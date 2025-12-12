HILIGHT
สื่อนอกเผยภาพเหตุระทึก กระเป๋านักท่องเที่ยวลอยเกลื่อนทะเลสมุย หลังเจอคลื่นแรง

          สื่อนอกตีข่าว เผยภาพเหตุระทึก กระเป๋าเดินทางนักท่องเที่ยวตกน้ำ ลอยเกลื่อนทะเลสมุย หลังลูกเรือมัดไว้ไม่แน่น แล้วเจอคลื่นแรง

กระเป๋าเดินทางนักท่องเที่ยวตกน้ำทะเลสมุย
ภาพจาก TikTok @alice.zamparell

          เว็บไซต์เดลี่เมล ของอังกฤษ และเซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ สื่อของจีน ได้เผยรายงานกรณีภาพเหตุการณ์น่าตกใจ เมื่อกระเป๋าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายสิบใบตกลงไปลอยอยู่กลางทะเล ขณะกำลังเดินทางไปเที่ยวที่เกาะสมุย ประเทศไทย สร้างความตกตะลึงจนกลายเป็นไวรัล และถูกแชร์ต่อกันออกไปในวงกว้าง 

กระเป๋าเดินทางนักท่องเที่ยวตกน้ำทะเลสมุย
ภาพจาก TikTok @alice.zamparell

          เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อลิซ ซัมปาเรลลี นักท่องเที่ยวสาวจากออสเตรเลีย ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงบน TikTok @alice.zamparelli เผยให้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวกำลังนั่งอยู่บนเรือข้ามฟากจากเกาะเต่าไปยังเกาะสมุย และเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ แต่กลับต้องเผชิญเหตุไม่คาดฝัน เมื่อเห็นว่ากระเป๋าเดินทางและสัมภาระส่วนตัวของพวกเขาลอยกระจัดกระจายหายไปในทะเล  

          "กระเป๋าเดินทางของเราทั้งหมดลอยหายไป เพราะลูกเรือขาดประสิทธิภาพ" ผู้โพสต์เขียนข้อความบรรยายในคลิปวิดีโอ ขณะที่นักท่องเที่ยวบนเรือพากันตกตะลึงอยู่ภายในห้องโดยสาร ได้แต่มองออกไปนอกหน้าต่างอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตา เมื่อเห็นทรัพย์สินของพวกเขาถูกคลื่นซัดไป 

กระเป๋าเดินทางนักท่องเที่ยวตกน้ำทะเลสมุย
ภาพจาก TikTok @alice.zamparell

          ในเวลาต่อมานักท่องเที่ยวทราบว่าลูกเรือได้วางกระเป๋าสัมภาระไว้บนดาดฟ้าชั้นบน แต่ผูกมัดไว้ไม่แน่นหนาพอ เมื่อเรือเผชิญกับคลื่นลมแรง สัมภาระบางส่วนจึงถูกเหวี่ยงตกลงทะเลไป โดยหลังจากเกิดเหตุเรือได้หยุดการเดินทางฉุกเฉิน และมีลูกเรือบางส่วนช่วยลงไปเก็บกู้กระเป๋าที่ลอยน้ำ รวมทั้งส่งเรือเร็วออกไปเก็บส่วนที่เหลือด้วย 

          ซัมปาเรลลี เผยว่า เธอใช้เวลานานกว่า 5 ชั่วโมงในการเจรจาต่อรองค่าชดเชย จนในที่สุดเธอได้รับเงินชดเชยสำหรับความเสียหายมาจำนวน 50,000 บาท เนื่องจากเธอไม่ได้กระเป๋ากลับคืนมา ทั้งนี้ เธอได้เปิดเผยว่า มีนักท่องเที่ยวบางคนไม่ได้รับการชดเชยใด ๆ และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวบางคนต้องตกเครื่องบิน

          "พนักงานบนเรือมั่นใจว่ากระเป๋าเดินทางแต่ละใบไม่น่าจะมีราคาเกิน 20,000 บาท แต่ในความเป็นจริงแล้วสัมภาระและทรัพย์สินทั้งหมดของเราที่รวมอยู่ภายในกระเป๋าน่าจะมีมูลค่าประมาณใบละ 100,000 บาท" 

          อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้โดยสารอีกราย เผยว่า แม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเลวร้ายและน่าหวาดเสียว แต่เขาคิดว่าเกาะเต่าและเกาะสมุยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่คุ้มค่าแก่การมาเยือน
 

ชมคลิปทั้งหมดได้ที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail, South China Morning Post

สื่อนอกเผยภาพเหตุระทึก กระเป๋านักท่องเที่ยวลอยเกลื่อนทะเลสมุย หลังเจอคลื่นแรง อัปเดตล่าสุด 12 ธันวาคม 2568 เวลา 14:29:44 1,815 อ่าน
