าฯ รับเสด็จ

               นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2568 กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานกาชาดประจำปี 2568 และกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานกาชาดเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร อาทิ ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี 2568  จำนวน 7 ราย ผู้ชนะการประกวดสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาดประจำปี 2568 จำนวน 4 ราย ผู้สนับสนุนการจัดงานกาชาด จำนวน 20 ราย รวมถึงหน่วยงานที่ร่วมออกร้านกาชาดและผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบงานกาชาดประจำปี 2568 จำนวน 30 ราย 

               ในโอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรการแสดงพิธีเปิดงานกาชาดประจำปี 2568 ชุด "น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์" เสด็จฯ ไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายงานกาชาด ประจำปี 2568 "ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย" และทอดพระเนตรนิทรรศการ "๖๙ ปี แสงแห่งพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย" โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2568 ทูลเกล้าฯ ถวายสลากบำรุงสภากาชาดไทย และเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมร้านหน่วยงานต่าง ๆ ในงานกาชาด อาทิ ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการประมูลผักดองวังสระปทุมที่ร้านอุปนายิกา ก่อนประทับรถรางทอดพระเนตรร้านและกิจกรรมของหน่วยงานที่มาร่วมออกร้าน

               งานกาชาดประจำปี 2568 ณ สวนลุมพินี ได้มีการปรับรูปแบบของงานและกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลาแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โซน "ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์" อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ประดิษฐาน ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี ประดับตกแต่งด้วยพุ่มดอกไม้อันวิจิตรงดงาม พร้อมไฟประดับดุจแสงแห่งพระเมตตาที่ส่องสว่างกลางดวงใจพสกนิกรไทย นิทรรศการ "๖๙ ปี แสงแห่งพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย" จัดแสดงพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เป็นเวลา 69 ปี พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ผู้บริจาคจะได้รับพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรูปแบบโปสการ์ดอันทรงคุณค่ายิ่ง จำนวน 12 ภาพ 

               การแสดง Projection Mapping ประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ ตระการตาด้วยแสง สี เสียง ผสานความงดงามของศิลปะดิจิทัลเข้ากับความไพเราะของบทเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า ณ อาคารลุมพินีสถาน การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีกลาง จัดให้มีการแสดงโขนเรื่อง "รามเกียรติ์" 10 วัน 10 ตอน จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ จากเยาวชน ผู้สูงอายุ และอาสาสมัคร หมุนเวียนสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชม 

               พร้อมกันนี้ ประชาชนยังสามารถเพลิดเพลินกับสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ชุมชน จากทั่วประเทศให้เลือกสรร อาทิ ร้านค้าจากโครงการส่วนพระองค์ ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย จำหน่าย ผ้าพระราชทาน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าที่ระลึก ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ที่ทรงอนุรักษ์และสืบทอดต่อกันมา อาทิ งานปัก งานทอ งานมัดย้อม งานฝ้าย และงานเทียน ร้านอุปนายิกา นำผลิตภัณฑ์ของ กลุ่มอาชีพในถิ่นห่างไกลในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ ผลิตภัณฑ์ในโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ และโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ พร้อมผักดองวังสระปทุมและน้ำหอมสูตรพระราชทานมาจำหน่าย รวมถึงการตรวจดวงชะตาพยากรณ์ จากนักโหราศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เที่ยวชมงานเป็นประจำทุกปี และร้านอาหารกว่า 200 ร้าน ในโซน "รสชาติแห่งสยาม by ลิ้นติดโปร เมนูติดดาว" และร้าน "รวมใจดารา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย" ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเที่ยวชมงานได้ร่วมกันอุดหนุนสินค้าเพื่อร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ไปพร้อมกัน 

               ด้านงานกาชาดออนไลน์บนแพลตฟอร์ม www.iredcross.org พบกับน้องไอจังพาเที่ยวงานกาชาดออนไลน์  สัมผัสความรู้สึกเต็มอิ่มเหมือนได้มาเดินเที่ยวงานกาชาดจริง ผ่านหน้าจอมือถือ อาทิ นิทรรศการออนไลน์ "69 ปี แสงแห่งพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย" การจำหน่ายสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์ และเหล่ากาชาดจังหวัด กว่า 300 ร้าน การจำหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ 11 หน่วยงาน การตรวจดวงชะตาพยากรณ์ออนไลน์ กิจกรรมเกมตักไข่ลุ้นโชค มินิเกมกาชาด กิจกรรมปาเป้า และไอจังตกน้ำ พร้อมร่วมทำบุญผ่านการบริจาคออนไลน์สนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทย 

               จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน พระราชภารกิจด้านมนุษยธรรม ที่งานกาชาดประจำปี 2568 วันที่ 11-21 ธันวาคม 2568 ณ สวนลุมพินี เวลา 11.00-22.00 น. และงานกาชาดออนไลน์ www.iredcross.org ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอความร่วมมือให้ผู้ที่มาเที่ยวงานเดินทางโดยขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวก และใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก รวมถึงงดใช้โฟมเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร เพื่อลดปริมาณขยะภายในงาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2568 โพสต์เมื่อ 12 ธันวาคม 2568
